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2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 銀獎(下)

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯 ｜ Timmy 圖片提供｜ 中國國際空間設計大賽】

有「中國建築裝飾設計產業奧斯卡」之稱，中國地區獎金最高的頂級賽事：中國建築裝飾產業發展論壇暨第十屆中國國際空間設計大賽（中國建築裝飾設計獎）2020年度賽事在經過與疫情的漫長賽跑後，終於順利落下帷幕。

中國國際空間設計大賽是受到中國政府與行業認可的國際賽事，擁有一套科學量化的客觀評價體系，而大賽獲獎者有機會得到高達人民幣1000萬元的作品獎金，或人民幣300萬元的個人獎金，堪稱中國地區獎金最高的賽事。該獎項的主辦方中國建築裝飾協會更是透過組織業內的專業技術、經濟、文化活動，促進中國整體建築裝飾業的發展並加強國際交流合作，在業內具有一定的影響力與權威性。

今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。分別有1位獲得金獎，9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。繼上次的金獎作品欣賞後，LMG團隊繼續為大家整理了銀獎名單，並分為上下，大家一起來看看吧!

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銀獎 】

獲獎者 : 芸采創意空間設計

設計師 : 吳佩芸

類別 : 居住空間

獲獎作品 : Art Movement

74.5坪的複層豪宅，融入屋主極簡時尚品味，希望透過深色調的鋪設，營造出舒服、放鬆的家屋氛圍；對設計師而言，如何在低調內斂的深色調空間，同時蘊含精緻美感是此案最大的挑戰。整體空間結合工業風的個性，透過鍍鈦等奢華元素點綴其中，精準的比例拿捏，營造出奢華質感；兩層樓的外觀上，以玻璃、鐵件打造，通透的材質讓空間整個打開來，加上視覺上更簡化收納與門片設計，讓空間更顯開闊，領域自然產生互動與對話；連位於角落的餐廳區，也以不同角度的木作格柵安排，讓光線、空氣更為流動與通透。位於二樓空間的廊道上，可將戶外的風景延攬入室，整體視覺更顯遼闊寬敞，享受融入自然的暢快生活。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銀獎 】

獲獎者 : 即合吉作室內裝修整合設計

設計師 : 徐銘凱

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 光 ‧ 廊之間

業主對於人生的下半場保持著極大的熱情，因此設計師希望製造出一個讓屋主對於每個空間角落都喜歡的居住空間。在設計的風格上，以科技感、現代感、與S型的曲線造型構築一切，而因空間不大的關係，因此在設計上回字型的動線不只讓空間氛圍更加活潑，當主人回到家時不管是往客廳、廚房用餐區或是直接進主臥房都是一種很直接不受干擾的直覺動線。另外一個設計的重點是走道設置了可調式LED線燈，因為屋主希望主臥浴室能夠擁有一座浴缸，但這會讓原本進入主臥房的走道顯得更加冗長，於是特別設計了分段式的可調光LED線燈，不只帶出了現代感、科技感的氛圍，這道光廊也打破了冗長走道的陰沉感，讓此缺點變成了更能夠提升空間氛圍感受的優點。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銀獎 】

獲獎者 : 原建筑空間設計

設計師 : 鄭韻如

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 隱盧

本案位於台中市中心為退休的「離巢族群」所規劃，獨居的夫妻二人，希望將日常的生活空間最大化使用。地坪採用碎石、石踏創造庭園步道意境，並以一道半穿透木質展示櫃，圍塑入口端景意象，作為「轉換心境」的導引鋪陳。在馨雅恬靜的空間調性中，採用大面積接近紅土的色系，搭配石材、木元素、綠意等自然語彙，讓粗獷的材質與細膩的設計手法相互烘襯，隨著光影變化再現另一種風韻，藉此詮釋「移步異景」的概念。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銀獎 】

獲獎者 : 磐石設計股份有限公司

設計師 : 洪珮棋

類別 : 娛樂/會所空間

獲獎作品 : 馥華城安

本案以「時尚東方禪」定義空間，從東方茶道的精神出發，加入多種富含寓意的表述，包含清靜、尊重、和諧與悠閒的氛圍。如接待處櫃台的主牆上裝飾著荷葉，既是東方文化中的吉祥圖案，也與「平安和諧」、「安居樂業」發音相近，寓意美好。而大廳正前方的木紋屏風如一座大型的雕塑作品，凝望時能收穫品茶般怡然自適的效果。Loung沙發區則以書法的「遊」字排列，形成可以閱讀、休息、談事的自在空間。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

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今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。這次的比賽，共計有27位設計師獲獎，包含了金獎1位、銀獎9位，以及銅獎17位，數量眾多，說明了台灣在設計領域，擁有高超與成熟的技術，並且榮耀登上國際舞台。

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