2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 銅獎(中)

【文字整輯｜Timmy 圖片來源｜中國國際空間設計大賽】

有「中國建築裝飾設計產業奧斯卡」之稱，中國地區獎金最高的頂級賽事：中國建築裝飾產業發展論壇暨第十屆中國國際空間設計大賽（中國建築裝飾設計獎）2020年度賽事在經過與疫情的漫長賽跑後，終於順利落下帷幕。

中國國際空間設計大賽是受到中國政府與行業認可的國際賽事，擁有一套科學量化的客觀評價體系，而大賽獲獎者有機會得到高達人民幣1000萬元的作品獎金，或人民幣300萬元的個人獎金，堪稱中國地區獎金最高的賽事。該獎項的主辦方中國建築裝飾協會更是透過組織業內的專業技術、經濟、文化活動，促進中國整體建築裝飾業的發展並加強國際交流合作，在業內具有一定的影響力與權威性。

今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。分別有1位獲得金獎，9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。繼上次的銀獎作品欣賞後，LMG團隊繼續為大家整理了銅獎名單，並分為上中下，大家一起來看看吧!

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 知宇室內裝修有限公司

設計師 : 葉振宇

類別 : 辦公空間

獲獎作品 : 能量 ‧ 綻放

原有基地位於高樓層，擁有極為開闊的視野與採光條件；加上工作組織隨時須面臨調度部署的特殊性，因此僅隔出三處必要的密閉式隔間，其餘辦公座位則全採開放格局配置。為方便部門之間密集的討論與交流，運用開放式獨立桌系統、附有滑輪的佈告欄白板及可移動的中島會議桌等靈活家具配置，用以支持其強調開放溝通和協作，以及鼓勵創新、創造的工作文化。同時藉由明度、彩度低的高對比色彩組合色彩，以及圖像壁紙的搭配，形塑「身處數位科技叢林的熱情活力」之主題。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 詠絮室內設計

設計師 : 張瓈文

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 優雅 ‧ 自然宅

以細膩的手法，精心處理每一個室內環節。設計師深思動線、格局、採光、機能與美感在生活中的角色，運用豐富的素材，展現低調奢華；讓整體設計與建築產生共鳴，展露奢華而不冷冽，溫暖而適意的居住享受，為生活取得優雅身段，成就自然和諧的紓壓居所。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 文域室內裝修設計有限公司

設計師 : 謝鎮宇

類別 : 文化/教育/觀演空間

獲獎作品 : 杭州單向空間書店

書店對文域來說,”它是一座城市的人文風景,文化場城”,也可以解讀是精神的遊離所,書絕對不能淪為商場物質上的装節品,它是需要真正愛書及懂得珍惜的人一起守護的價值。明亮的空間設計，是如此舒服。在這愜意的閱讀空間，讀者與書才是空間的主角,閱讀空間不需做過多外觀而繁瑣的設計。我們希望我們設計規劃出的書店空間是可以讓人舒適的在店內待上一整天,也期許杭州單向空間書店未來可以成為文學殿堂之一及文人會集的寓所。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 築士設計

設計師 : 劉士銘

類別 : 餐飲空間

獲獎作品 : 秘方/Meet Fun

希望藉由此空間，傳遞出一個健康又有質感的用餐文化，因此設計團隊創造出一個簡單、明亮的用餐環境，結合空間環境的設計元素和現代、俐落的設計技巧。整體設計空間，藉由廣闊的視野、簡單俐落的色系、單純的線條和自然舒適的環境解決了原本地點的缺失，滿足客戶的期望。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 漢瑪室內設計

設計師 : 馮淙彥、陳柔安

類別 : 辦公空間

獲獎作品 : 質韻時光人文

本案的發想，在於希望能兼容仿舊復古與個性創新的特性，在藝術與設計的美 學底蘊下，創造出如藝廊般的舒心工作室。因 而以極簡幾何的外觀，古 樸 色 調 與新舊質感交織於空間內，在原有格局上盡可能保有大量活動空間，融入自家作品展示牆，搭佐由壁畫師以金箔、油漆、壓克力磚及多樣複合材料打造的漸層藝術牆作為端景，形成一幅沉靜內斂、隱隱流淌人文暖意的畫作。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 大衛麥可國際設計工程有限公司

設計師 : 張紫嫺

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 台灣 靜 ‧ 山居時歲

挑高的斜屋頂設計，運用白色壓克力營造自然天光，搭配實木，圍塑中國古代窗櫺的意象，運用結構鋼樑作為藏書的書架，消彌剛性結構造成空間的冰冷，漂流木的扶手安排，莞爾闡述著都會與俠客生活融合的細節。夾層上方規劃為藏書閣及休憩的小臥室，藏書架的高低落差正好在下層大門上方，用實木車枳設計為曲線優美的美人靠，舒適的高度，正可以砌壺好茶拿本書，靜享山居時歲的靜謐與悠閒。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》