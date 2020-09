2020 The Golden Bund Award 第15屆金外灘獎｜最佳辦公空間獎獲獎名單公布

【撰文編輯|Grace 圖片提供|The Golden Bund Award】

經過與疫情的漫長賽跑,2020第15屆金外灘獎順利落下帷幕。今年由於疫情的關係,金外灘獎按照地區頒出15項分類獎項和1個年度大獎。今年的作品在報名的數量和品質上均有大幅度的提升,也再次印證金外灘獎在設計師心中的的地位及含金量。

經過激烈地角逐,今年的金外灘獎獲獎品項總計353件,是從3000多件作品中脫穎而出。其中優秀獎182個,金獎23個,4個作品獲得年度大獎和提名獎。此外,還有144個作品獲得入圍獎。其中不乏許多台灣團隊,LMG團隊整理出許多強項設計,一起來看登上國際舞台的精彩作品。

【各類別獎項所占比重】

今年的金外灘獎活動,全世界各地區的設計師在比賽中都展現了不凡的實力,獲得了不俗的成績。其中,台灣設計師在居住空間、商業空間、餐飲空間等類別均有佳績,說明在這些領域,台灣擁有擁有超高水準,並且榮耀登上國際舞台。

【最佳辦公空間獎】

全世界各地區一共取38位獲獎作品。

【2020 金外灘 最佳辦公空間獎 優秀獎】

獲獎者 豐彤設計工程

設計師 張書源

獲獎作品 域境・衍生 Domain of Continuity

場勘本案,老舊的圍牆,狹長的三角狀院子,蚊蠅叢生的殘枝朽木,雜亂的庭園……,鄰院後牆則是舊國宅的花圃,茂盛綠意、欣欣向榮。於是有了拆除圍牆「藉景、互動」的大膽提議,對業主而言,無疑是一大挑戰,「圍牆」給人安全感,「開放」使人走出界限。走向更美好的未來「自發、互動、共好」將是影響新世代的六字箴言!

【2020 金外灘 最佳辦公空間獎 優秀獎】

獲獎者 宇肯空間設計

設計師 蘇子期

獲獎作品 鏡中之境 Space within a Space

本案工作室位傳統街屋型態建築二樓,狹長型格局空在使用規劃上遭受一定的限制。應用玻璃素材的特性,透過設計手法塑造空間「穿透」、「延伸」、「複製」、「倒影」,形成「空間中的空間」錯覺,改變了狹長的空間視覺壓迫與呆板,縱使80平方米也能有160平方米的格局感受,成功創造空間價值。

【2020 金外灘 最佳辦公空間獎 優秀獎】

獲獎者 漢瑪室內設計

設計師 馮淙彥

獲獎作品 質韻・時光人文 Essence‧Humanity Through Time

憑藉著溫暖的設計初心與美學追求,設計師將舊店面改造,創造出如藝廊般的舒心工作室,甫踏入大門,便可從藝術家的手繪牆感受到夢想啟航的故事。原始的質材與自然風景交疊著,在時間流動下,一點一滴顯露出意想不到的驚喜與變化。

【2020 金外灘 最佳辦公空間獎 入圍獎】

獲獎者 知宇室內裝修

設計師 葉振宇

獲獎作品 暖調工業風辦公室 Warmth of Industrial Style Office

本案擁有可欣賞綠蔭景觀的視野條件,但原有空間卻是一個傳統封閉式的辦公場所,無論是座位配置、使用方式或動線均已不符合當前客戶所需。於是我們將中央腹地打開,採取開放式座位設計並搭配中島討論區,發揮最大坪效,以良好適應需經常靈活調度的業務和組織;同時大幅提升室內採光,形塑流動穿透的視效。為呈現沈穩內斂又富有活力的場域意象,全室以木地板作為主視覺,配搭各式異材質及偏黃的燈光照明,展現令人驚豔的空間張力,並符合客戶本身由傳統品牌起家並成功發展數位業務的企業精神。

【2020 金外灘 最佳辦公空間獎 入圍獎】

獲獎者 竣穩實業

設計師 陳聖府

獲獎作品 泰權殿 Tai Quan Palace

設計者秉持著不能遺忘自己文化根本之想法,將空間風格推向極致,許多看似衝突的元素,不管是中西文化、異材質的結合或大量單一色系的選用,與其說設計者透過設計將衝突之元素折衷結合在一起,不如說設計者在可接受的範圍裡,保留了各元素最大限度的獨有特色。

