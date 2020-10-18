實用、舒適至上 輕古典敘事曲

【撰文編輯｜Caroline 圖片提供︱朵爾空間設計】

「就居家空間來說，設計的重點不僅在於達成屋主渴望的風格表述，更重要的是要配合使用者的起居習慣規劃，藉由空間優化他們的生活體驗。」長時間投入老屋翻新領域的洪袖云設計師說道。而在這次的中古屋改造案例裡亦不例外，以一種專屬訂製的新古典優雅姿態，徹底翻轉屋況，同時形塑更流暢的視野與動線。

實用、舒適至上

本案為包含地下一樓及地上三層的透天厝，屋齡已逾二十年，擁有極佳的採光條件；但卻充斥著傳統且過時的裝潢樣貌，原有格局配置既不符合現任屋主的生活方式和需求，也無法彰顯宅邸本身的優勢。然而，對設計者而言，所謂「翻新」並非大破大立，而是在留存老屋歷經歲月所形成的痕跡，並確保新屋安全和舒適等基礎下，實現屋主希冀的理想生活藍圖。

綜觀整體空間後，為強化使用機能與行走動線，除了改變地下室入口方向外，也將原有位於一樓戶外的天井空間納入室內、增闢出另一支樓梯，以便打造男主人夢想中的視聽天地，並且能和停車區有所區隔、各自獨立。另外也將一至三樓的陽台、後院等區域外推，力求內部空間利用極大化。規劃為公共廳區的一樓，則藉由客廳的轉向，讓客餐廳在視線上得以連貫、通透，還原明朗闊綽的生活本質；半高電視主牆妥善分隔內外，建構出完整的玄關區域，更巧妙帶出三面櫃體的收納機能。

純淨、溫暖的新古典美學

儘管男女主人對於新居有著不同的風格想像，體貼的男屋主最後決定一圓妻子心願，以溫馨、優雅的美式風格為出發；無獨有偶地，屋主特別表達希望保留的舊有樓梯欄杆，恰巧也充盈著典雅的古典風采，設計師遂順勢而為，確立美式新古典的設計風格。全室首先繪以潔淨純白色調，運用立體的線板元素增加精緻度並豐富視覺層次，細膩描摹輕古典的空間韻味；依循原屋實木樓梯扶手的深胡桃色澤，於地坪、壁面及家具添入相佐的木紋肌理與大地色系，營造溫潤的居家質感，融合充沛的自然採光，共塑明朗愜意的美式生活情境。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》