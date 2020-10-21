2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 銅獎(上)

【文字整輯 ｜ Timmy 圖片來源 ｜ 中國國際空間設計大賽】

有「中國建築裝飾設計產業奧斯卡」之稱，中國地區獎金最高的頂級賽事：中國建築裝飾產業發展論壇暨第十屆中國國際空間設計大賽（中國建築裝飾設計獎）2020年度賽事在經過與疫情的漫長賽跑後，終於順利落下帷幕。

中國國際空間設計大賽是受到中國政府與行業認可的國際賽事，擁有一套科學量化的客觀評價體系，而大賽獲獎者有機會得到高達人民幣1000萬元的作品獎金，或人民幣300萬元的個人獎金，堪稱中國地區獎金最高的賽事。該獎項的主辦方中國建築裝飾協會更是透過組織業內的專業技術、經濟、文化活動，促進中國整體建築裝飾業的發展並加強國際交流合作，在業內具有一定的影響力與權威性。

今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。分別有1位獲得金獎，9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。繼上次的銀獎作品欣賞後，LMG團隊繼續為大家整理了銅獎名單，並分為上中下，大家一起來看看吧!

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 磐石設計股份有限公司

設計師 : 彭泳錫

類別 : 娛樂/會所空間

獲獎作品 : 昭陽大器

本件作品為住宅案，採白灰黑三色為基底的低調簡約設計，得以讓書香、音樂、藝術在有限的空間裡蔓延出無限的想像力，為居家環境交織現代時尚和傳統藝術文化碰撞的和諧氛圍，選擇了雪白銀狐大理石、黑鐵烤漆、黑烤玻璃、橡木鋼刷木皮，符合低調簡潔的風格，並且烘托出藝術質感。為呼應業主對藝術的喜好，以簡練蘊藉的設計手法將各個元素完美融合，將書櫃牆面上特別設計的油畫作品，結合立體手法呈現錦鯉悠遊荷花池的閒趣畫面，與主人椅後方雪白牆面上以墨黑色金屬形成的枯枝裝飾相互呼應。另外留白也佔部分比例，潔白建材構成內斂又時尚的背景，配搭其餘材料賦予細微的層次表情，體現藝術與生活相生的和諧美。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 大塊設計

設計師 : 施佑霖

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 鐫刻恆久

家是生活的容器，本案企圖藉由空間營造一個品味、優雅的生活質感。沿著絕佳的視野，將戶外的流光水綠引進大器的生活空間。光、影伴隨著藝術收藏，隨處可見的書籍，彷彿訴說著屋內的生活故事。位處擁有高綠覆率的綠建築，居於城市卻能環抱自然。有著三大面落地窗環伺公領域的特殊格局，採光充沛、視野暢闊。本案隱藏於玄關後方的隱藏衣帽間，利用衣帽櫃凹洞達到展示機能，成為入門端景。推開左側格柵門片，一處進門後可稍作沉澱的多功能書房，窗面兩端同樣以不規則寬窄線條交錯的格柵屏風營造寧靜感，當日光灑落即形成有趣的光影律動。具透視感的鍍鈦櫃體既是書櫃，也是界分區域的造型屏風，更拉伸了沙發背牆的尺度，成就完整大器的客廳。緊鄰客廳的開放式餐廚，運用結構柱的深度延伸出酒窖，餐敘場域在穿透開闊的空間，細細品味生活。私密的寢臥空間裡，維持簡約俐落的線條與造型，卻各自展現不同韻味。素雅的主臥床頭兩側綴飾灰鏡材質，豐富視覺感受；次主臥如布幔般的波浪天花，巧妙隱去大樑的突兀與壓迫，內藏燈帶作為夜燈使用，且具有柔化空間效果；另一間臥室床頭則運用了亮麗的愛馬仕橘點出主題，彰顯精品風尚。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 大也國際空間設計有限公司

設計師 : 高伯銓

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 浮光之間

簡化、理性、幾何、線性、對稱與那種純粹的原始材質感，一直都是極簡主義裡面最為核心重要的視覺觀。透過極為理性的操作手法，淬鍊出那不加過多修飾的語彙，運用線性流動的光與影的同時，也導入了時間的輪廓，延續且漫長的單純音符卻交織成一篇層次分明極富節奏的交響樂曲，有如"半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊"詩中描述那般地閃耀浮動，為雋永生活注入更多的活力與自在。

本案位於台中市，為一四層樓的複層住宅空間。在此案設計操作裡，我們試圖將"浮光"與"串聯"作為整體設計操作的主軸。

運用天井設計導入大量自然採光，形成不同時段的戲劇性光影變化，每當光影斜射在大面積的天然礦物塗料牆面上所形成的光影紋理時，彷彿有如家中有著一面最美麗的自然壁紙，隨著時間的轉換呈現不同的流動紋路。

象徵時間的"線"，有如懷舊遊戲貪食蛇般地在空間裡自由延伸行走於天地壁，不只導引串聯統合了空間感、隱性的界定空間劃分外，也以更隨興幽默的方式給予了每一區域足夠的自由照明安排。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 亞維空間設計

設計師 : 簡瑋琪

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 微醺特調

別墅社區的此案，建築外觀呈現濃濃歐式風格，儘管屋齡已近20年，現在看來仍十分尊榮大器。綜觀原始基地整體條件，室內每個樓層扣除陽台後剩餘約14坪空間，遂採分層設置概念，將每一層視為一個獨立的單元，成就更明確的實用機能與生活情境。一樓規劃為具備商務洽談及招待的會客空間、二樓是包含客廳和餐廚的公領域、三樓主臥、四樓孩房及五樓孝親房；透過設計手法完整善用每一吋場域，除了沿著牆面整合，維持光線穿透、空氣對流的原則之外，也將結構柱和樑體深度所形成的空間延伸出儲藏櫃、書桌等多元機能，不放過任何畸零處，提升坪數使用效率。

在空間感的營造上，一樓會客室以深咖啡色為基底，搭佐粗獷文化石磚牆，形塑酒窖意象；二樓公共領域藉由手工做舊效果的仿飾漆一次次塗抹，以略帶斑駁的色彩鋪陳復古歐洲風情。各個空間帶入灰藍、粉嫩藕、湖水綠及象牙黃等豐富的色彩變化，就連電梯門片也是特別訂製，避免一般金屬材質破壞了整體法式鄉村風格，展現一致的質樸優雅氛圍。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : HCUBE 昱森室內設計

設計師 : 陳彥豪

類別 : 居住空間

獲獎作品 : Gray Scale Space

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銅獎 】

獲獎者 : 根本空間設計

設計師 : 陳東傑、周純孝

類別 : 餐飲空間

獲獎作品 : L’esprit café 初衷咖啡館

一號店的設計到此案二號店的設計，三年來「根本空間」與店主更像朋友一般，互相陪伴、渡過艱難時刻，這個過程彼此都成熟許多，雙方對這間二號店有更多的期待是穩定、心靈層面的平衡。因此，在這樣的背景下，同時考量餐廳餐點價格定位、客層等因素，除運用深色的色調呈現「沉穩」的氛圍外，也透過俐落的線條、水泥手感紋理、顏色飽和度高具有強烈個性的搭配，表現店主經歷了挫敗跌倒而後成長的韌性。為控制店主預算支出需求，則大量沿用一號店的硬體與部分軟件，並使用一號店的讓顧客深具印象的設計元素如：藍色大門、夢想雲等作為空間裝飾，傳承店主的創業初衷精神之餘，也讓顧客光臨二號店時能延續一號店的記憶，有如再次見到老朋友般的溫馨。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》