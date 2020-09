2020 The Golden Bund Award 第15屆金外灘獎｜最佳居住空間獎 獲獎名單公布

【撰文編輯|Grace 圖片提供|The Golden Bund Award】

經過與疫情的漫長賽跑,2020第15屆金外灘獎順利落下帷幕。今年由於疫情的關係,金外灘獎按照地區頒出15項分類獎項和1個年度大獎。今年的作品在報名的數量和品質上均有大幅度的提升,也再次印證金外灘獎在設計師心中的的地位及含金量。

經過激烈地角逐,今年的金外灘獎獲獎品項總計353件,是從3000多件作品中脫穎而出。其中優秀獎182個,金獎23個,4個作品獲得年度大獎和提名獎。此外,還有144個作品獲得入圍獎。其中不乏許多台灣團隊,LMG團隊整理出許多強項設計,一起來看登上國際舞台的精彩作品。

【各類別獎項所占比重】

今年的金外灘獎活動,全世界各地區的設計師在比賽中都展現了不凡的實力,獲得了不俗的成績。其中,台灣設計師在居住空間、商業空間、餐飲空間等類別均有佳績,說明在這些領域,台灣擁有擁有超高水準,並且榮耀登上國際舞台。

【最佳居住空間獎】

全世界各地區一共取58位獲獎作品。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 優秀獎】

獲獎者 宇藝空間設計

設計師 陳泓宇

獲獎作品 雲流山水 Cloud’s Ebb, Mountaion’s Flow

美麗的山川景致,對於這環境的自然優美,設計者將隔牆移除使二邊的窗戶相連,形成相連接的大面積開窗。讓窗外的風景納入屋內,並集中於公領域空間,電視牆立面採用黑雲石的天然流動紋理,和戶外景致相互呼應,使人處於空間之中,如同身處大自然般的舒適愜意。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 優秀獎】

獲獎者 富億空間設計

設計師 陳錦樹

獲獎作品 深邃・律動 Profound lifestyle from environmental rhythm

設計者認為美學的詮釋,必須回歸到人的生活需求,此案主要以屋主退休後的生活規劃而成,考究一家四口的成員各自喜好及渡假生活般的悠閒氛圍。設計著重將空間舒適性發揮到最大,隨時可以彼此連貫,整體利用棕色系的大地彩度的傢俱,營造更開闊的視覺延展效果,藉由材質、顏色,再透過光影的處理,強調生活與活動經驗裡的合諧律動。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 入圍獎】

獲獎者 翔翰室內裝修

設計師 盧淑媛

獲獎作品 無界・共用 Boundless Sharing

本案在「希望善用空間既存優點,締造出更大使用效益」的目標定位之下,平面架構以全開放且可盡享270度落地視野的格局展開,將基地既有的景觀優勢發揮至最大;並大量運用圓弧曲線貫穿各個機能區域,藉由結合鏡面材質的活動式隔間及可靈活變換的傢俱設計,構成看似無界限、必要時又可各自獨立的多用途空間。在氛圍營造上,空間採用進口薄磚、實木皮板、橡木實木地板、人造石細膩堆砌,形塑雋永雅潔的風格調性。此外,天花設計亦是作品的設計亮點之一,原本橫亙於餐廳上方的大樑,也藉由有如機艙天花的曲弧造形修飾,柔化剛硬線條並化解壓迫感。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 入圍獎】

獲獎者 宇肯空間設計

設計師 蘇子期

獲獎作品 丹麥 Denmark

「哥本哈根的空氣中充滿了設計的味道。」擔任丹麥企業總部亞洲總裁的屋主左先生訴說著對於他對於居家空間的想像,這是設計的源起。而基地所在正好面對著水岸綠景,藉由提升室內環境的通透度,將觀景視野發揮至最大尺度,並在生活場域裡注入北歐極簡且注重實用功能的居家生活型態。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 入圍獎】

