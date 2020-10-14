空間在兩個軸線、三個階段生活場景下 構築溫馨宅邸

【文字整輯｜Join 圖片提供︱近境制作設計】

住宅為生活的容器，日常點滴隨時間積累而成，空間隨時序轉移，組構生活的場景。與居住者對話拉開對生活場景的想像，於此，由公領域至私領域漸進的機能軸線與初始至未來想像的時間軸線相互交織，展開序曲。

展開動線

清除零碎多餘的既有隔間，重新置入機能性量體，創造前、中、後時間與空間場景。量體與量體之間藉由拉門，界定不同空間機能，展開兩一字形條動線圍繞置入的量體轉換迴字形動線，動線的轉化，豐富生活樣貌。

機能軸線

由量體創造的前、中、後場景，除了相互鍊結之外，更賦予日常使用的機能性。不論是個人還是人數多時，可滿足單獨個人，至夫妻二人以及社交多人的生活需求，可聚集、可錯落彼此聯繫且獨立。

時間軸線

空間呈現以不同時期的空間需求而不同，大致可分為新居階段、新生命到來至幼兒階段、成長階段等三階段，前者設定生活於空間各個面向，弱化單一性空間，後者建立幼兒學習成長環境與父母與工作空間連結，最後則為強化單獨空間隱私，分流獨立動線。空間在兩個軸線、三個階段生活場景下構築溫馨宅邸。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》