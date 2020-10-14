2020 德國紅點產品設計獎 │圭侯設計洪文諒空間作品《NO.22 Lagom》

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜圭侯設計】

創立於1955年的德國紅點產品設計獎（Red Dot Award: Product Design）被譽為「設計界的奧斯卡」，每年賽事都吸引來自全球各地逾萬件作品參賽，是全球設計界的風向標之一，其得獎作品使用的紅點標誌更廣受國際認可，被視為優秀產品的代名詞，也是全球設計師致力追求的里程碑。

考量到設計領域的豐富性與多元性，紅點產品設計獎為完整掌握時下的重要設計趨勢，分設了48個報名類別，每項類別皆以嚴格的評審制度與獲獎作品的高品質著稱。在2020年的紅點產品設計獎得主中，來自台灣的圭侯設計總監洪文諒以作品「NO.22 Lagom」（22號‧不多不少）榮獲室內設計類紅點獎（Winner）榮耀，其寧靜致遠的簡素風格，化簡單的元素為力量，讓世界看見屬於洪文諒的獨特美學表述。

圭侯設計─洪文諒

「NO.22 Lagom」榮獲2020年德國紅點獎室內設計類Winner

這件237平方米的單層住宅作品以檜木、橡木為主要建材，是為屋主一家三口量身改造的居住空間。圭侯設計總監洪文諒認為，生活應是一門須用心揣摩，「不多不少」的藝術，從簡單的日常事件裡也能與家人獲得平衡與滿足的幸福感，以此為脈絡所打造的作品，不僅是純美學抒臆及描繪，更是真切存在，且富有溫度的空間。而「Lagom」在瑞典語中，意指剛剛好、不多不少，剛好就是最好的生活哲學，也是一種彼此包容和尊重彼此的狀態，並將這樣的狀態植入生活之中。

與「hygge」小確幸式的極簡主義不同，Lagom的輪廓跳脫了「小我」的框架與侷限，投射道德與社會責任心，表述主張適度、不多不少、剛好、謙虛內斂的展現「大我」的生活態度。在設計層面上，不奢侈也不嗇儉、不增加也不減少，而是主張「剛剛好」的最好。依著這樣的主題，藉著視覺詮釋出適合欣賞與玩味的明快節奏，流佈空間線條當中，不過度陳列擺設、不繁複疊層次，量少質精、不炫風格，繼而對已擁有事物感到滿足的同時，以更加謙虛、感恩的態度，從生活的空間中反饋至永續的目的。因此，本案卸除30年空間的厚重舊貌，重釐居宅架構，在重新分割區域屬性及設定界限的同時，也預想好整以暇的陽光從空間四方湧入，透過開放和介質的關係，搭配延伸、連續的構造語彙來傳遞景深，運用大量的自然材質，再藉由簡淨減化、恰如其分的設計各別機能單元，置入之餘兼得視覺與軸線開敞延續，適情適性、宜家宜居。