獲獎者 尚邑國際室內裝修

設計師 吳誌勇

獲獎作品 Simple and Easy Life

這是一間兒子為母親準備的退休住宅,如何讓過去習於鄉村生活的空間使用者,來到都會後仍能享有怡然自得、無拘束的鄉居感受,是設計師最重要的設計課題。首先,利用落地窗迎入外在的自然景致與光線,大量採用天然木頭與板岩等天然、原始的素材,再藉由具體化的圖騰設計導入自然元素,並以具有實用價值的藝術手法點綴,使空間在簡潔、寧靜的輪廓下散發人文氛圍,居者也能在舒適的環境中盡情感受回歸自然的樂趣。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 入圍獎】

獲獎者 翔騏空間設計

設計師 陳文茵

獲獎作品 白金夫人 Madam Platinum

全球面臨人口老化問題,而台灣同樣也有嚴重高齡化的社會現象。針對迎接人生另一新階段的屋主,居宅設計上不僅需考量融入未來老年生活所需的種種設施、確保安全與實用,也應展現這個年齡層獨有的自在與活力,突破長青宅以往予人保守而制式的傳統視覺感受。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 入圍獎】

獲獎者 得比空間設計

設計師 侯榮元

獲獎作品 冠德天驕 Diversity and Cohesion

設計者希望以實驗開創性精神,為居者間找出和諧情感串連的可能性,因而全室規劃上精研實際居住需求,重新整合全室格局動線,將原先的四房格局重塑,連通主臥開創衣帽間,營造商務套房般的尊榮配置,另將空房規劃為休閒品酒區,引領居家期待,完善生活夢想與機能。同時改造廚房的實牆隔間、挪移餐廳的位置,讓場域動線更流暢且合理。全室也巧妙藉由線條與隱性隔間設計締造鮮明場域分野,天花線板造型結合黑色線條框塑出場域的完整性,突顯空闊大器的視覺感受,並巧妙藉由高低層次界定空間機能。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 入圍獎】

獲獎者 侃侃製作設計

設計師 張育祥

獲獎作品 輕簡生活風景 Simple Living Scene

整體採居住者喜愛的中性內斂質感為創作基調,輔以設計者觀察到屋主外放而直爽的個性特質,運用俐落簡潔的線條勾勒,適度綴點立體幾何八角磚地坪等,帶入現代年輕氣息;並在兼顧空間美學及屋主風水考量下,形塑出風車造型的視覺屏風,也為居家創造流動、風動、能量的意象。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 入圍獎】

獲獎者 極簡室內設計

設計師 邱德生

獲獎作品 日光綠暖 Sun-Bathed Greenery

由於業主長年因工作關係,長年旅居國外。差旅的奔途中,宛如過盡千帆般,不斷見識各國間的精品飯店,對於飯店的精緻美好的居住體驗,深深地藏記腦海中。在本案的規劃上,便希望空間能依業心之所好的中性色調,以及在旅宿中體驗過的優雅精煉、簡潔俐落的現代風格設計。本案主要運用灰階色調及黑色鐡件鋁條,搭配木質溫潤元素,及多種自然材質融合而成,增添視覺層次,呈現高質感與低調內斂,藉以塑造靜謐恬適的居家氛圍。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 入圍獎】

獲獎者 集藝室內裝修設計

設計師 詹易儒、陳宣亦

獲獎作品 藏藝華邸 House of Art

藝術的配置,除了考量格局動線之外,更重要的是,如何將限量且具獨特性的藏品,恰如其分地,玄關的梯廳門廊的鐵件藝術作品,出自於女主人的創意構思,以桃花盛開的樹林,形塑一處桃花源林的廊道概念。靈感來自於屋主的姓氏為「林」,運用鑲嵌其後的光影,營造出空間層次,隱含這一座絕美宅邸是林家人在都市中遠離喧囂的一片桃花源,一處與世隔絕、自由安樂的居所。

【2020 金外灘 最佳居住空間獎 入圍獎】

獲獎者 逸喬室內設計

設計師 蔣孝琪、翁慈妤

獲獎作品 形與色的美學協奏 Aesthetic Concerto of Form and Colors

屋主訴求鮮明且富有個人品味的空間風格,並期待將深藍色大面積揮灑在主要的生活場域,且須有令人耳目一新、富有個性的展現。因此,我們以簡練的線條勾勒全室輪廓,運用各種深淺有別的灰色調做為基底,再融入不同的幾何形體且適度賦予不對稱的組合,點綴於各區域,為視覺帶來趣味性。

