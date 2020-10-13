2020 MUSE Design Award 肯星設計以精湛風格演繹奪二金一銀殊榮！

【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜肯星設計】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！2020年度的MUSE Design Award得獎名單甫於日前公布，其中來自台灣的肯星設計曾濬紳總監憑藉精湛設計底蘊與細膩的風格演繹，以三件優秀空間作品奪得二金一銀的絕佳殊榮，深獲評審青睞，也讓台灣設計再度受到國際矚目，現在就一起來欣賞優秀的得獎作品吧！

2020年 Muse Design Awards 室內設計類金獎─「純淨未來 Pure Ahead」

如夢初醒的夢幻髮廊，在設計者精心執手規劃下，顛覆以往統一的制式框架，運用純粹白淨的色調，創造無邊、流動、輕盈的空間語境，綴以一顆顆晶透如泡沫般的吊燈，而隨之發散的溫暖光影，既為空間寫入渲染情緒的力量，也創造更多人與空間的趣味互動與想像，帶來一種內外兼美的全新生活方式。

極簡俐落的建築外觀，連袂一旁生機蓬勃的植栽牆，不須繁複的設計語彙，便點明了品牌「時尚」與「環保」兩大主軸。循序拾階而上，以黑色鐵件玻璃、木地板框構的入口區，盡現雅致的摩登美感，在透明隔屏的另一側，則為截然不同的純白世界，設計師以黑、白、灰三色，形塑優雅柔和的空間底蘊，輔藉簡潔的幾何線條、綠意植栽妝點，勾勒出整體的層次與質感；同時利用玻璃的反射和透視，與佈滿一室的夢幻泡泡燈飾，在恣意轉折的流光間構築虛實交疊的景致，讓深層意涵得到完美詮釋。

2020年 Muse Design Awards 室內設計類金獎─「絢爛美式屋 Midnight Sunhouse」

本案以經典復古的美式奢華，疊加些許溫馨風情，詮釋出獨樹一格的住宅風貌。從開放的格局尺度至細小的空間細節，整體將設計與藝術相連，利用多樣化的線板與錯落拼貼的復古木紋表現出經典的美式質感，搭佐跳躍於各立面間的高雅大理石材、白色基底的烤漆、卡拉拉白、金屬等元素，呈現精練的現代語彙。考量屋主期望自家擁有歐美一室到位的住宅風格，設計師在精緻的空間設計內，兼容原創家具、燈具與軟裝傢俬精妙整合，運用材質、色澤與多元造型的細膩鋪敘，悉心預留收納需求與使用機能，締造「一體化設計」的理想生活空間。

2020年 Muse Design Awards 室內設計類銀獎─「潔白桔梗 White Bellflower」

75坪的別墅空間，在素雅清靜的灰白色調的鋪敘並陳間，添入唯美的紫羅蘭色巧妙妝點，呈現精緻典雅的法式新古典格調，全室運用立體線板搭配白色漆面，輔以木作百葉與絲柔百葉，多元的線條遊走流轉於空間內，在明亮光感導引下更顯麗緻雍容雍風範，佐以精緻磁磚、馬賽克石材、灰玻璃、鏡面、木紋美耐板，結合香檳金的格調與高雅軟裝，鋪敘歐式貴族氣息與高端品味，成就專屬居者的夢想之居。