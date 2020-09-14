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2020 雪梨設計獎 Sydney Design Awards 入圍得獎名單

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Grace 圖片來源｜Sydney Design Awards 】

2020年度的九大城市設計獎之一，雪梨設計大獎（Sydney Design Awards）目前正向設計師遞出橄欖枝，徵求今年度的得獎作品。雪梨做為澳洲人口最稠密的城市，多元族群的組成、現代與古典交織的文化，以及頂尖的會展中心，締造它在國際上不凡的藝術與人文定位。因此，雪梨設計獎也是眾多設計界人士矚目的活動，九大城市設計獎由國際權威設計組織DRIVENxDESIGN舉辦，該組織由一群設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成，共包含95,000多名成員、超過9,500個品牌和1,700間工作室。其籌辦獎項的目的為共同創新、造就非凡設計，並分別在墨爾本、雪梨、紐約、倫敦、巴黎、柏林、香港、上海、布里斯本等九大國際城市舉辦設計競賽。

雪梨設計獎可選擇的報名組別包括9大類別與70多個細項，涵蓋了建築、室內設計、數位設計、產品設計和服務設計，以獨創的全新設計概念，及切合市場需求為評分標準，從眾多參賽作品中遴選出最具前瞻思維與社會價值的頂尖之作。最新2020比賽結果已出爐，名單中有不少台灣團隊奪得耀眼獎牌，LMG團隊為大家整理得獎特輯，一起來看！

【2020　Sydney Design Awards　入圍】

獲獎者　　你你設計

獲獎作品　天藍 Blue Sky

源自對這個地域及島嶼四周環海的意象，設計者選用土耳其藍，象徵浩瀚、包容萬物且總是令人放鬆舒暢的海洋，作為空間的主要視覺。並設計以斜切牆面內崁洗牆燈，以間接照明的方式銜接帶有工業原始感的水泥板，巧妙結合異材質。再使用對比的芥末黃沙發與充滿使用彈性的甘蔗板，妝點細部空間，帶出角落與整體一致呼應的設計概念。

【2020　Sydney Design Awards　入圍】

獲獎者　　囍世登室內裝修設計

獲獎作品　沐光寓所 Immersed in sunlight

這是一棟位於熱鬧市集、由屋主自地自建的獨棟透天厝，整體設計配置來自其獨特的建築與空間形式，盡可能在緊湊喧囂且面積受限的環境中，創造出開闊的生活感受；簡潔俐落的空間造型與黑白灰的色調設定，則是以「都市型男」主題為出發，藉此與屋主個人特質互為呼應。

【2020　Sydney Design Awards　入圍】

獲獎者　　恆岳設計

獲獎作品　民族苑 Life Savoring

將屋主的生活習慣納入住宅設計的規劃之中，此案整體以簡約俐落的空間氛圍、流暢的動線佈局、人性化的機能設備，迎來寬敞舒適的居住空間。特別因屋主將邁入退休養老階段，此案在整體設計除了以寬敞的空間尺度，保留未來加裝安全設施的位置外，亦在規劃過程考量到開門的方向、動線的流暢度等條件因素，藉此提升住家環境的安全性，為屋主量身定制符合生活習慣的絕佳場域。

【2020　Sydney Design Awards　入圍】

獲獎者　　杰揚設計

獲獎作品　朝氣羽翼 Airy Light

依據屋主對理想居家的想望，設計者在此宅中以簡單、溫暖、充滿現代感的氣息作為主軸，藉由純白色系與木元素、自然窗景的延伸，創造出現代居家氣息。以開放式的餐廚區作為主要的生活場域，透過寬敞舒適的空間格局，流暢的動線規劃，凸顯此宅原有的優點，尤其當白天自然光從四面灑落而至，更帶來自然休閒的空間氣息，為空間使用者注入滿滿的能量！

【2020　Sydney Design Awards　入圍】

獲獎者　　沁石設計

獲獎作品　舞河 The Brandish River

本案是共有五層樓的獨棟住宅，內建的電梯設備帶來了便利的垂直移動優勢，在不同樓層間，設計者以遊牧式的區塊分割不同的使用場域，在垂直分布的獨棟住宅中，整合家庭成員的公領域使用交集。而空間的視覺建構，則以中國風為綱領，結合各種異材質表現現代、新穎的設計語彙，透過線性的變化適度的平衡中國風的過度拘謹，同時降低了新古典美式的浮誇和華麗，精準的表達了業主東西合璧且濃淡適中的融合風格。

【獎項諮詢的最佳領航者─諮詢事項】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A’Design Award國際設計大獎、美國IDA國際設計大獎、日本Good Design Award、韓國 K-Design Award、APIDA 亞太區室內設計大獎及各城市設計獎項等。

請來電02-2509-1598分機15。或email至registerlmg@gmail.com

LMG provides various international design competitions consultancy and professional registration services. For any inquiries, please contact: +886(02)-2509-1598 # 15 or email to registerlmg@gmail.com

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》

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