2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 銅獎(下)

【文字整輯｜Timmy 圖片來源｜中國國際空間設計大賽】

有「中國建築裝飾設計產業奧斯卡」之稱，中國地區獎金最高的頂級賽事：中國建築裝飾產業發展論壇暨第十屆中國國際空間設計大賽（中國建築裝飾設計獎）2020年度賽事在經過與疫情的漫長賽跑後，終於順利落下帷幕。

中國國際空間設計大賽是受到中國政府與行業認可的國際賽事，擁有一套科學量化的客觀評價體系，而大賽獲獎者有機會得到高達人民幣1000萬元的作品獎金，或人民幣300萬元的個人獎金，堪稱中國地區獎金最高的賽事。該獎項的主辦方中國建築裝飾協會更是透過組織業內的專業技術、經濟、文化活動，促進中國整體建築裝飾業的發展並加強國際交流合作，在業內具有一定的影響力與權威性。

今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。分別有1位獲得金獎，9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。繼上次的銀獎作品欣賞後，LMG團隊繼續為大家整理了銅獎名單，並分為上中下，大家一起來看看吧!

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 大琚空間設計

設計師 : 許意竹

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 兼融 ‧ 精粹

在坪數有限且格局盡量不做更動的前提下，保有基地的採光與視野優勢，構築出最佳的視覺感及流暢的生活動線。因應男屋主喜歡空間具有鮮明的感受與豐富度、女主人偏愛簡約優雅的風格訴求，從公領域到私領域皆以俐落線條、簡潔用色架構穩定質感，再透過不同肌理的材質鋪陳各個場域，形成仿若精品般豐富細緻的空間表情，同時體現優雅而內斂的質感。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 深度空間設計

設計師 : 蘇炯旭

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 原生之美

有感於「大自然」對孩子教育的重要性，設計者將三層樓自地自建的建築住宅，打造成充滿自然因子的原生世界，從外觀架構延續到內景的鋪排，採用大量再生與原生材質，不過度加工，在機能與美感形神並蓄之中，深植與環境永續共存的核心理念，讓孩子在天然環境中健康成長；而建築設計同時根據嘉義市當地的氣候、日照、特色等，予以「因地制宜」的解決方案。因應屋主工作需求，本案亦作為花藝工作坊使用，設計者以「住辦合一」的形式，透過垂直高低層次、流暢的橫軸動線，精心構思上下佈局，擘劃出清晰的公、私領域，讓通透自由的空間語境中，串聯起獨立又緊密的情感交流。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 竣穩實業有限公司

設計師 : 陳聖府

類別 : 辦公空間

獲獎作品 : 泰權殿

設計者出自對自身文化的重視及回溯之精神，引用中國傳統建築風格為設計主軸，並將經典常見元素一一具現，作為空間焦點有如古代朝廷般的金色迎賓走廊，設計者用了兩萬六千片的金箔，在上底膠後手工黏貼整個表面，以取代太有現代感的油漆，並尋木工打製嵌有門釘的傳統中國雙扇門與榫卯，加上獅頭門環，以一種盡全力、沒有模糊地帶的態度，打造中華特色之美，內部辦公空間以大片純白調和了極端的銳利，再分別用鐵、銅等異材質的細部裝飾，選以金黃相同色系描繪空間輪廓，在對比的差異中做出連結暗示，也同時呼應了設計主軸之精神。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 成舍企業股份有限公司

設計師 : 林軒慧

類別 : 辦公空間

獲獎作品 : 秉 ‧ 領

本案做為嶄新的資訊科技辦公室，因應基地的曲面外觀，設計者藉由弧形與流線、轉折與變化，在天花及牆面間譜寫疏密有度、錯落有致的律動，輔搭俐落大方的灰階，規整出清晰明朗的畫面結構。為了營造新穎的科技感，全室精研光源比例，將照明隱於天花、櫃體間，透過偏向打燈、局部聚光，及光感切面塑造的未來感光廊，呈現業主追求的低調，卻又滿足工作上實際的採光需要，呼應大面落地玻璃延攬高層景致與充沛採光，層層穿透帶出全域年輕活力。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 你你空間設計

設計師 : 林妤如

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 天墅

融合古典於現代的雅痞風格住宅，以溫順的木質佐高雅的各類石材，在一片深色系中走出有別於時下大眾流行的居家風格。設計者熟練的運用異、同材質區分、整合空間角落。客廳主牆與玄關透過同樣石材與碳化木皮的延伸，勾勒出公領域的重點輪廓，並且適度加以內崁條燈，在大片深色中畫出線條重點；餐廳中島空間則是反向利用鏡面天花，做出暗示性的空間區隔，同時挑高視感受。如夢似幻的石頭紋理作為設計暗示，在不同局部與木頭、電鍍鏡面鐵道磚等異材質，創造激盪出不同的情境連結，玩弄石材的表現極限，將美學生活化於柴米油鹽醬醋茶等日常細節。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》