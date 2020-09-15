2020 The Golden Bund Award 第15屆金外灘獎｜年度、商業、綠色等各項大獎 獲獎名單公布

【撰文編輯｜Grace 圖片提供｜The Golden Bund Award】

經過與疫情的漫長賽跑，2020第15屆金外灘獎順利落下帷幕。今年由於疫情的關係，金外灘獎按照地區頒出15項分類獎項和1個年度大獎。今年的作品在報名的數量和品質上均有大幅度的提升，也再次印證金外灘獎在設計師心中的的地位及含金量。

經過激烈地角逐，今年的金外灘獎獲獎品項總計353件，是從3000多件作品中脫穎而出。其中優秀獎182個，金獎23個，4個作品獲得年度大獎和提名獎。此外，還有144個作品獲得入圍獎。其中不乏許多台灣團隊，LMG團隊整理出許多強項設計，一起來看登上國際舞台的精彩作品。

【各類別獎項所占比重】

今年的金外灘獎活動，全世界各地區的設計師在比賽中都展現了不凡的實力，獲得了不俗的成績。其中，台灣設計師在居住空間、商業空間、餐飲空間等類別均有佳績，說明在這些領域，台灣擁有擁有超高水準，並且榮耀登上國際舞台。

【國際角逐各項大獎】

金外灘年度大獎：全世界各地區一共取4位獲獎作品。

最佳餐飲空間獎：全世界各地區一共取31位獲獎作品。

綠色設計獎：全世界各地區一共取11位獲獎作品。

最佳精裝房獎：全世界各地區一共取12位獲獎作品。

最佳商業空間獎：全世界各地區一共取43位獲獎作品。

【2020 金外灘 金外灘年度大獎 提名】

獲獎者 大沃國際設計

設計師 林威廷

獲獎作品 雲影心穀 The Shades of Clouds; the Valley of Hearts.

設計師觀察出這棟建築保留景觀層面的獨特性，不只是人住進民宿，更讓心隨著雲朵飄進松陽；再者是盡量保留建築的原貌，讓建築與環境的相容性不被改變，然而居住品質得以提升，而非僅為就民宿搶眼，失去與環境的融合，因此從景觀、建築到室內設計，一手包辦。

【2020 金外灘 最佳餐飲空間獎 金獎】

獲獎者 京璽國際

設計師 周彥如

獲獎作品 騰鮨 Tou Sushi

整個空間的設計融江戶時代之意境，百年工藝之匠心，取自然之材和道法之飾，為室內創造俯拾皆是的和諧與驚喜。五感之體驗與情感之守護，為了等待遠道而來的人們，在此一起守護屬於家的美好時光的纖纖濃度。文化底蘊與生活情感溢滿，以穿插、交錯的方式群聚著，所欲傳達的是一種融合 家予人的守護念想 、以及生活歸屬的一脈初衷。造就了融匯空間與專業、手作與藝術、珍饈與生活的最高境界。

【2020 金外灘 綠色設計獎 優秀獎】

獲獎者 寬居國際

設計師 許家慈

獲獎作品 回然

本案為40年的老屋，欲重劃為全新的辦公場所，業主特別希望保留建物原初的本質，因此在空間中不做過多的裝修，僅以單純的材料運用和配置，延續並重塑老宅的面貌與表情。而為了讓36坪大小的空間獲得更多的坪效，設計師拆除建物原先的隔間，輔以通透材質及平面規劃，讓場域達到極大化。「環保」亦是本案中的一大訴求，不論是地坪或牆面，皆採環保無毒的安全質材，呼應設計的本然初衷，同時給予使用者一個安心的場所。

【2020 金外灘 最佳精裝房獎 優秀獎】

獲獎者 深度空間設計

設計師 蘇炯旭

獲獎作品 轉角秘境 Corner Paradise

近期都市熱島效應越演越烈，臺灣城市的溫度也屢屢升高，對此，設計者期望建築住宅的角色不是搶奪綠地，而是採用友善生態的設計手法，將自然綠意帶進城市，找到「人、空間與環境」共存相繫的永續關係，藉此讓人類的居住行為多了一份善良的美意。本案坐落於臺灣嘉義市繁華街角，為了大幅提高住居隱私性，同時保有良好的採光、通風、景深條件，設計者引用「內景植入」的概念，以庭院為中心，讓單體建築環佈而生，形成一座俯瞰為ㄇ字型的三層樓建築。內部空間則秉承「精工造藝」的精神，細膩構築每一景、每一隅，透過樸質的色調與獨特中式設計，極致發揮當代私房謐境的真義，讓身為醫生的屋主，回到家之後，能夠讓疲憊的身心徹底得到釋放，享受與自然共生的舒適環境。

【2020 金外灘 最佳商業空間獎 入圍獎】

獲獎者 由非設計

設計師 陳為彤

獲獎作品 時間軸 Timeline

建築之於環境的價值，非是傲慢的展現風格形式，而是創造彼此關係的最大可能性，成就智慧之美。此案在有限的預算下規劃為民宿，設計師將可規劃的三角基地優化，建築及空間使用面積做最大的運用。弧線分列柔化了剛硬建築，人在行走的過程中，型態急遽的轉換各有不同的視感而有了鮮明識別，也創造了一種時間流動的印象。室內部分沿用建築面材，減少皮相的繁複，以最質樸的混凝土和顏色來創造場域間的層次，輔，以傢俱、軟件，溫馨舒適的氛圍，讓來住宿的旅客對整體建築內外，印象深刻。

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出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》