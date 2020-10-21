2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 銅獎(上)

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯 ｜ Timmy 圖片來源 ｜ 中國國際空間設計大賽】

有「中國建築裝飾設計產業奧斯卡」之稱，中國地區獎金最高的頂級賽事：中國建築裝飾產業發展論壇暨第十屆中國國際空間設計大賽（中國建築裝飾設計獎）2020年度賽事在經過與疫情的漫長賽跑後，終於順利落下帷幕。

中國國際空間設計大賽是受到中國政府與行業認可的國際賽事，擁有一套科學量化的客觀評價體系，而大賽獲獎者有機會得到高達人民幣1000萬元的作品獎金，或人民幣300萬元的個人獎金，堪稱中國地區獎金最高的賽事。該獎項的主辦方中國建築裝飾協會更是透過組織業內的專業技術、經濟、文化活動，促進中國整體建築裝飾業的發展並加強國際交流合作，在業內具有一定的影響力與權威性。

今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。分別有1位獲得金獎，9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。繼上次的銀獎作品欣賞後，LMG團隊繼續為大家整理了銅獎名單，並分為上中下，大家一起來看看吧!

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 磐石設計股份有限公司

設計師 : 彭泳錫

類別 : 娛樂/會所空間

獲獎作品 : 昭陽大器

本件作品為住宅案，採白灰黑三色為基底的低調簡約設計，得以讓書香、音樂、藝術在有限的空間裡蔓延出無限的想像力，為居家環境交織現代時尚和傳統藝術文化碰撞的和諧氛圍，選擇了雪白銀狐大理石、黑鐵烤漆、黑烤玻璃、橡木鋼刷木皮，符合低調簡潔的風格，並且烘托出藝術質感。為呼應業主對藝術的喜好，以簡練蘊藉的設計手法將各個元素完美融合，將書櫃牆面上特別設計的油畫作品，結合立體手法呈現錦鯉悠遊荷花池的閒趣畫面，與主人椅後方雪白牆面上以墨黑色金屬形成的枯枝裝飾相互呼應。另外留白也佔部分比例，潔白建材構成內斂又時尚的背景，配搭其餘材料賦予細微的層次表情，體現藝術與生活相生的和諧美。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 大塊設計

設計師 : 施佑霖

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 鐫刻恆久

家是生活的容器，本案企圖藉由空間營造一個品味、優雅的生活質感。沿著絕佳的視野，將戶外的流光水綠引進大器的生活空間。光、影伴隨著藝術收藏，隨處可見的書籍，彷彿訴說著屋內的生活故事。位處擁有高綠覆率的綠建築，居於城市卻能環抱自然。有著三大面落地窗環伺公領域的特殊格局，採光充沛、視野暢闊。本案隱藏於玄關後方的隱藏衣帽間，利用衣帽櫃凹洞達到展示機能，成為入門端景。推開左側格柵門片，一處進門後可稍作沉澱的多功能書房，窗面兩端同樣以不規則寬窄線條交錯的格柵屏風營造寧靜感，當日光灑落即形成有趣的光影律動。具透視感的鍍鈦櫃體既是書櫃，也是界分區域的造型屏風，更拉伸了沙發背牆的尺度，成就完整大器的客廳。緊鄰客廳的開放式餐廚，運用結構柱的深度延伸出酒窖，餐敘場域在穿透開闊的空間，細細品味生活。私密的寢臥空間裡，維持簡約俐落的線條與造型，卻各自展現不同韻味。素雅的主臥床頭兩側綴飾灰鏡材質，豐富視覺感受；次主臥如布幔般的波浪天花，巧妙隱去大樑的突兀與壓迫，內藏燈帶作為夜燈使用，且具有柔化空間效果；另一間臥室床頭則運用了亮麗的愛馬仕橘點出主題，彰顯精品風尚。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 大也國際空間設計有限公司

設計師 : 高伯銓

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 浮光之間

簡化、理性、幾何、線性、對稱與那種純粹的原始材質感，一直都是極簡主義裡面最為核心重要的視覺觀。透過極為理性的操作手法，淬鍊出那不加過多修飾的語彙，運用線性流動的光與影的同時，也導入了時間的輪廓，延續且漫長的單純音符卻交織成一篇層次分明極富節奏的交響樂曲，有如"半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊"詩中描述那般地閃耀浮動，為雋永生活注入更多的活力與自在。

本案位於台中市，為一四層樓的複層住宅空間。在此案設計操作裡，我們試圖將"浮光"與"串聯"作為整體設計操作的主軸。

運用天井設計導入大量自然採光，形成不同時段的戲劇性光影變化，每當光影斜射在大面積的天然礦物塗料牆面上所形成的光影紋理時，彷彿有如家中有著一面最美麗的自然壁紙，隨著時間的轉換呈現不同的流動紋路。

