石與木交織的當代禪意之所 演繹風雅寫意的日常！

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜成舍設計 南京分部】

以「平衡」取代對稱的設計原則，是成就當代美學體系的重要變革。本案摒除大宅奢華極致的思維，以一分為二的空間構思擘劃公、私領域，輔借兩種風格的和諧對立、色彩濃淡的等量調節、生活動線的相互連結等，完美平衡傳統與現代的辯證關係；在層層遞進的語彙轉折中，既為茶道與參佛的日常，圍塑淡然風雅、寧靜超凡的空間意境，亦為家人之間的起居生活，譜寫舒適悠閒的北歐調性。

本案為110坪兩戶合一的雙拼大宅，一邊作為男主人的招待會所，另一邊則一家五口的起居空間。以「現代禪風」為概念的公領域，詮釋了男主人心之所向的禪境，設計師奠基於東方文化的精髓，試圖將對生命意義的理解，轉譯成追求寧靜而美好的內在嚮往。根據招待所的使用設定，空間運用流暢無阻的動線，串聯餐廚區、客廳、視聽間和長輩房，構畫出靈動寫意的格局，在沉著雅致的色調牽引下，讓空間富於情感且張馳有度。場域以精練的語言揉合石皮與木質，透過粗獷的質地及溫潤的觸感，交織出自然的本色之美，佐以精緻的細節、漸次的光影及深邃的景深，薈萃出寧靜而不失高雅的禪意境界。

右邊以「北歐風格」為主軸的私人空間，輕淺柔和的灰白色調，搭配清新的木質元素，兼容而純粹，演繹出和緩的空間節奏，人性化的設計則滿足了生活與審美的雙重需求。設計師以開放式格局整併餐廳、琴房及休閒區，並巧用珪藻土妝點牆面，增加整體的層次與細膩度。後方特地規劃一整面形狀大小不一的收納格櫃，部分配有門板設計，期待透過多元的組合形式，讓居家生活充滿趣味。跨越以灰白木紋磚鋪設的廊道，則為家庭成員各自的臥房，利用不同色系的珪藻土與風格壁紙，彰顯個人品味與特色，並植入豐富的實用機能，極致發揮空間效益。綜觀私領域簡約而有溫度的設計，與左側禪意空間訴求著同樣的精神，回歸對生活的理解，形塑能讓內心的平靜的空間氛圍，才能感悟到生活的大美與禪意。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》