城市裡的歐式森林暖屋 品味生活舒心愜意新感受

【撰文編輯｜Amelie 圖片來源｜英奇設計】

環境與行為的連結相關內容為使用者的行為與使用者所處的好物質環境之間的關係。全新的住宅樣貌不僅能創新更好的生活機能，更甚至影響整個內外建築環境融合的生活狀態，賦予全新生活的意象。張琪珮設計師以新穎設計的手法，在時代經典感中添入時尚元素，將擁有高齡的老宅重新改造，細細規劃出家人間喜愛的居家風格，藉由品味裝飾藝術與材料運用，並透過綠意植栽的鋪述，設置透光天頂面引光入室，均衡劃分的空間配置，打造一家人專屬的獨立空間。

異國情境融入，品味生活舒心愜意

在靜謐的士林街巷中，迎面的植栽牆彷彿散步在綠意森林中，分別由精緻鍍金的鵝黃光鑠氛圍高雅，燈影繚繞著日本窯燒磚細膩的色澤，隱隱地烘托出屋外一抹光輝的溫潤氣息。同時相鄰著名的士林土地公廟，外觀所使用的經典款文化石紅磚正與廟宇的紅瓦巧妙對應，在新穎時尚與時代經典的風格交織之下，反而使得這嶄新的改造空間與舊街巷弄和諧共存。張琪珮設計師說：「好的設計擁有建築與環境融合感，即便重新改造，仍就能與屋主、與環境相互調和」。鑒於住屋的家人定位設計風格，都希望在舊空間翻新後能有公領域與私領域的獨立空間，因此設計師並以此為設計核心，引用國際飯店式的住屋設計概念，在原建築的兩棟老屋中重新劃分出方正均等的格局，弭平畸零角並增添許多通透配置，讓採光好通風佳的屋宅能更加展現其自然優勢。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》