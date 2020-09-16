低彩度+水波浪這樣玩！高雄66坪河岸景觀宅打造小清新減壓度假風

【文字來源｜編輯部、文字整輯｜Yun 圖片來源｜葳夏室內設計】

都市生活的緊湊與煩悶，總是讓人渴望將家規畫成一座隔絕喧擾的夢想島，坐落於高雄愛河畔的高層景觀宅，擁有豪宅般的寬闊尺度與可遠眺蔚藍海洋的優越條件，設計者便充分利用得天獨厚的環境優勢，將自由且包容的地域性納入空間氛圍，以通透的視覺與輕化的裝潢闢築放鬆場域，在黑白的對比跳色，木、石、鐵件的質材混搭與空間輪廓的曲面引導之下，交織自然原始與現代都會風範，創造乘載城市地貌、映照內心情感的減壓質感居家。

簡約清淨現代宅 烘托和煦人本溫度

本案在簡約素淨的設計底蘊下，運用純粹純的白與溫潤木質為基調，開拓全室休閒度假氛圍，立面錯落蜿蜒的黑色線條正如畫布上的有力筆觸，在深淺對比間刻畫了本案的獨特性格。開放敞朗的公領域，大遍木質地坪為整體注入和煦溫度，並經由不同的木紋肌理隱約低調的劃分客餐廳等空間區塊，其次以大理石鋪設空間桌面與細部家具妝點，打造木石俱存、粗曠與精緻並具的質感之家；而黑色鐵件在立面串連帶來些許工業風的視覺平衡，與鏡面共添些許現代的設計暗示。私領域則延續一致的清新調性，並建入複合式的多功能臥榻角落，突破住家的使用限制，兼顧實用、美觀與情感層面，藉由細節之處的鋪陳，讓生活在此的每分每秒，皆充分感受以人為本的舒心享受。

弧形流線的最佳妝點 締造生生不息的洋流意象

另一個設計的思考維度中，設計者援引遠方小橋流水般的愛河景致帶來親近自然的無限生機，內部輔借幾何線條的鋪陳流轉，延續生生不息的水流意象，天花別開生面的波浪趣味，搭佐弧形支樑順勢做出客廳的高度差，讓居者從門口進入客廳時，能有一種豁然開朗的釋放感。而貫穿本案設計命脈的弧形元素，在立面、櫃體設計、平面收邊等細節皆一一體現，帶來一致圓潤的整體感；邊角、櫃角的曲線共創立面的豐富趣味，也為行走動線帶來更柔和安全的使用感受。客廳後方以弧形木柵設計開闢的一處書桌小天地，除了可以辦公閱讀，複合式的區塊結合後方櫃體、錯落層架與綠色植栽豐富視覺端景，讓度假宅更添一分親近，為業主打造一處適合招待朋友、迎賓待客的休閒度假宅。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》