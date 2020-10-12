2020亞洲設計獎Asia Design Prize獲獎名單公開！台灣設計作品綻放耀眼光芒

【撰文編輯｜Sylphis 圖片來源｜Asia Design Prize】

透過非凡的獎項，讓國際看見來自台灣的設計能量，是設計師們一致努力的目標。由日本與韓國共同主辦的「Asia Design Prize」，是亞洲地區的指標性設計大獎，每年吸引來自世界各地的設計師爭相角逐，期許在全球的設計領域展露鋒芒。

近日2020年度的亞洲設計獎Asia Design Prize結果揭曉，在超過2,000件的報名作品中，最終僅有約一成的作品在激烈競爭中脫穎而出，來自台灣的大沃、宇藝、逸喬及春福建設等設計團隊皆以堅韌設計實力成為前10%的參賽佼佼者，榮獲「Winner」卓越獎項，文域設計更以前1%的成績榮獲「Grand Prize」殊榮！以下，就讓LMG編輯團隊為您一一呈現，這些台灣設計師獲獎的優秀空間作品。

2020 Asia Design Prize - Grand Prize

獲獎者 文域設計

獲獎作品 OWSPACE BOOKSTORE

文域設計團隊以「避世所」、「策（冊）源地」等詞彙為核心概念，設計了這間杭州單向空間書店：以冊為本，發展出有如中國古代書卷的建築外立面；以策為源，平面規劃處處體貼文化活動的使用需求。本案致力於打造一個不做過多外顯設計的「真」閱讀空間，以人與書為空間主角，館內可見供讀者閱讀與休憩的空間。暖黑色是此書店的主題色，一樓設有高達十米的巨型暖黑書牆，書櫃、桌板木皮皆採用天然實木皮染色，藉由材料上的使用隱喻閱讀知識中的真。

2020 Asia Design Prize - Winner

獲獎者 大沃國際設計

獲獎作品 Modern and Nature‘s Dialogue

本案業主為中年飛行愛好者，與太太及一對兒女於杭州富陽購置此棟擁有專屬庭院的別墅。此案的設計概念是從飄入室內的雲為出發點,這是因為此獨棟別墅大開口寬敞的庭院及大面的落地窗可以讓雲有飄入之室內之的輕鬆氛圍，更寓意著業主對於翱翔天際的興趣與嚮往。空間配置的一番重新規劃後，讓各個空間可以取得相呼應的效果，符合業主一家的使用性，加入許多設計細節的小巧思，打造出舒適、明亮寬敞高品質的生活空間。

2020 Asia Design Prize - Winner

獲獎者 大沃國際設計

獲獎作品 Shades of Clouds

此民宿建築室內規劃案位於大陸浙江南部，由於山的緣故，這裡是雲的通道。此住宅原是一幢老建築物，大沃團隊為這棟建築保留景觀層面的獨特性，靠村內老人一磚一瓦徒手搬運，將黃土牆以20%的新與80%的舊，呈現新貌。建築物延著山勢而建，以石塊堆疊成擋土牆，並僅就地形走勢搭建木平台，讓山勢原貌得以最高度呈現。內部空間則以峇厘島式輕鬆生活的精神重建，以白色為基調呼應雲的色彩，加入大量觀景窗，讓山景流入室內。加上大量棉麻材質的軟件使用，提升居住品質，強化人與自然的因素。

2020 Asia Design Prize - Winner

獲獎者 宇藝設計

獲獎作品 A White Prelude

本案為住宅空間，設計師以屋主喜歡的白色為基底，把光線當畫筆，與大自然共生。「白」貫穿了整體空間，線性的分布，在光線的映照下虛實分陳，讓場域越加的簡鍊。在電視、沙發、踏階的黑、白、黃色呈現下，幾何元素和對比顏色讓空間呈現鮮明的視覺感受。在時光的遞延中，光和影、早晨和黃昏，晨曦、午光、晚霞在空間中皆有不同風景，白也不再是單一的白。另外，挑高的建築結構，讓空間有更多的自然採光。空間的白是最好的美術館，一幅畫作、一張單椅、一抹顏色，都足以讓空間營造出藝術的氛圍。

2020 Asia Design Prize - Winner

獲獎者 春福建設

獲獎作品 Aesthetics of Modern Forest

本案為公寓大樓公共空間設計，整體定為現代的森林美學風格，符合其以年輕科技產業人士為主的客群喜好。大廳採用不規則的立面及天花分割，呈現出樹林的意象，利用德式簡約風格及採光落地窗與外部自然景觀結合。不同大小的石形沙發椅，與外部景觀形成自然禪意的畫面。整體空間材質大量採用金屬、木皮，牆面則是高級瓷磚及石材。大廳外則利用大面積極淺的景觀池，搭配原石造景反映出山水的景象。整體公設強調功能性和實用性，追求簡潔及容易保養，搭配不過於繁雜的軟裝，呈現出簡約、典雅時尚且寬敞的空間。

2020 Asia Design Prize - Winner

獲獎者 逸喬室內設計

獲獎作品 Concerto of Form and Colors

全案以屋主嚮往的大膽、強烈元素形塑空間主題，但考慮到長久置身住宅應有的安定感受，因此設計團隊精研每一個形狀、顏色的比例，在變化中追求穩定、在不對稱的混搭手法裡展現協調美感。有別於一般多以白色為基調、強調對稱秩序感的住宅，本案以視覺感強烈的深藍構成視覺焦點，並在細節處利用色彩及造型元素展現出不對稱的變化巧思，使靜態的空間畫面能傳達動感意象，並遵循「寓變化於統一」的原則，創造一個對比中不失協調的室內環境。

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