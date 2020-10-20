榮獲2020 Good Design獎殊榮

【文字來源｜Timmy 圖片來源｜升耀企業股份有限公司】

公益財團法人日本設計振興會主辦的Good Design Award，是致力於實現富足且可永續發展的生活、產業及社會，根據Good Design Award的理念實施公正的評審，評選優秀設計給予嘉獎，並加以傳播推廣的活動。

升耀企業榮獲2020 Good Design獎殊榮

而在2020的Good Design Award，台灣的升耀企業股份有限公司所設計的SY多功能軌道，與Good Design 所追求的5大核心理念:人性、真實、創造、魅力與倫理相符，因此榮獲了2020 Good Design 國際大獎。

片簾造型簡約，也可製造隔間效果，深受許多小家庭的喜愛。但因為其軌道較占空間，以往只出現在大型空間，因此設計者決定突破空間上的限制，縮小軌道體積，讓片簾可以應用在小戶型中。而隨著網路購物興起，可自行組裝的家飾更容易被用戶接受，設計者目標讓片簾成為人人皆可安裝的便利家飾。

與市面產品「1道溝槽裝1片片簾」的設計不同，本產品的內軌道可互相牽引，因此1道溝槽內可裝6片片簾；加上用滑塊擋片取代傳統片簾使用的魔鬼氈式黏扣帶，減少厚度，因此軌道寬度僅為一般片簾軌道的1/3。

3大特色，安裝片廉輕鬆簡單

(1) 大幅縮小軌道寬度，並且讓長度可以自由調整，打破片簾在小空間難以使用的限制，也可以創造機動性的隔間效果。

(2) 大量運用手動固定取代鎖螺絲的結構，降低安裝的難度，用戶可以自行買回家中安裝。

(3) 片簾頂部的固定方式，用滑塊擋片取代魔鬼氈式的黏扣帶，避免片簾重疊時不平整。

使用上，片簾頂部連接軌道的部分，採用可手動固定的滑塊擋片，取代魔鬼氈式的黏扣帶，可避免片簾因為重疊而側傾，發生漏光或影響美觀。因為垂重採用密度較高的金屬材質，片簾不易被風吹起，垂掛效果更穩定

風格多元，人人都是室內設計師

本產品為用戶考慮到使用層面上的一切細節，包括拉桿採用可伸縮的設計，讓不同身高的用戶都可以輕鬆使用；如果用戶喜歡具有藝術風格的窗簾桿，本產品可以在軌道兩端加上花頭裝飾，做成藝術軌道；也可以搭配窗簾支架使用，製造屏風的效果，為成長中的家庭成員與租屋者提供隱蔽性、機動性、節省成本的隔間選擇。此外，也可自行將片簾更換成窗簾布，為風格帶來更多變化。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》