象徵時間的"線"，有如懷舊遊戲貪食蛇般地在空間裡自由延伸行走於天地壁，不只導引串聯統合了空間感、隱性的界定空間劃分外，也以更隨興幽默的方式給予了每一區域足夠的自由照明安排。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 亞維空間設計

設計師 : 簡瑋琪

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 微醺特調

別墅社區的此案，建築外觀呈現濃濃歐式風格，儘管屋齡已近20年，現在看來仍十分尊榮大器。綜觀原始基地整體條件，室內每個樓層扣除陽台後剩餘約14坪空間，遂採分層設置概念，將每一層視為一個獨立的單元，成就更明確的實用機能與生活情境。一樓規劃為具備商務洽談及招待的會客空間、二樓是包含客廳和餐廚的公領域、三樓主臥、四樓孩房及五樓孝親房；透過設計手法完整善用每一吋場域，除了沿著牆面整合，維持光線穿透、空氣對流的原則之外，也將結構柱和樑體深度所形成的空間延伸出儲藏櫃、書桌等多元機能，不放過任何畸零處，提升坪數使用效率。

在空間感的營造上，一樓會客室以深咖啡色為基底，搭佐粗獷文化石磚牆，形塑酒窖意象；二樓公共領域藉由手工做舊效果的仿飾漆一次次塗抹，以略帶斑駁的色彩鋪陳復古歐洲風情。各個空間帶入灰藍、粉嫩藕、湖水綠及象牙黃等豐富的色彩變化，就連電梯門片也是特別訂製，避免一般金屬材質破壞了整體法式鄉村風格，展現一致的質樸優雅氛圍。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : HCUBE 昱森室內設計

設計師 : 陳彥豪

類別 : 居住空間

獲獎作品 : Gray Scale Space

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 根本空間設計

設計師 : 陳東傑、周純孝

類別 : 餐飲空間

獲獎作品 : L’esprit café 初衷咖啡館

一號店的設計到此案二號店的設計，三年來「根本空間」與店主更像朋友一般，互相陪伴、渡過艱難時刻，這個過程彼此都成熟許多，雙方對這間二號店有更多的期待是穩定、心靈層面的平衡。因此，在這樣的背景下，同時考量餐廳餐點價格定位、客層等因素，除運用深色的色調呈現「沉穩」的氛圍外，也透過俐落的線條、水泥手感紋理、顏色飽和度高具有強烈個性的搭配，表現店主經歷了挫敗跌倒而後成長的韌性。為控制店主預算支出需求，則大量沿用一號店的硬體與部分軟件，並使用一號店的讓顧客深具印象的設計元素如：藍色大門、夢想雲等作為空間裝飾，傳承店主的創業初衷精神之餘，也讓顧客光臨二號店時能延續一號店的記憶，有如再次見到老朋友般的溫馨。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

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今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。分別有1位獲得金獎，9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。繼上次的金獎作品欣賞後，LMG團隊繼續為大家整理了銀獎名單，並分為上下，大家一起來看看吧!

喧囂的都市意象 透過「一進、一景」從壓縮至釋放歸於心靜

整體空間配置以壓縮、轉換、層次、釋放的概念布局，空間之安排隨著生活時序產生「一進、一景」的畫面傳遞，使生活產生不同的空間層次改變生活體驗。創造場景與心靈感受的轉換，心境的安定與開闊。

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今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。分別有1位獲得金獎，9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。繼上次的金獎作品欣賞後，LMG團隊繼續為大家整理了銀獎名單，並分為上下，大家一起來看看吧!

2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 金獎

今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。這次的比賽，共計有27位設計師獲獎，包含了金獎1位、銀獎9位，以及銅獎17位，數量眾多，說明了台灣在設計領域，擁有高超與成熟的技術，並且榮耀登上國際舞台。

拾光載體以溫潤之色 描摹家人「共處」的模樣

樂譜的展開，漂浮的書與陽光，是相聚時光的白色魔法。整體空間運用了較溫潤的色調以及自然的材質做為空間中的溫度感受，天花板弧線型的設定，讓空間感受更為柔軟，有如音符的樂音，敲打出溫馨動人的旋律，在此空間儲存了家人共處的模樣。

人文與藝術交織 實踐日常的生活之美！

對於維雍設計而言，人文藝術是提升空間價值的驅動力。奠基於專業的建築及室內設計知識，設計師以明智的主動性思考，利用有效的圖面表現方式及豐厚的經驗，讓空間原型在行為演繹中，經由不同立面、隨時間而變化的光影，賦予整體深度，以及多元的美學感知體驗。維雍設計透過住宅及售樓中心兩個案例，綜合實用原則及藝術審美，實踐日常的生活之美。

榮獲2020 Good Design獎殊榮

在2020的Good Design Award，台灣的升耀企業股份有限公司所設計的SY多功能軌道，與Good Design 所追求的5大核心理念:人性、真實、創造、魅力與倫理相符，因此榮獲了2020 Good Design 國際大獎。

2020 德國iF設計獎 │住宅作品《Art Movement》

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

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