游逛售樓中心 深濳都市愛情海

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聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理│Christine 圖片提供 | 成晟室內裝修設計工程有限公司】

本案是海景公園宅「愛琴海」的銷售中心。整體設計以人和土地的連結為出發點，透過有如大型雕塑藝術般的鸚鵡螺外觀，以及象徵螺殼表面刻痕的層疊起伏肌理，表達建築與周遭環境、大自然景色間的緊密關係。考量到作為建案銷售接待中心的特殊性，設計上還是需要考量銷售等功能性，遂以顛覆性的活化石生物加以具象化，結合地域性特色與建築工藝，營造出一個能了解未來住宅全貌且自在愉快的體驗空間。

海島意象 仿生設計

由於業主期待本案能在當地成為具指標性意義的建築，因此設計者從周圍地景、地貌為發想概念，以高雄臨海的特點，擷取源於大自然的活化石生物――海螺――為造型素材。呼應未來居住者與河海共棲的生活型態，同時，也藉由此一有機的建築形式，喚起人們對自身所處的島嶼環境產生共鳴。以紋理線條刻畫出的鸚鵡螺建築外觀，亦隱喻了海浪形象；中庭水池區燈光亮起時，光線透由水面波動反射於建築立面產生的流動光影，亦充分反映海洋意境。

而整體建築架構出迴旋形體後再依序納入銷售中心所需的機能，包含洽談區、模型展示區及樣品屋等。其中，控台規劃在可綜觀室內全場的位置，包括參觀者從停車場進入中庭，再由大門進到室內的左右兩側，皆可全盤掌握。由於建築基地退縮緣故，和臨接之道路距離較遠，亦搭配上適切的燈光計畫，吸引路過車輛的注意力。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

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