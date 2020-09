2020 The Golden Bund Award 第15屆金外灘獎｜年度、商業、綠色等各項大獎 獲獎名單公布

【撰文編輯|Grace 圖片提供|The Golden Bund Award】

經過與疫情的漫長賽跑,2020第15屆金外灘獎順利落下帷幕。今年由於疫情的關係,金外灘獎按照地區頒出15項分類獎項和1個年度大獎。今年的作品在報名的數量和品質上均有大幅度的提升,也再次印證金外灘獎在設計師心中的的地位及含金量。

經過激烈地角逐,今年的金外灘獎獲獎品項總計353件,是從3000多件作品中脫穎而出。其中優秀獎182個,金獎23個,4個作品獲得年度大獎和提名獎。此外,還有144個作品獲得入圍獎。其中不乏許多台灣團隊,LMG團隊整理出許多強項設計,一起來看登上國際舞台的精彩作品。

【各類別獎項所占比重】

今年的金外灘獎活動,全世界各地區的設計師在比賽中都展現了不凡的實力,獲得了不俗的成績。其中,台灣設計師在居住空間、商業空間、餐飲空間等類別均有佳績,說明在這些領域,台灣擁有擁有超高水準,並且榮耀登上國際舞台。

【國際角逐各項大獎】

金外灘年度大獎:全世界各地區一共取4位獲獎作品。

最佳餐飲空間獎:全世界各地區一共取31位獲獎作品。

綠色設計獎:全世界各地區一共取11位獲獎作品。

最佳精裝房獎:全世界各地區一共取12位獲獎作品。

最佳商業空間獎:全世界各地區一共取43位獲獎作品。

【2020 金外灘 金外灘年度大獎 提名】

獲獎者 大沃國際設計

設計師 林威廷

獲獎作品 雲影心穀 The Shades of Clouds; the Valley of Hearts.

設計師觀察出這棟建築保留景觀層面的獨特性,不只是人住進民宿,更讓心隨著雲朵飄進松陽;再者是盡量保留建築的原貌,讓建築與環境的相容性不被改變,然而居住品質得以提升,而非僅為就民宿搶眼,失去與環境的融合,因此從景觀、建築到室內設計,一手包辦。

【2020 金外灘 最佳餐飲空間獎 金獎】

獲獎者 京璽國際

設計師 周彥如

獲獎作品 騰鮨 Tou Sushi

整個空間的設計融江戶時代之意境,百年工藝之匠心,取自然之材和道法之飾,為室內創造俯拾皆是的和諧與驚喜。五感之體驗與情感之守護,為了等待遠道而來的人們,在此一起守護屬於家的美好時光的纖纖濃度。文化底蘊與生活情感溢滿,以穿插、交錯的方式群聚著,所欲傳達的是一種融合 家予人的守護念想 、以及生活歸屬的一脈初衷。造就了融匯空間與專業、手作與藝術、珍饈與生活的最高境界。

【2020 金外灘 綠色設計獎 優秀獎】

獲獎者 寬居國際

設計師 許家慈

獲獎作品 回然

本案為40年的老屋,欲重劃為全新的辦公場所,業主特別希望保留建物原初的本質,因此在空間中不做過多的裝修,僅以單純的材料運用和配置,延續並重塑老宅的面貌與表情。而為了讓36坪大小的空間獲得更多的坪效,設計師拆除建物原先的隔間,輔以通透材質及平面規劃,讓場域達到極大化。「環保」亦是本案中的一大訴求,不論是地坪或牆面,皆採環保無毒的安全質材,呼應設計的本然初衷,同時給予使用者一個安心的場所。

【2020 金外灘 最佳精裝房獎 優秀獎】

獲獎者 深度空間設計

設計師 蘇炯旭

獲獎作品 轉角秘境 Corner Paradise

近期都市熱島效應越演越烈,臺灣城市的溫度也屢屢升高,對此,設計者期望建築住宅的角色不是搶奪綠地,而是採用友善生態的設計手法,將自然綠意帶進城市,找到「人、空間與環境」共存相繫的永續關係,藉此讓人類的居住行為多了一份善良的美意。本案坐落於臺灣嘉義市繁華街角,為了大幅提高住居隱私性,同時保有良好的採光、通風、景深條件,設計者引用「內景植入」的概念,以庭院為中心,讓單體建築環佈而生,形成一座俯瞰為ㄇ字型的三層樓建築。內部空間則秉承「精工造藝」的精神,細膩構築每一景、每一隅,透過樸質的色調與獨特中式設計,極致發揮當代私房謐境的真義,讓身為醫生的屋主,回到家之後,能夠讓疲憊的身心徹底得到釋放,享受與自然共生的舒適環境。

【2020 金外灘 最佳商業空間獎 入圍獎】

獲獎者 由非設計

設計師 陳為彤

獲獎作品 時間軸 Timeline

建築之於環境的價值,非是傲慢的展現風格形式,而是創造彼此關係的最大可能性,成就智慧之美。此案在有限的預算下規劃為民宿,設計師將可規劃的三角基地優化,建築及空間使用面積做最大的運用。弧線分列柔化了剛硬建築,人在行走的過程中,型態急遽的轉換各有不同的視感而有了鮮明識別,也創造了一種時間流動的印象。室內部分沿用建築面材,減少皮相的繁複,以最質樸的混凝土和顏色來創造場域間的層次,輔,以傢俱、軟件,溫馨舒適的氛圍,讓來住宿的旅客對整體建築內外,印象深刻。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》