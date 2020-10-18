2020 德國iF設計獎 │住宅作品《Core》

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜大曜設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

大曜設計─曾騰胥 設計師

「Core」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

本案空間約264 平方米，毗鄰一片公園綠地為其基地優勢，設計者在佈局上也以開放形式呼應，納入室外的光線與視野；材質使用上則藉由具自然風貌的石材、木紋為主，搭佐些許鐵件元素，營造溫馨舒適與現代精緻共融的生活空間。

整體創作以屋主緊密的家庭關係為靈感發想，讓屬於公共空間的客廳、餐廳與書房連成一氣，成為家人聚集的核心區域；復透過書房至臥室的連續立面做為空間的視覺軸線，並形成串連區域的介質，用以象徵家庭裡的凝聚力量。主要入口位於廊道的半開放式書房，藉著電視牆兩側的活動拉門設計，和客廳形成相連共生關係，創造開放而流動的生活模式。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》