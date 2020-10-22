【撰文編輯｜Yun 圖片提供｜芸采設計】

從紐約的蘇活區（SOHO）舊工廠或是舊倉庫改造衍生工業風格，因而形成一股新瑞的設計風潮，最具特色的莫不是空間中具備工業性、獨特性、粗獷感、空間結構性。芸采創意空間設計吳佩芸總監將現代、精緻的藝術印象融會工業風格，替11、12樓的此案，重新擘劃蘊含在品味細節裡的生活底蘊。

吳佩芸總監並未用上太多裝飾性材料，卻善用殊異質地來攫取律動性以及視覺感，線面裡的細節，聯袂光影和紋理的交乘作用，產生一連串美學反應，目的就是希望產生分界同時，又能產生視覺延續和景的交錯。

探翫 風格底蘊

從各類層理中的濃淡、精確擘劃出的材料表情，吳佩芸總監藉此韜韞滿室流轉的灰階律動，挹注大宅優雅底蘊之餘，並著手解構工業風格裡的精緻印象。融合媒材局部粗獷質地作為與細膩工法的對比平衡。從紓壓、溫潤的空間態度及表情成就大勢格局的規劃重點，透過玻璃、特殊漆、石材等材質，有效的呈現居住者獨特的品味及性格。

為了體現居宅與人文的生活厚度，在風格呈現的生活溫度裡，融入些許現代時尚與輕奢華的精緻因子，於上下二個樓層的尺度裡，首先將客廳維持六米高度，利用大理石、清水模及鑲嵌鍍鈦金屬線條勾勒出不對稱的比例，利用多層次的吊燈設計，以光影的虛實，平衡、延展出立面力與美的結構表情，一方面擘劃大器氣勢，另一方面也帶著貴族式的優雅氣息，研味視覺經驗。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》