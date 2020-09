2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD 金獎得獎名單

【撰文編輯|Grace 圖片提供|NOVUM DESIGN AWARD】

NOVUM DESIGN AWARD(簡稱NDA)設計獎由法國於2019年首度舉辦,是對全球優秀設計者開放的嶄新競技舞台,向世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品。NOVUM DESIGN AWARD徵件項目分為10個不同類別的設計領域,包含建築設計、室內設計、城市規劃與景觀設計、家具設計、照明設計、數位藝術和平面設計、包裝設計、珠寶設計、時裝和紡織品設計、攝影和影像處理設計等類別。

所集結的作品會交由NDA評審委員會,依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格的評分標準進行裁定,最終將頒發70個獎項,為傑出的設計者與優秀作品提高國際能見度。目前,第二屆NOVUM DESIGN AWARD 2020名單公布!一起來跟LMG團隊直擊台灣有那些團隊得到金獎。

【2020 NDA室內設計獎 金獎】

獲獎者 春福建設

設計師 林建偉

獲獎作品 水容 Aesthetics of the Modern Forest

位於新竹的水容,使用原石及森林此兩種物質迥異的元素,代表的是時間、凝聚、穩定,沐浴在光線中的自然景色的意境,長向大面玻璃將自然光引入室內提升空間視覺的變化,讓內外皆藉由光影的串聯將生活納入風景的一部份。加入自然界萬物的型態,色彩運用其特徵,將自然最美的一面在生活空間中得以延伸展開。

【2020 NDA室內設計獎 金獎】

獲獎者 一研設計

設計師 陳宗瑩

獲獎作品 線構 Perception.Line Composition

在空間中,線的單一、陣列、延伸組構成面,輔以家飾的圓,線性中融入了非線性,方中有圓、圓中有方,亦是生活中理性與感性的結合。經由構圖和色彩單純的形式,體現秩序現象與均衡之美,藝術增加了空間的質感,並導入智能式生活,打造一個智慧居家及自然舒適的環境。

【2020 NDA室內設計獎 金獎】

獲獎者 竣穩實業

設計師 陳聖府

獲獎作品 泰權殿 Tai Quan Palace

設計者秉持著不能遺忘自己文化根本之想法,引用中國傳統風格為室內主軸,並將經典常見元素一一具現。大膽、沒有猶豫的設計語彙一方面是希望進入的人,皆有來者是客、被好好招待的接納感,另一方面也是設計者的匠心獨運,可以看到中式門廊與內部辦公環境雖然風格迥然,不過卻在極致中創造了另一種新平衡,也是設計者想嘗試的矛盾的平衡。

【2020 NDA室內設計獎 金獎】

獲獎者 慕舍設計

設計師 陳彥汝

獲獎作品 悅龍灣 Yearning for Art

本案坐落於高雄鼓山區,鄰近市立美術館,深受藝術美學的浸潤,乃人文薈萃的繁榮之地,而現代化、多元及開放自由是這座城市最具象徵性的城市符碼。屋主為年輕的新婚夫妻,男屋主偏愛簡潔俐落、低彩度的當代設計,而女主人則喜歡溫暖休閒的感受,期望此宅能符合兩人的嚮往,擁有充足的收納機能,並作為放鬆身心、與親友分享生活的招待所。

【2020 NDA室內設計獎 金獎】

獲獎者 沁石設計

設計師 林麗娟

獲獎作品 舞河 The Brandish River

設計者也使用了富含自然肌理的銀狐大理石與石皮,營造業主故鄉關子嶺草木蓊鬱、萬物豐饒的地域意象,將懷鄉情懷透過材質加以呈現,同時佐搭豐富的玻璃和反光材質,創造輕盈、穿透的空間體驗,將情感透過設計表現,如同藝術一般的居家空間中展露無遺。

【2020 NDA室內設計獎 金獎】

獲獎者 囍世登室內裝修設計

設計師 楊子毅

獲獎作品 大里黃公館 Glowing Sunshine

本屋為位於角間的透天厝,雖然擁有雙面採光但與鄰居相鄰的分戶牆無法開窗,在格局配置上難免形成暗角,故「將採光引入全室」,遂成為本案設計重點。同時因住商為同址,因此動線上劃分「公領域與私領域」亦為設計的重點。

【2020 NDA室內設計獎 金獎】

獲獎者 澤物設計

設計師 孫詩哲

獲獎作品 Aesthetic Conflict

「衝突」常因戲劇性成為作品的基調,它拒絕臣服在任何一種既定的風格之下,因此,設計者突破傳統風格的窠臼,小至材質與顏色的鋪陳、表裡空間的視覺呈現,乃至更抽象的「機能性」與「美學」的思考,無一不隱藏著強烈的衝突美學。空間大量以「鍍鈦金屬板」光滑精緻的質感、「水泥板」粗獷原始的況味,創造出鮮明的視覺對比、強烈的心理感知,同時透過色彩與線條的靈活技法,將雅痞元素置入其中,在空間詮釋一場由「衝突到和諧」的辨證過程。

【獎項諮詢的最佳領航者─諮詢事項】

協助報名全球各大室內設計獎項,包含德國紅點、德國iF、義大利A’Design Award國際設計大獎、美國IDA國際設計大獎、日本Good Design Award、韓國 K-Design Award、APIDA 亞太區室內設計大獎及各城市設計獎項等。

請來電02-2706-8111分機16。或email至registerlmg@gmail.com

LMG provides various international design competitions consultancy and professional registration services. For any inquiries, please contact: +886(0)2-2706-8111 # 16 or email to registerlmg@gmail.com

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》