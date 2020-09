2020 雪梨設計獎 Sydney Design Awards 金獎得獎名單

【撰文編輯|Grace 圖片提供|Sydney Design Awards】

2020年度的九大城市設計獎之一,雪梨設計大獎(Sydney Design Awards)目前正向設計師遞出橄欖枝,徵求今年度的得獎作品。雪梨做為澳洲人口最稠密的城市,多元族群的組成、現代與古典交織的文化,以及頂尖的會展中心,締造它在國際上不凡的藝術與人文定位。因此,雪梨設計獎也是眾多設計界人士矚目的活動,九大城市設計獎由國際權威設計組織DRIVENxDESIGN舉辦,該組織由一群設計師、思想家、戰略家和設計愛好者組成,共包含95,000多名成員、超過9,500個品牌和1,700間工作室。其籌辦獎項的目的為共同創新、造就非凡設計,並分別在墨爾本、雪梨、紐約、倫敦、巴黎、柏林、香港、上海、布里斯本等九大國際城市舉辦設計競賽。

雪梨設計獎可選擇的報名組別包括9大類別與70多個細項,涵蓋了建築、室內設計、數位設計、產品設計和服務設計,以獨創的全新設計概念,及切合市場需求為評分標準,從眾多參賽作品中遴選出最具前瞻思維與社會價值的頂尖之作。最新2020比賽結果已出爐,名單中有不少台灣團隊奪得耀眼獎牌,LMG團隊為大家整理得獎特輯,一起來看!

【2020 Sydney Design Awards 金獎】

獲獎者 恆岳設計

獲獎作品 汰遠 Quality Arena

本案以優質的磁磚建材、舒適柔和的光源、寬敞舒適的空間,展現華麗優雅的空間特色。設計規劃除了以環保的綠建材作為主要材質外,設計師更運用業主所販售的磁磚於此作之中,不管是吧台上的磁磚,或是牆面與地面的六角磚、地磚等皆為業主所有,讓合作廠商進到此展示空間時,不僅在展示間見到多樣化的選擇,能更親身體驗這些商品在實際運用的效果有效傳遞品牌的產品特色。此展示中心的內外觀設計亦融入品牌企業形象,而在木質天花與格柵的襯托下,展現獨有品味格調,實踐企業向來強調的品質與環境美感原則。透過活潑與現代華麗的設計巧思凸顯展示中心特色,帶來獨一無二的展售空間。

在業主秉持的真心與誠信的經營理念、強調品質與提升環境美感的原則之下,設計者以優質的磁磚建材、舒適柔和的光源、寬敞舒適的空間,展現華麗優雅的空間特色。設計規劃除了以環保的綠建材作為主要材質外,設計師更運用業主所販售的磁磚於此作之中,有效傳遞品牌的產品特色,讓每位前往參觀的代理商在挑選商品的同時亦能透過商品實際的應用,增加對產品的認識。

在規劃此展示中心的過程中,由於業主相當信奉中國傳統的風水方位,使得展示磁磚的空間必須安排在二樓,然而因這棟展示中心以鐵皮屋搭建而成,建築體的耐重程度成了施工環節中特別需注意的地方,如何在有限的預算資源下以強而有力的鋼構設置建構出安全無慮的展售空間,成為此案必須克服的難題之一。展示中心包含了接待處、商品展示區、會議室與辦公區的設置,藉由華美的環境與流暢的訪客體驗,提供顧客全方位的服務。

