2020 德國iF設計獎 │易寬建築室內設計張華騫商業空間作品《SMILE CØFFEE》

【文字整輯｜Yun 圖片提供｜易寬建築室內設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

易寬建築室內設計─張華騫 設計師

「SMILE CØFFEE」榮獲2020年德國iF室內設計餐廳設計類─iF設計獎

這是一間藏身都市喧囂中的咖啡店，業主希望呼應品牌理念，將丹麥的生活哲學「Hygge」置入其中，創造簡約舒適、溫暖樸實的情境氛圍。除此之外，它也是回歸自然、講究質感的代名詞，本案連結建物外觀的豐富綠景及木紋清水模牆面，以最低限度的裝修呈現空間本質，搭造一處安放日常的美好寓所，讓前來覓食的訪客於此共享溫馨時光，感受平凡日常中的韶光暖意。

延續「Hygge」無需刻意安排，而是用心營造的意念，本案保留基地原有的水泥質感，並利用回收的舊木料加工，透過大面採光及挑空形體，達到場域間的連結和流動，形塑都市叢林中的自然寫意。而作為企業代 表色的普魯士藍，也隱約注入其中——從室外的雨遮、牆面LOGO，及至室內的沙發、塗漆，皆點綴一抹朝氣，空間於有形無形間，靜靜的流淌品牌意念。

因應基地原有的挑高優勢，天花板上劃設了挑空形體，再利用樓梯串聯三個不同高程的空間，營造出場域間的連結性。一樓櫃台銜接入口處的長桌，組合而成空間中的軸線，扮演著服務及互動的角色；馬蹄型的吧台設計，亦在收放之間呼應了共享的生活態度。而特別劃設出來的平台閣樓，以穿透的玻璃隔間作為過度區域，連接至二樓餐區；於此的座位配置，應合空間動線做了方向性的轉折，並輔以天花板的斜拼木料，增添視覺上的豐富層次。除此之外，戶外增設的外帶窗口及座位區，希望讓每一個區域都擁有獨特的空間體驗，卻又同時保有互動性，將品牌初衷散佈至空間各角落。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》