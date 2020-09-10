【獎項特輯】2020 得獎作品精選 A' Design Muse Design K-Design｜知宇室內裝修 Yu Kultura Design

【撰文編輯｜Grace 圖片來源｜知宇室內裝修有限公司 Yu Kultura Design】

今年2020賽事當中，知宇室內設計奪下A' Design Award 鐵獎兩座；Muse Design Award 金獎兩座、銀獎一座；K-Design 得獎一座；第十屆中國國際空間設計大賽 銅獎一座。

戰果頗豐的知宇室內裝修，在風格上講究理論能論有效率地結合實務，造就在設計上「風格變色龍」的定位。認為設計不拘泥於表現形式，只要設計師與業主之間合作圓滿，就能稱之為好作品，因此風格隨業主的需求而變，這需要精通多種美學風格才能做到。

而在與業主溝通的過程中，同時也毫無保留地跟業主分享專業知識，幫助大眾認識室內設計師的工作，提升設計產業的整體價值。

2020 MUSE設計獎 金獎

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

2020K-Design Winner

第十屆中國國際空間設計大賽 銅獎

獲獎作品 能量•綻放 Blooming Energy

原有基地位於高樓層，擁有極為開闊的視野與採光條件；加上工作組織隨時須面臨調度部署的特殊性，因此僅隔出三處必要的密閉式隔間，其餘辦公座位則全採開放格局配置。為方便部門之間密集的討論與交流，運用開放式獨立桌系統、附有滑輪的佈告欄白板及可移動的中島會議桌等靈活家具配置，用以支持其強調開放溝通和協作，以及鼓勵創新、創造的工作文化。同時藉由明度、彩度低的高對比色彩組合色彩，以及圖像壁紙的搭配，形塑「身處數位科技叢林的熱情活力」之主題。

2020 MUSE設計獎 金獎

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎作品 暖調工業風辦公室 Warmth of Industrial Style Office

本案擁有可欣賞綠蔭景觀的視野條件，但原有空間卻是一個傳統封閉式的辦公場所，無論是座位配置、使用方式或動線均已不符合當前客戶所需。於是我們將中央腹地打開，採取開放式座位設計並搭配中島討論區，發揮最大坪效，以良好適應需經常靈活調度的業務和組織；同時大幅提升室內採光，形塑流動穿透的視效。為呈現沈穩內斂又富有活力的場域意象，全室以木地板作為主視覺，配搭各式異材質及偏黃的燈光照明，展現令人驚豔的空間張力，並符合客戶本身由傳統品牌起家並成功發展數位業務的企業精神。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎作品 藝境漫遊 Art Parade

這是一個具有強烈實驗性的住宅設計，因應屋主有獨特的美學和藝術喜好，必須在有限空間內將繽紛的色彩、多元的圖騰與大面壁畫等各種元素，適當融入每一個機能領域中，並且與裝修材質相互搭配，彼此達到色相平衡、視覺豐富又和諧的效果。

知宇室內裝修總監葉振宇

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出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》