2020 德國iF設計獎 │ 產品設計作品《Traveller Pack》

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享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

詮綺實業有限公司─鄭紹宏

「Traveller Pack」榮獲2020年德國iF產品設計類─iF設計獎

無論是工作或生活，現代人大多處於須頻繁移動的狀態，在攜帶隨身物品時卻必須因應不同場合或需求，更替為專用的手提包、電腦包、自行車背包等，欲稍加固定、賦予簡易的防盜功能時，還必須另外加裝掛勾或密碼鎖，不但增加操作的不便性，穩定度也不盡理想。此設計針對以上問題和限制，設計出直接附在背包上的九字扣與專利磁扣系統，既無重量增加之虞，也能為使用者節省成本支出，更安心地穩固所攜物品，省力而舒適。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》