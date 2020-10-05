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科技 x 藝術的完美結合！虛實交錯的人性智慧豪宅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Yun 圖片來源｜泰然空間設計】

啟發於生活，因自然澆灌而滋生的靈感，往往為現代的住宅空間帶來別具藝術感的情致與韻味，本案作為80坪的豪邸，憑藉自然圖像「帝雉鳥」的形象為靈感發想，以線性與幾何設計之實，開創廣闊格局之虛，結合美學的體察與設計手法的巧用，在開放的空間輪廓下，聚焦異材質搭配和科技化的智慧家庭系統，譜出現代都會與自然光景共融的高端美宅，盡顯業主夫妻獨特不凡的品味風格。

不論在概念上或是空間裡，本案成功轉化藝術與科技，將其巧妙融入住宅規劃中，憑藉國鳥「帝雉」羽毛隱晦卻又斑斕炫目之美，為業主成功打造屬於他們的唯一秘境。公領域概念性地運用大理石花紋、鍍鈦鐵件、燈光色彩變化與特色燈具帶來細緻又多變的裝飾美學，帶給業主尊貴卻不虛華、耐看又不失獨特的空間風格，在看似低調的深藍羽翼裡，深藏著陸離斑駁的驚喜。

除了公領域空間，從更衣室至戶外陽台更以延伸的虛實美學與帝雉藝術，自細節體現高雅之美，平添質感豪宅的最佳落筆。更衣室以鍍鈦香檳金折料點亮空間線條，嵌上木作加工的愛馬仕橘色牛皮層板，再用深藍色氟酸玻璃襯托色彩的輕重關係，將色彩學與精美工藝完美應用於室內設計中；未來感不鏽鋼水幕打造的室外陽台，交織植栽創造科技與自然共存的後現代景觀設計，實踐自然抽象且原始的美，豐富使用者的視覺尺度，將室內外空間氛圍相互緊扣，創造連貫自如的通透意象。

除了以高貴的象徵藝術達成空間的美感建構，設計者更因應業主渴望智慧人性的機能需求，善用通電玻璃與智能家庭系統來整合住宅的所有燈光、空調、窗簾甚至戶外水幕等設施調控，讓業主輕鬆掌握調劑生活風格的自由權，建構現代化、人性化的科技住宅，軟硬設計之間無不扣緊獨特又高端的設計命脈，給予居者極致的機能享受。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》

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