2020 雪梨設計獎 Sydney Design Awards 銀獎得獎名單

【撰文編輯|Grace 圖片來源|Sydney Design Awards 】

2020年度的九大城市設計獎之一,雪梨設計大獎(Sydney Design Awards)目前正向設計師遞出橄欖枝,徵求今年度的得獎作品。雪梨做為澳洲人口最稠密的城市,多元族群的組成、現代與古典交織的文化,以及頂尖的會展中心,締造它在國際上不凡的藝術與人文定位。因此,雪梨設計獎也是眾多設計界人士矚目的活動,九大城市設計獎由國際權威設計組織DRIVENxDESIGN舉辦,該組織由一群設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成,共包含95,000多名成員、超過9,500個品牌和1,700間工作室。其籌辦獎項的目的為共同創新、造就非凡設計,並分別在墨爾本、雪梨、紐約、倫敦、巴黎、柏林、香港、上海、布里斯本等九大國際城市舉辦設計競賽。

雪梨設計獎可選擇的報名組別包括9大類別與70多個細項,涵蓋了建築、室內設計、數位設計、產品設計和服務設計,以獨創的全新設計概念,及切合市場需求為評分標準,從眾多參賽作品中遴選出最具前瞻思維與社會價值的頂尖之作。最新2020比賽結果已出爐,名單中有不少台灣團隊奪得耀眼獎牌,LMG團隊為大家整理得獎特輯,一起來看!

【2020 Sydney Design Awards 銀獎】

獲獎者 築士設計

獲獎作品 秘方 Meet Fun

在業主所強調的健康與自然原則下,設計者以俐落的線條、通透明朗的視覺、溫潤的空間氛圍,為此打造出明亮寬敞的義式餐廳。設計核心除了試圖將此作的空間門面融入其所坐落的街景地貌外,設計者在規劃初期即透過不斷的溝通,梳理業主對理想商業空間的樣貌,同時亦對未來可發展的營運模式提出建議,讓基地的格局不需因未來商業模式擴增而再度進行調整。

【2020 Sydney Design Awards 銀獎】

獲獎者 春福建設

獲獎作品 簡約自然沁心之居 Simple Corner of Nature

設計的出發點是希望可以打造出新竹科技園區專業人士及科技新貴所嚮往的家,並著重在簡約及溫暖感的呈現。室內增添了綠色植栽作為空間元素,利用景觀的優勢,以大面積玻璃採光窗打造寬敞明亮舒適的居家氛圍。

【2020 Sydney Design Awards 銀獎】

獲獎者 李嵩興

獲獎作品 串連•流動 Connect, Circulate

在使用最頻繁的主要活動區域裡,我們除了運用開放式的平面佈局,也藉由挑高設計及採俐落線條打造、搭配鏤空手法的樓梯結構,貫通上下樓層,達到屋主嚮往的大器寬敞空間感。有如裝置藝術般的樓梯,跳脫以往單純作為通道的角色,發揮有效串連區域、行走動線流暢、視覺開闊且使人們產生更多互動的多元機能。

【2020 Sydney Design Awards 銀獎】

獲獎者 李嵩興

獲獎作品 光影律動 Rhythm of Light and Shadow

因應屋主對美式居家生活的美學喜好,本作品融入了弧形樓梯、挑高玄關、簡約素雅的線板元素與壁爐造型電視牆以形塑風格。而「光線」與「人為活動」是設計空間的主軸,一方面需使自然光貫穿整體室內場域,發揮充分提供照明、強化敞朗效果且省電節能的實際功能;另一方面光也是串連各個機能區域的重要介質,藉由以純白色調作為空間背景,光既隨著不同時刻有所變化,也和人們佇足與遊走等行為交織出虛實交錯、更多元的律動表情,串連起生活的軌跡與記憶。

【2020 Sydney Design Awards 銀獎】

獲獎者 成舍設計

獲獎作品 搞之訊 GSI Technology Company Office

業主作為提供使用者資訊交換、互助互惠的網路平台,在打造辦公空間時,設計者也充分掌握此特性,以透明無壓的空間配置,結合簡約俐落、穿透延伸的科技感手法,成就企業的高度與價值。同時因應辦公室為曲面外觀且格局深長,設計師在打造內部時便以弧形元素平衡整體視覺,不論櫃檯、背牆、天花皆以弧形流線設計,搭配質材混搭及線條交錯,在光影流轉間譜寫活潑的空間靈魂。

【2020 Sydney Design Awards 銀獎】

獲獎者 竣穩實業

獲獎作品 泰權殿 Tai Quan Palace

設計者秉持著不能遺忘自己文化根本之想法,引用中國傳統風格為室內主軸,並將經典常見元素一一具現。大膽、沒有猶豫的設計語彙一方面是希望進入的人,皆有來者是客、被好好招待的接納感,另一方面也是設計者的匠心獨運,可以看到中式門廊與內部辦公環境雖然風格迥然,不過卻在極致中創造了另一種新平衡,也是設計者想嘗試的矛盾的平衡。

【2020 Sydney Design Awards 銀獎】

獲獎者 晴玥設計

獲獎作品 益生寵愛 Dr. Pet

兩層樓高的磚造洋房,在台灣早期貴為富裕人家的居所,然而卻因原先居住其中的家族搬離的緣故,此宅荒廢許久未經使用,逐漸累積許多歲月的痕跡。在因緣際會下,業主看上了此處,並決定將其改造為寵物會館,引用醫生/益生菌相似的發音,將此會館取名為「益生寵愛」,一來作為販賣含益生菌成份的客製化寵物飼料,同時提供每位前往的顧客一處得以好好交流、陪伴寵物玩耍的美好場域。有鑑於此,設計者保留了建築原有的裝飾與特色,藉由現代的設計手法加以修繕及改良,以老物再利用的方式賦予此宅全新的商業與社會價值。

【獎項諮詢的最佳領航者─諮詢事項】

協助報名全球各大室內設計獎項,包含德國紅點、德國iF、義大利A’Design Award國際設計大獎、美國IDA國際設計大獎、日本Good Design Award、韓國 K-Design Award、APIDA 亞太區室內設計大獎及各城市設計獎項等。

請來電02-2509-1598分機15。或email至registerlmg@gmail.com

LMG provides various international design competitions consultancy and professional registration services. For any inquiries, please contact: +886(02)-2509-1598 # 15 or email to registerlmg@gmail.com

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》