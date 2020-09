2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD 銀獎得獎名單（下）

【撰文編輯|Grace 圖片提供| NOVUM DESIGN AWARD 】

NOVUM DESIGN AWARD(簡稱NDA)設計獎由法國於2019年首度舉辦,是對全球優秀設計者開放的嶄新競技舞台,向世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品。NOVUM DESIGN AWARD徵件項目分為10個不同類別的設計領域,包含建築設計、室內設計、城市規劃與景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術和平面設計、包裝設計、珠寶設計、時裝和紡織品設計、攝影和影像處理設計等類別。

所集結的作品會交由NDA評審委員會,依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格的評分標準進行裁定,最終將頒發70個獎項,為傑出的設計者與優秀作品提高國際能見度。目前,第二屆NOVUM DESIGN AWARD 2020名單公布!一起來跟LMG團隊直擊台灣有那些團隊得到銀獎。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 安得成

獲獎作品 All Blue

本案位於高雄,台灣熱情且充滿活力的海港城市,擁有湛藍海景與暖熱氣候,取源業主喜愛養魚及對海洋抱有的憧憬與嚮往,設計者在全室寫入海洋意境,以創新技法獨家打造深海魚缸,並將此作為空間核心,流轉出藍、灰、黑為主的配色基調,輔以大面玻璃帷幕的配置與之相呼,形塑內外如海陸交會、明暗交織的特色風情,居者自在穿梭其間,便能同時享受深海的寧靜、盎然的綠景、原始粗獷的質材肌理與現代城市景觀的環繞,在都會文明環伺間覓得一處遺世獨立的悠然之境。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 觀鼎設計

獲獎作品 五五侘 Elegance Is In the Air

「能夠坐在壁爐邊品嚐咖啡、讀本書;和朋友一起享受陽光灑落時的溫暖,圍坐廚房中島旁閒話家常;到了夜晚當壁燈微微點亮時,更顯得美麗而獨特……」,這是屋主所期待的日常生活情境,也成為這次作品的設計主題。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 觀鼎設計

獲獎作品 綠光 The Hidden Green Light in the Forest

此作品不僅是屋主全家人的生活空間,也是他招待親朋好友的聚會場域,公共領域遂以便於共享交流的招待所形式為出發。風格靈感則來自於屋主個人的生活品味特質,及其對於大理石材質的喜好,遂以主人具備的優雅仕紳風範整合出「奢華而寧靜的家」之設計主軸。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 成舍企業

獲獎作品 秉。領 GSI Technology Company Office

業主作為提供使用者資訊交換、互助互惠的網路平台,在打造辦公空間時,設計者也充分掌握此特性,以透明無壓的空間配置,結合簡約俐落、穿透延伸的科技感手法,成就企業的高度與價值。同時因應辦公室為曲面外觀且格局深長,設計師在打造內部時便以弧形元素平衡整體視覺,不論櫃檯、背牆、天花皆以弧形流線設計,搭配質材混搭及線條交錯,在光影流轉間譜寫活潑的空間靈魂。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 勻境設計

獲獎作品 圓容 Glamorous Uniformity

設計者依循業主的需求與預算,為此新婚夫妻打造一摩登居所。風格上化繁為簡的線條、剛柔並存的材質,跳脫奢華風格的窠臼,更顯大氣非凡。機能上旨在將生活場域融入生活體驗,兩者相輔相成,共創美好光景。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 域建設計

獲獎作品 楓頌 Twilight Forest

此案根據男女主人都會雅痞的個性風範、對日常生活的慣性邏輯,加上基地位處於市區卻能享有窗外的綠意盎然的景致,秋天時更能見到楓葉轉紅的那般浪漫美景,設計者遂特別將窗外自然元素融入此作的設計構思中,透過溫潤舒適的木材質,搭配清玻璃、風琴簾、環保綠建材的使用,以簡約的現代風格設計架構起空間,藉由多層次的空間交錯,放大了視覺尺度!

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 域建設計

獲獎作品 九牧 Simple and Serene

為了讓藝術走入生活,建構藝術與日常交織的生活空間,不僅僅只是將藝術品陳列在一個空間之中。設計師需要考量的是整體視覺端景、格局動線和機能配置,更需思考空間布局、色彩質地和作品互動的適切性。整體空間以沉穩簡練的色調做為基底,映襯藝術品瓶身的潑墨彩風,藝術作品本身突破傳統水墨表現手法,傳達出一種悠遠寧靜,胚面水洗出幅員遼闊、蒼茫無垠的朦朧景色。讓人在欣賞時忘卻俗事煩擾,悠遊其中,藝術品帶給觀者的美感,時而清新、時而驚喜,擁有藝術品的家不但是安頓心靈最好的所在,更是內心一方寧靜與豁達胸襟的天地,藝術品賦予觀者一股向上的卓越力量,無垠喜悅亦因美而生。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 紅林室內裝修

獲獎作品 翡麗 Humble Luxury

有感於都會生活的緊湊、忙碌,設計者自「重拾生活樂趣」的概念切入,同時兼顧屋主周末假日與相聚的需求,透過空間配置創造可獨立閱讀、沉思,但又能與家人交流、共享的情境分區。空間風格上採現代輕古典定調,乃是從建物本身外觀與門廳設計延續而來,使室內、建築彼此呼應。

【獎項諮詢的最佳領航者─諮詢事項】

協助報名全球各大室內設計獎項,包含德國紅點、德國iF、義大利A’Design Award國際設計大獎、美國IDA國際設計大獎、日本Good Design Award、韓國 K-Design Award、APIDA 亞太區室內設計大獎及各城市設計獎項等。

請來電02-2706-8111分機16。或email至registerlmg@gmail.com

LMG provides various international design competitions consultancy and professional registration services. For any inquiries, please contact: +886(0)2-2706-8111 # 16 or email to registerlmg@gmail.com

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》