從天窗傾瀉而下的自然光源 凸顯服飾配件華麗多彩的樣貌

【整輯｜Dannie 圖片提供｜丰彤設計】

「輕柔飄逸」向來是女性服飾給人第一感受，在克萊亞KERAIA品牌服飾店的空間設計中，丰彤設計融入許多優雅柔和的樣貌，不管是一樓的旗艦店面的風格呈現，抑或是梯間牆面如裙擺般隨風飄揚的柔和美感，將無形的概念具體化，有效傳遞品牌不斷創新且著重視覺美感的特色，豐富多元的空間表情，展現出品牌的自我價值！

本案坐落於台北繁華的老城區，在業主購入前已荒置許久，且原本的格局規劃不符業主所需，因此設計師重新改造這處屋齡40多年的舊工廠，除了修繕過於老舊的設備，以現代商業空間的考量重新調整規劃，達到品牌設立企業總部的目的之外，更汲取鮮明的品牌特色，打造出充滿時尚感的企業大樓。為了援引建築周圍的自然採光入室，設計師保留原建築大面開窗的優勢，並以鐵件及玻璃劃分場域，形塑自然通透的工作環境。而串連整棟大樓的梯間上方，也因天窗引入自然舒適的陽光，突破既有的格局限制，改善一般因縱深而缺乏光源的缺陷。考量到時尚產業絢麗多彩的特性，內部空間以現代簡約的手法混搭工業風格，巧用創意工法融合自然元素與人文藝術美感，並以乾淨優雅的黑白色為主色調，藉此凸顯服飾配件華麗多彩的樣貌。

隨著品牌近年積極參與投入國際市場，並擴增業務範疇，增加高級訂製服的服務，因此，這棟企業總部試圖以多元媒材體現精緻品味，來襯托品牌高端雅緻的質感。設計師以通透寬敞的空間、流暢的動線、優雅低彩度的色彩調配、自然舒適的環境氛圍，營造時尚華美的工作場域。一樓旗艦店在乾淨俐落的空間情境中帶有細膩的設計語彙，突顯一絲不苟的品牌特性，而串連每層樓的回旋梯，透過充滿巧思的設計，與位於其中的電梯設置相輔相成，營造如女性服飾給人的柔美氣息。二樓設計部門作為員工孕育創意靈感、體現視覺美感的地方，空間遂以木質的自然肌理，揉合豐富的細節，藉此提升整體的細膩度與高質感，同時演繹靜謐又輕鬆的美學氛圍。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》