2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD 銅獎得獎名單

NOVUM DESIGN AWARD(簡稱NDA)設計獎由法國於2019年首度舉辦,是對全球優秀設計者開放的嶄新競技舞台,向世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品。NOVUM DESIGN AWARD徵件項目分為10個不同類別的設計領域,包含建築設計、室內設計、城市規劃與景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術和平面設計、包裝設計、珠寶設計、時裝和紡織品設計、攝影和影像處理設計等類別。

所集結的作品會交由NDA評審委員會,依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格的評分標準進行裁定,最終將頒發70個獎項,為傑出的設計者與優秀作品提高國際能見度。目前,第二屆NOVUM DESIGN AWARD 2020名單公布!一起來跟LMG團隊直擊台灣有那些團隊得到銅獎。

【2020 NDA室內設計獎 銅獎】

獲獎者 亞維空間設計

獲獎作品 微醺特調

別墅社區的此案,建築外觀呈現濃濃歐式風格,儘管屋齡已近20年,現在看來仍十分尊榮大器。綜觀原始基地整體條件,室內每個樓層扣除陽台後剩餘約14坪空間,遂採分層設置概念,將每一層視為一個獨立的單元,成就更明確的實用機能與生活情境。一樓規劃為具備商務洽談及招待的會客空間、二樓是包含客廳和餐廚的公領域、三樓主臥、四樓孩房及五樓孝親房;透過設計手法完整善用每一吋場域,除了沿著牆面整合,維持光線穿透、空氣對流的原則之外,也將結構柱和樑體深度所形成的空間延伸出儲藏櫃、書桌等多元機能,不放過任何畸零處,提升坪數使用效率。

【2020 NDA室內設計獎 銅獎】

獲獎者 喜竟空間

獲獎作品 White Palace

地上美麗的事物,是天上國度的倒影,在地上最有價值的事物,就是按照屬天國度打造出來的作品。牆上的黃金戰矛,好像說著一段故事:但不是地上有的故事,是天上的故事--此物只應天上有。藝術家、神學家 曾經因著靈感而畫下來。創造主的白寶座,就在最高處,最美的地方,是擁有最棒的想法所打造出來的天上國度,是天國!

【2020 NDA室內設計獎 銅獎】

獲獎者 大衛麥克

獲獎作品 青埔

設計師巧妙地運用色彩於空間中。低鳴般暗色調的耐磨木質地,搭配鳥鳴般繽紛的植物漆,既衝擊又和諧。設計師以細膩筆觸,將台灣復古壓花玻璃運用於玄關屏風及臥室房門。軟裝上屋主恣意揮灑,如顏色鮮明的沙發。這畝良田,體現了閒適便是「心之所向,身之所往」。

【2020 NDA室內設計獎 銅獎】

獲獎者 莫耳設計

獲獎作品 御品行館

本案坐落於臺灣北投溫泉鄉,四周綠意橫生,是退休者頤養天年的絕佳之地。設計者跳脫傳統退休宅的思考,秉持「環境為主、空間為輔」的核心價值,以繽紛優雅的色調、樸質素淨的材質語彙、富含「臺灣味」的創意巧思設計,在開放寬敞、毫無矯飾的空間型態裡,寫入休閒放鬆的情緒感受,賦予居住者全新的退休生活方式。全室除了多功能和室之外,無任何高低差的設計,並採用鏤空、開放式的收納機能,體現無障礙的便利生活。玄關端景以獨特的展示收納,塑造立體視覺,揭開充滿趣味性的空間序幕。

【2020 NDA室內設計獎 銅獎】

獲獎者 寓朵設計

獲獎作品 台中世界之翼

開放式的公共空間,因著天花板獨樹一幟的造型、沙發牆面的格柵與燈光設計,圍塑出如同「行雲流水」般的空間意象,特意在餐桌旁設置的水池、松樹造景,更迎來中國古典文學中常提到的「壽比南山松不老,福如北海水長流」。而男主人的專屬的書房空間,則因鏤空的鐵件締造開闊的空間感受,工整對稱的格局、華麗的燈飾、山水意象的畫作,更迎來結合古典與時尚氣息的人文溫潤質感。不管在公領域運用到的自然媒材,或是臥室內所運用到的設計語彙,在在顯現屋主對東西文化的內在涵養,實質彰顯居住者不凡的生活器度。

【2020 NDA室內設計獎 銅獎】

獲獎者 恆岳空間設計

獲獎作品 藝光年

本案為坐落於台灣新北市的新成屋,由於屋主對民初時期的工藝美學情有獨鍾,此案遂以當時的裝飾風格為發想,融合多元的材質於整室的室內空間中。設計者運用理性的設計手法重新規劃室內的格局與動線,透過流暢的空間佈局,迎來符合屋主生活樣貌的居家環境。開闊敞朗的空間尺度因著統一的色調、帶有肌理紋路的多元材質、中國傳統刻花等而顯得富含人文藝術氣息,進而形塑古典淡雅的居家風貌。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》