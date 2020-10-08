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鏡中之境 陷入錯覺空間的魔力

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文｜翁韵純 圖片提供｜宇肯空間設計】

在空間設計語彙裡，使用玻璃、鏡面營造穿透效果，是常見的設計手法，但如何在不斷穿透與反射中，將空間整合為一而非切割的空間碎影，正是精髓所在。宇肯空間設計位於傳統街屋建築二樓，狹長的格局使規劃遭受限制，蘇子期總監巧妙應用玻璃素材的特性，透過「穿透」、「延伸」、「複製」、「倒影」的設計魔法，形塑「空間中的空間」，讓26坪的空間展現出雙倍放大效果，完善質感與機能。

穿透 ‧ 串流

「穿透」的概念絕非僅止於視覺的貫穿，而是整合出色的空間配置，營造全場域流動空間。入口玻璃門與遠處的大器端景拉出隱形中心軸線向左右延伸，左面的櫃台、總監室、茶水休息區與右側洽談區、辦公區，透過透明隔間與鏡面層層轉化複製，彷若置身鏡中之境，陷入錯覺空間的魔力。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.121》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2019 年7.8月號或上設計王觀看更多設計資訊

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