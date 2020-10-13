2020 德國iF設計金質獎 │覺知造所室內裝修胡廷璋空間作品《Sense of Belonging》

【文字來源｜編輯部 圖片來源｜覺知造所】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），創立67年以來早已成為全球公認的卓越設計標章，不僅是發掘頂尖設計之星的搖籃與最具聲望的設計匯流平台，更是眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就。

2020年德國iF設計大獎的戰果也在近日公布，本年度總共吸引來自56個國家，共計7,298件的各類設計作品參賽，相比去年足足多出1000件作品角逐，競爭更加激烈！維持一貫的高規格評選標準，iF官方匯聚全球20國的78位設計權威組成專業評審團，透過為期三天嚴謹的評選過程，歷經重重的參評與爭辯，最終揭曉今年度評審結果，共有1,453項作品的設計師、建築師、代理商以及企業榮獲2020年iF設計獎，其中更有75件參賽作品奪得iF金質獎的殊榮，現在就一起來看看今年度得獎作品！

覺知造所室內裝修─胡廷璋

「Sense of Belonging」榮獲2020年德國iF室內設計商業空間類─iF設計金質獎

提起動物醫院，你腦中浮現的空間樣態是什麼樣的呢？有別於傳統白色或生冷或溫馨的診間設計，覺知造所利用特殊漆擘劃天花、立面的低調樸質意象，地板選用趨近同色系塑膠地磚，從統合的材料與色系裡表現醫療領域平和的空間氛圍，撫慰飼主與寵物到診的心情。全區分為前、中、後場域設計規劃，挹注寧靜、祥和、神聖、信任等醫療精神，透過材質、顏色、比例、動線、機能，擘劃其中。

設計師以安寧環境、光的神聖、安全感等三方面著手設計之始，考究至石器時代到近代的演繹過程，擘劃動物醫院別於傳統的新穎概念。從建構安寧的空間開始，即是以「土壁」聯袂天壁間，對應人類文明發展前的石器時代，人或動物只要靠近土壤或大地，心靈便會本能的回歸安心與踏實。神聖的光的設計，即是考究最早懂得利用光的宗教建築，藉由空間中的光來延續醫院的神聖感。針對安全感的形狀，設計師以「弧」為設計意欲古代人類生活的洞穴意象，利用弧線取代直角，柔化醫療院所予人的生冷意象。

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