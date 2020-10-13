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2020 MUSE Design Award 肯星設計以精湛風格演繹奪二金一銀殊榮！

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜肯星設計】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！2020年度的MUSE Design Award得獎名單甫於日前公布，其中來自台灣的肯星設計曾濬紳總監憑藉精湛設計底蘊與細膩的風格演繹，以三件優秀空間作品奪得二金一銀的絕佳殊榮，深獲評審青睞，也讓台灣設計再度受到國際矚目，現在就一起來欣賞優秀的得獎作品吧！

2020年 Muse Design Awards 室內設計類金獎─「純淨未來 Pure Ahead」

如夢初醒的夢幻髮廊，在設計者精心執手規劃下，顛覆以往統一的制式框架，運用純粹白淨的色調，創造無邊、流動、輕盈的空間語境，綴以一顆顆晶透如泡沫般的吊燈，而隨之發散的溫暖光影，既為空間寫入渲染情緒的力量，也創造更多人與空間的趣味互動與想像，帶來一種內外兼美的全新生活方式。

極簡俐落的建築外觀，連袂一旁生機蓬勃的植栽牆，不須繁複的設計語彙，便點明了品牌「時尚」與「環保」兩大主軸。循序拾階而上，以黑色鐵件玻璃、木地板框構的入口區，盡現雅致的摩登美感，在透明隔屏的另一側，則為截然不同的純白世界，設計師以黑、白、灰三色，形塑優雅柔和的空間底蘊，輔藉簡潔的幾何線條、綠意植栽妝點，勾勒出整體的層次與質感；同時利用玻璃的反射和透視，與佈滿一室的夢幻泡泡燈飾，在恣意轉折的流光間構築虛實交疊的景致，讓深層意涵得到完美詮釋。

2020年 Muse Design Awards 室內設計類金獎─「絢爛美式屋 Midnight Sunhouse」

本案以經典復古的美式奢華，疊加些許溫馨風情，詮釋出獨樹一格的住宅風貌。從開放的格局尺度至細小的空間細節，整體將設計與藝術相連，利用多樣化的線板與錯落拼貼的復古木紋表現出經典的美式質感，搭佐跳躍於各立面間的高雅大理石材、白色基底的烤漆、卡拉拉白、金屬等元素，呈現精練的現代語彙。考量屋主期望自家擁有歐美一室到位的住宅風格，設計師在精緻的空間設計內，兼容原創家具、燈具與軟裝傢俬精妙整合，運用材質、色澤與多元造型的細膩鋪敘，悉心預留收納需求與使用機能，締造「一體化設計」的理想生活空間。

2020年 Muse Design Awards 室內設計類銀獎─「潔白桔梗 White Bellflower」

75坪的別墅空間，在素雅清靜的灰白色調的鋪敘並陳間，添入唯美的紫羅蘭色巧妙妝點，呈現精緻典雅的法式新古典格調，全室運用立體線板搭配白色漆面，輔以木作百葉與絲柔百葉，多元的線條遊走流轉於空間內，在明亮光感導引下更顯麗緻雍容雍風範，佐以精緻磁磚、馬賽克石材、灰玻璃、鏡面、木紋美耐板，結合香檳金的格調與高雅軟裝，鋪敘歐式貴族氣息與高端品味，成就專屬居者的夢想之居。

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2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

2020亞洲設計獎Asia Design Prize獲獎名單公開！台灣設計作品綻放耀眼光芒

由日本與韓國共同主辦的「Asia Design Prize」，是亞洲地區的指標性設計大獎，今2020年度的亞洲設計獎Asia Design Prize結果揭曉，在超過2,000件的報名作品中，來自台灣的大沃、宇藝、逸喬及春福建設等設計團隊勇奪前10%卓越獎項，榮獲「Winner」卓越獎項，文域設計更以前1%的成績榮獲「Grand Prize」殊榮！以下，就讓LMG編輯團隊為您一一呈現，這些台灣設計師獲獎的優秀作品！

新和風主義！藉疊蓆溫潤的觸感打造沈靜居心之所

長年深耕專注於日式空間的玳爾設計，藉由疊蓆溫潤的觸感，打造出不同於西方空間型態。無「疊緣」的琉球疊，讓空間充滿了藺草的馨香，自然手作的材質，讓人在這個空間的活動型態，可坐可臥，彈性地依照居住者的需求而變換。讓生活圈的人相聚於此，也提供居住者全然屬於自己的沈靜居心之所。

鏡中之境 陷入錯覺空間的魔力

在空間設計語彙裡，使用玻璃、鏡面營造穿透效果，是常見的設計手法，但如何在不斷穿透與反射中，將空間整合為一而非切割的空間碎影，正是精髓所在。宇肯空間設計位於傳統街屋建築二樓，狹長的格局使規劃遭受限制，蘇子期總監巧妙應用玻璃素材的特性，透過「穿透」、「延伸」、「複製」、「倒影」的設計魔法，形塑「空間中的空間」，讓26坪的空間展現出雙倍放大效果，完善質感與機能。

科技 x 藝術的完美結合！虛實交錯的人性智慧豪宅

啟發於生活，因自然澆灌而滋生的靈感，往往為現代的住宅空間帶來別藝術感的情致與韻味，本案作為80坪的豪邸，憑藉自然圖像「帝雉鳥」的形象為靈感發想，以線性與幾何設計之實，開創廣闊格局之虛，結合美學的鑒賞力與技術的佈施，在開放的空間輪廓下，聚焦異材質搭配和科技化的智慧家庭系統，譜出現代都會與自然光景共融的高端美宅，盡顯業主夫妻獨特不凡的品味風格。

低彩度+水波浪這樣玩！高雄66坪河岸景觀宅打造小清新減壓度假風

都市生活的緊湊與煩悶，總是讓人渴望將家規畫成一座隔絕喧擾的夢想島，坐落於高雄愛河畔的高層景觀宅，擁有豪宅般的寬闊尺度與可遠眺蔚藍海洋的優越條件，設計者充分利用得天獨厚的環境優勢，將自由且包容的地域性納入空間氛圍，以通透的視覺與輕化的裝潢闢築放鬆場域，在黑白的對比跳色，木、石、鐵件的質材混搭與空間輪廓的曲面引導之下，創造乘載城市地景、映照內心情感的減壓質感居家。

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