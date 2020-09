2020 雪梨設計獎 Sydney Design Awards 入選得獎名單

【撰文編輯|Grace 圖片來源|Sydney Design Awards】

2020年度的九大城市設計獎之一,雪梨設計大獎(Sydney Design Awards)目前正向設計師遞出橄欖枝,徵求今年度的得獎作品。雪梨做為澳洲人口最稠密的城市,多元族群的組成、現代與古典交織的文化,以及頂尖的會展中心,締造它在國際上不凡的藝術與人文定位。因此,雪梨設計獎也是眾多設計界人士矚目的活動,九大城市設計獎由國際權威設計組織DRIVENxDESIGN舉辦,該組織由一群設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成,共包含95,000多名成員、超過9,500個品牌和1,700間工作室。其籌辦獎項的目的為共同創新、造就非凡設計,並分別在墨爾本、雪梨、紐約、倫敦、巴黎、柏林、香港、上海、布里斯本等九大國際城市舉辦設計競賽。

雪梨設計獎可選擇的報名組別包括9大類別與70多個細項,涵蓋了建築、室內設計、數位設計、產品設計和服務設計,以獨創的全新設計概念,及切合市場需求為評分標準,從眾多參賽作品中遴選出最具前瞻思維與社會價值的頂尖之作。最新2020比賽結果已出爐,名單中有不少台灣團隊奪得耀眼獎牌,LMG團隊為大家整理得獎特輯,一起來看!

【2020 Sydney Design Awards 入選】

獲獎者 春福建設

獲獎作品 現代森林美學 Aesthetic of Modern Forest

由於基地位於新竹且多風的自然環境,公寓頂樓的公共空間採取簡約的設計。而住客群七八成是科學園區的三十至四十歲專業人士,平時上班忙碌後,崇尚下班回歸平淡素雅的生活,其空間設計風格喜好偏向利落現代的德式風格。因此,設計師避免繁複的公設設計,不納入華麗的裝飾或豪華古典的元素,塑造符合主要年齡層客群期望的大氣典雅的公共空間。

【2020 Sydney Design Awards 入選】

獲獎者 逸喬室內設計

獲獎作品 形與色的美學協奏 Aesthetic Concerto of Form and Colors

屋主訴求鮮明且富有個人品味的空間風格,並期待將深藍色大面積揮灑在主要的生活場域,且須有令人耳目一新、富有個性的展現。因此,我們以簡練的線條勾勒全室輪廓,運用各種深淺有別的灰色調做為基底,再融入不同的幾何形體且適度賦予不對稱的組合,點綴於各區域,為視覺帶來趣味性。

【2020 Sydney Design Awards 入選】

獲獎者 勻境室內裝修設計

獲獎作品 隱逸心奢華 Glamorous Uniformity

設計者依循業主的需求與預算,為此新婚夫妻打造一摩登居所。風格上化繁為簡的線條、剛柔並存的材質,跳脫奢華風格的窠臼,更顯大氣非凡。機能上旨在將生活場域融入生活體驗,兩者相輔相成,共創美好光景。

【2020 Sydney Design Awards 入選】

獲獎者 寓朵設計

獲獎作品 台中世界之翼 Scene Merge with Love

因基地環伺的風景,加上屋主對生活的品味與喜好,設計師以「行雲流水」的新中式美學打造奢華內斂的住家環境。全室以循序漸進的方式,藉由自然媒材的搭配組合、東西文化的經典色彩與元素、俐落的線條設計,鋪陳出精緻細膩的空間氛圍,此作尤其因講究的材質、細膩的工藝美學,突顯出光影在空間中的流動,為此空間帶來充滿活力的律動感,也增添了家的溫度!

【2020 Sydney Design Awards 入選】

獲獎者 鑫尚建設

獲獎作品 潘多拉的礼盒 Pandora Gift Box

本案是位於廣州深圳觀瀾高爾夫球場旁的私人獨棟度假宅,設計者以如同度假天堂般的生活情景與質感高雅的住宅風格為設計藍圖,在作法上以取消缺陷、存留優點的方式,將空間使用到最極致;在靈感的發想上,則藉「潘朵拉的禮盒」之典故,期許為業主將所有的惡釋放,透過結構的重整、視覺氛圍的塑造,以及健全的機能建構,將純粹的美好形塑入室,設計、闢築一處能夠拋下城中紛擾的烏托邦。

【獎項諮詢的最佳領航者─諮詢事項】

協助報名全球各大室內設計獎項,包含德國紅點、德國iF、義大利A’Design Award國際設計大獎、美國IDA國際設計大獎、日本Good Design Award、韓國 K-Design Award、APIDA 亞太區室內設計大獎及各城市設計獎項等。

請來電02-2509-1598分機15。或email至registerlmg@gmail.com

LMG provides various international design competitions consultancy and professional registration services. For any inquiries, please contact: +886(02)-2509-1598 # 15 or email to registerlmg@gmail.com

