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儀式感法式風貌 細味靜謐花園的紳士格調
【撰文編輯｜Amelie 圖片來源｜亞維空間設計】
退休宅可以說是目前人們追求的住屋趨勢，在放下所有忙碌繁瑣的生活節奏後，獨闢一座專屬於自身的祕密花園，在裏頭全然以個人喜好與生活模式作為規劃，藉由場域的改造替自己塑造出全新的生活樣貌，徜徉在遠離塵囂的靜謐幽遠。設計師簡瑋琪在屋主下定決心購屋前，已洽談好心目中的各式想法，就等設計師全盤操刀，締造完美的理想境地。
一座私人秘密花園，擁抱法式鄉村情懷
唯美的米白場域輔以通闊的大面窗框，讓延山而居的獨棟別墅，在豐沛陽光、通透氣流與綠植芬多精的洗禮下，擁有沐浴在森林般的純淨感受。屋主雅好知更鳥蛋藍(Robin egg blue)，因此在各場域間皆以此色澤調配或深或淺，作為場域轉折的適度點綴。從打開由地下室通往屋內的爵士藍大門，迎面而來溫潤優雅的法式氣息，帶給身心一股全然的釋放，眼前的長條型視聽室，協搭仿古深竭色長椅與淡藍調櫃體，並在同方向的長條型淺木質地坪鋪述之下，低調表現線條在空間中的力道。同時，在電視牆面以斜角面錯落分致的樣貌，運用大地色塊斑駁的朦朧感受呈現深淺交織的色塊變化。沿著階梯順勢而上，在舒敞的空間中，米白的色調與調和的藍色系，在精心的動線規劃、 色彩搭配、燈光調和、軟裝陳設上獨家訂製，營造出富含法式風情的住宅。
出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2020 年9.10月號或上設計王觀看更多設計資訊
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