頂級精品酒店風格 一窺雅逸大器的女性精品宅

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許多富含旅遊世界各地經驗的屋主越來越渴望將曾經居住過的精品飯店經驗與感動搬回自己的家中，本案的設計靈感來源是義大利頂級精品寶格麗(BVLGARI) 所開設的寶格麗酒店(BVLGARI HOTEL)，其空間設計重點為透過降低垂直高度的重心，以及運用大量米色與深色軟裝，鋪陳大度雍容具有當代時髦的精品感。錯落的異材質家具搭配也成為空間的亮點，讓居家空間擁有更靈活且生動的設計語彙。每一個案件都應能展現屋主的個性，而本案的女主人是位深知生活品味的質感女性，繽紛設計為她量身打造了具備五感體驗的典雅精品住宅空間，承諾著每日的品味生活。

餐廳是展現家庭女主人風範的焦點，設計師安排了將近300 公分長的暗色西式餐桌搭配米色餐椅，桌面上擺設錯落植栽與典雅餐具及水晶杯。繽紛設計總監江欣宜特別選用兩盞在巴黎家飾展上挑選的Eichholtz 燈具，展現水晶燈般的效果，為優雅女主人的餐廳畫龍點睛，成為最佳的社交場域，體現業主對於質感生活期待的多重樣貌。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》