快訊

流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

台61北上22K聯結車與小貨車車禍 一人受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020 德國iF設計獎 │住宅作品《Art Movement》

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜芸采創意空間設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

芸采創意空間設計─吳佩芸 設計師

「Art Movement」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

74.5 坪的複層豪宅，融入屋主極簡時尚品味，希望透過深色調的鋪設，營造出舒服、放鬆的家居氛圍；對設計師而言，如何在低調內斂的深色調空間，同時蘊含精緻美感是此案最大的挑戰。

整體空間結合工業風的個性，透過鍍鈦等奢華元素點綴其中，精準的比例拿捏，營造出奢華質感；兩層樓的外觀上，以玻璃、鐵件打造，通透的材質讓空間整個打開來，加上視覺上更簡化收納與門片設計，讓空間更顯開闊，領域自然產生互動與對話；位於角落的餐廳區，也以不同角度的木作格柵安排，讓光線、空氣更為流動與通透。位於二樓空間的廊道上，可將戶外的風景延攬入室，整體視覺更顯遼闊寬敞，享受融入自然的暢快生活。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020 年9.10月號或上設計王觀看更多設計資訊

延伸閱讀

保鏢確診新冠肺炎 德國總統進入隔離狀態

影／911 GT2 RS MR擊破！賓士AMG GT Black Series刷新德國霍根海姆賽道紀錄

以色列追授德國牧師「國際正義人士」稱號

2020 德國iF設計獎 │ 產品設計作品《Traveller Pack》

相關新聞

喧囂的都市意象 透過「一進、一景」從壓縮至釋放歸於心靜

整體空間配置以壓縮、轉換、層次、釋放的概念布局，空間之安排隨著生活時序產生「一進、一景」的畫面傳遞，使生活產生不同的空間層次改變生活體驗。創造場景與心靈感受的轉換，心境的安定與開闊。

2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 銀獎(上)

今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。分別有1位獲得金獎，9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。繼上次的金獎作品欣賞後，LMG團隊繼續為大家整理了銀獎名單，並分為上下，大家一起來看看吧!

2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 金獎

今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。這次的比賽，共計有27位設計師獲獎，包含了金獎1位、銀獎9位，以及銅獎17位，數量眾多，說明了台灣在設計領域，擁有高超與成熟的技術，並且榮耀登上國際舞台。

拾光載體以溫潤之色 描摹家人「共處」的模樣

樂譜的展開，漂浮的書與陽光，是相聚時光的白色魔法。整體空間運用了較溫潤的色調以及自然的材質做為空間中的溫度感受，天花板弧線型的設定，讓空間感受更為柔軟，有如音符的樂音，敲打出溫馨動人的旋律，在此空間儲存了家人共處的模樣。

人文與藝術交織 實踐日常的生活之美！

對於維雍設計而言，人文藝術是提升空間價值的驅動力。奠基於專業的建築及室內設計知識，設計師以明智的主動性思考，利用有效的圖面表現方式及豐厚的經驗，讓空間原型在行為演繹中，經由不同立面、隨時間而變化的光影，賦予整體深度，以及多元的美學感知體驗。維雍設計透過住宅及售樓中心兩個案例，綜合實用原則及藝術審美，實踐日常的生活之美。

榮獲2020 Good Design獎殊榮

在2020的Good Design Award，台灣的升耀企業股份有限公司所設計的SY多功能軌道，與Good Design 所追求的5大核心理念:人性、真實、創造、魅力與倫理相符，因此榮獲了2020 Good Design 國際大獎。

2020 德國iF設計獎 │住宅作品《Art Movement》

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

城市裡的歐式森林暖屋 品味生活舒心愜意新感受

在靜謐的士林街巷裏，迎面的植栽牆彷彿漫步在綠意森林中，由精緻鍍金的鵝黃光鑠氛圍高雅，燈影繚繞著日本窯燒磚細膩的色澤，隱隱地烘托出屋外一抹光輝的溫潤氣息。在新穎時尚與時代經典的風格交織之下，反而使得這嶄新的改造空間與舊街巷弄和諧共存。

儀式感法式風貌 細味靜謐花園的紳士格調

在放下所有忙碌繁瑣的生活節奏後，獨闢一座專屬於自身的祕密花園，在其中全然以個人喜好與生活模式作為規劃，藉由場域的改造替自己塑造出全新的生活樣貌，徜徉在遠離塵囂的靜謐幽遠。

2020 德國iF設計獎 │ 產品設計作品《Traveller Pack》

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

從天窗傾瀉而下的自然光源 凸顯服飾配件華麗多彩的樣貌

「輕柔飄逸」向來是女性服飾給人第一感受，在克萊亞KERAIA品牌服飾店的空間設計中，丰彤設計融入許多優雅柔和的樣貌，不管是一樓的旗艦店面的風格呈現，抑或是梯間牆面如裙擺般隨風飄揚的柔和美感，將無形的概念具體化，有效傳遞品牌不斷創新且著重視覺美感的特色，豐富多元的空間表情，展現出品牌的自我價值！

石與木交織的當代禪意之所 演繹風雅寫意的日常！

以「平衡」取代對稱的設計原則，是成就當代美學體系的重要變革。本案摒除大宅奢華極致的思維，以一分為二的空間構思擘劃公、私領域，輔借兩種風格的和諧對立、色彩濃淡的等量調節、生活動線的相互連結等，完美平衡傳統與現代的辯證關係；在層層遞進的語彙轉折中，既為茶道與參佛的日常，圍塑淡然風雅、寧靜超凡的空間意境，亦為家人之間的起居生活，譜寫舒適悠閒的北歐調性。

熱門新聞

Smart Home 一鍵掌控智慧型居家生活

城市裡的歐式森林暖屋 品味生活舒心愜意新感受

名品音響 X 室內設計：空間與視聽的美學交響

儀式感法式風貌 細味靜謐花園的紳士格調

2020 德國iF設計獎 │住宅作品《Art Movement》

天巡者特映會正式展開 特別邀請劇中演員出席醫美級保養品牌旗艦館活動登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。