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喧囂的都市意象 透過「一進、一景」從壓縮至釋放歸於心靜
【文字整輯 ｜ Join 圖片提供｜近境制作設計】
整體空間配置以壓縮、轉換、層次、釋放的概念布局，空間之安排隨著生活時序產生「一進、一景」的畫面傳遞，使生活產生不同的空間層次改變生活體驗。創造場景與心靈感受的轉換，心境的安定與開闊。
轉換
經由玄關儀式性空間氛圍，塑造轉換到公區開放式的場域。藉由天花格柵方向性的引導，讓視覺及心境由壓縮至釋放後延伸至窗景。喧囂的都市意象，透過「一進、一景」，空間層次的安排，從壓縮至釋放，歸於心靜。
層序
透過這樣的層序由公入私，跟隨視線及動線的引導，心境的轉換一層一層進入私密空間，心境的轉換亦是另一種壓縮後釋放的過程，依循層次至釋放，刻意安排主臥坐向，並打破視覺及空間邊界，使主臥及露台空間感受，合而為一。
時間軸線
兩間臥室各自面對著自屬的戶外陽台，藉由大面落地窗並延續室內材質元素連結內外空間材質，模糊彼此界線與室內空間對話。觀察光影朝夕朝落，品味著光影在室內產生的時間表情，使人在充滿壓力的城市中達到心境的沉澱。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020 年9.10月號或上設計王觀看更多設計資訊
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