2020 德國iF設計獎 │建築作品《ERC Autumn Village》

【文字整輯｜Yun 圖片來源｜達永建設】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

達永建設─莊政儒 副董事長、羅尉端 設計總監

「ERC Autumn Village」榮獲2020年德國iF建築設計接待銷售中心類─iF設計獎

因應「達永. 秋鄉- 集合住宅建案」公設主以閱讀為發展精神，故於本次房地產預售之接待中心有別以往將「閱讀」之精神鋪陳規劃於整體接待中心之空間，本公司嚴選獨立書店進行洽商合作，除進駐台灣本土作家之文學作品外，另結合咖啡、輕食等服務，計畫是打破一般民眾對於房地產預售之接待中心的距離感，增加民眾對於建築即生活的多重感知。

整體書店空間以一顆大樹為核心，體現著傳統三合院、大樹下，鄰里寒暄的分享精神；而遊逛式的空間動線，則象徵著青鳥自由的意識，也呼應著現代人對心靈原鄉的自我探索；伴隨各樣書籍閱讀，佐著阿達阿永的濃郁咖啡香，階梯上、書櫃旁、天井下或坐或躺的人們，勾勒著未來在此的美好生活畫面！順著拾級而上的回字形動線，是文字藝術作品的展覽場，也是文化名人的人文講堂、親子學習教室，無論是看書、喝咖啡、參加課程活動、或是放空曬太陽，來訪者都能在此帶走一些感受，讓空間真正變成生活的載體，達到真正的融合與交流！

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》