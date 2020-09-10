2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD 銀獎得獎名單（上）

【撰文編輯｜Grace 圖片提供｜NOVUM DESIGN AWARD】

NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）設計獎由法國於2019年首度舉辦，是對全球優秀設計者開放的嶄新競技舞台，向世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品。NOVUM DESIGN AWARD徵件項目分為10個不同類別的設計領域，包含建築設計、室內設計、城市規劃與景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術和平面設計、包裝設計、珠寶設計、時裝和紡織品設計、攝影和影像處理設計等類別。

所集結的作品會交由NDA評審委員會，依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格的評分標準進行裁定，最終將頒發70個獎項，為傑出的設計者與優秀作品提高國際能見度。目前，第二屆NOVUM DESIGN AWARD 2020名單公布！一起來跟LMG團隊直擊台灣有那些團隊得到銀獎。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 春福建設

獲獎作品 上河 Simple Corner of Nature

整體設計風格屬於清新自然風，設計師運用大量的木質搭配典雅的擺飾、畫作以及綠色植栽，利用淺色調營造舒適、休閒的氛圍。客廳的天花板更做了別具一格的立體拱形設計，讓人耳目一新。另外，電視背牆用線條呈現出極簡的鄉村風。整體空間使用可彈性移動的國外設計家具巧妙地點綴了分佈的角落。地板採用實木貼皮，用木紋路帶出空間的絲絲溫暖感。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 聖歐空間

獲獎作品 謐·境（D宅）Domain of Tranquility

當建築被水光和綠意圍繞，設計不再僅僅是為了妝點空間，而是順應環境安排動線，最大程度展現環境的美好，將自然的質樸況味融入生活。「謐・境」作為獨棟的住宅設計，在外觀以黑、白的色彩運用，開創大氣雋永的的設計語彙，並將這樣的設計主軸，貫穿於室內空間。全室晶瑩剔透的白色基底，與自然的太陽光線，與開放式空間動線組構令人駐足沈思的靜謐場域，創造如畫般的住宅空間。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 大沃建設

獲獎作品 秀山 Xiu Shan Reception Center

本案是座落於公園旁的房屋買賣接待中心，整體設計跳脫往常販賣豪華的固定形式，以「Living in the park」為設計核心，並善用招待所常見建材－鐵皮與鐵架，結構出簡潔不失質感的人字形房屋建築外觀，直接地傳遞家、溫馨的意象。並在整體面北立面，採用大片落地玻璃窗，讓公園與植栽綠景不著痕跡地融入空間裡。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 李嵩興

獲獎作品 串連•流動 Connect, Circulate

在使用最頻繁的主要活動區域裡，我們除了運用開放式的平面佈局，也藉由挑高設計及採俐落線條打造、搭配鏤空手法的樓梯結構，貫通上下樓層，達到屋主嚮往的大器寬敞空間感。有如裝置藝術般的樓梯，跳脫以往單純作為通道的角色，發揮有效串連區域、行走動線流暢、視覺開闊且使人們產生更多互動的多元機能。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 李嵩興

獲獎作品 光影律動 Rhythm of Light and Shadow

因應屋主對美式居家生活的美學喜好，本作品融入了弧形樓梯、挑高玄關、簡約素雅的線板元素與壁爐造型電視牆以形塑風格。而「光線」與「人為活動」是設計空間的主軸，一方面需使自然光貫穿整體室內場域，發揮充分提供照明、強化敞朗效果且省電節能的實際功能；另一方面光也是串連各個機能區域的重要介質，藉由以純白色調作為空間背景，光既隨著不同時刻有所變化，也和人們佇足與遊走等行為交織出虛實交錯、更多元的律動表情，串連起生活的軌跡與記憶。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 凱豐室內設計

獲獎作品 日光綠築 The Shine of Sustainable Architecture

白手起家的屋主，如今在業界已是成功人士代表，設計者以顯現屋主社經地位、符合全家日常習慣為藍圖，打造出舒適的居家環境。尤其因全家人喜愛旅行的緣故，餐廳區特別加了一面具地圖展示功能拉門，做為全家人出國旅遊回家後可記錄下來的方式。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 即合吉作

獲獎作品 光 . 廊之間 The Shine of Sustainable Architecture

深入了解屋主的喜好、生活習慣、現況，以及對此宅邸在居住後的想法後，設計者以科技感、現代感與S型的曲線造型重新打造這處已有30年的基地，藉由空間設計改善使用者原本在居住上的問題、精緻細膩的設計提升居家品質，並以溫潤的木材質、大量的自然光，為此宅帶來溫暖氣息。

【2020 NDA室內設計獎 銀獎】

獲獎者 鑫尚建設

獲獎作品 潘多拉的礼盒 The Shine of Sustainable Architecture

本案是位於廣州深圳觀瀾高爾夫球場旁的私人獨棟度假宅，設計者以如同度假天堂般的生活情景與質感高雅的住宅風格為設計藍圖，在作法上以取消缺陷、存留優點的方式，將空間使用到最極致；在靈感的發想上，則藉「潘朵拉的禮盒」之典故，期許為業主將所有的惡釋放，透過結構的重整、視覺氛圍的塑造，以及健全的機能建構，將純粹的美好形塑入室，設計、闢築一處能夠拋下城中紛擾的烏托邦。

【獎項諮詢的最佳領航者─諮詢事項】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A’Design Award國際設計大獎、美國IDA國際設計大獎、日本Good Design Award、韓國 K-Design Award、APIDA 亞太區室內設計大獎及各城市設計獎項等。

請來電02-2706-8111分機16。或email至registerlmg@gmail.com

LMG provides various international design competitions consultancy and professional registration services. For any inquiries, please contact: +886(0)2-2706-8111 # 16 or email to registerlmg@gmail.com

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》