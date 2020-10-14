2020 德國iF設計獎 │肯星設計曾濬紳住宅作品《Gorgeous Flare》、《Blue Sky》

【文字整輯｜Yun 圖片提供｜肯星設計計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

肯星設計─曾濬紳 設計師

「Gorgeous Flare」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

本案的設計整了空間，創造了新的互動模式。藉由拆除各起居室間的牆面，有效擴大視線，同時保留區塊功能的獨特性，讓屋主能夠開心、滿足的享受開闊的居家視野。空間立面更做有與更做有與牆面融合一體的隱藏式門面，加上令人驚豔的空間配色，無痕置入收納機能於和諧、共融的櫃體之中。

肯星設計─曾濬紳 設計師

「Blue Sky」榮獲2020年德國iF室內設計住宅類─iF設計獎

本案中，設計者尋求更新穎的方式，來連結、劃分區塊與角落。空間裡使用了搶眼的懸浮式木質收納櫃體，做出區域隔屏，同時使用透明玻璃拉門創造通透視覺。這樣的設計技巧，解決了大多數住宅封閉房間太多、縮限空間的問題，同時延展了住戶的使用尺度。再透過地坪與壁面相同磁磚的選用，形成雙向一體成形的視覺，加劇空間張力。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》