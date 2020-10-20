2020 德國iF設計獎 │住宅作品《Art Movement》

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜芸采創意空間設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

芸采創意空間設計─吳佩芸 設計師

「Art Movement」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

74.5 坪的複層豪宅，融入屋主極簡時尚品味，希望透過深色調的鋪設，營造出舒服、放鬆的家居氛圍；對設計師而言，如何在低調內斂的深色調空間，同時蘊含精緻美感是此案最大的挑戰。

整體空間結合工業風的個性，透過鍍鈦等奢華元素點綴其中，精準的比例拿捏，營造出奢華質感；兩層樓的外觀上，以玻璃、鐵件打造，通透的材質讓空間整個打開來，加上視覺上更簡化收納與門片設計，讓空間更顯開闊，領域自然產生互動與對話；位於角落的餐廳區，也以不同角度的木作格柵安排，讓光線、空氣更為流動與通透。位於二樓空間的廊道上，可將戶外的風景延攬入室，整體視覺更顯遼闊寬敞，享受融入自然的暢快生活。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》