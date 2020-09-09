2020義大利 A'Design Award 獲獎作品名單已經出爐了！鐵獎下篇

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜ A'Design Award】

A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。

2020A' Design Award的賽果已公布，所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的鐵獎作品！

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 竣穩實業

獲獎作品 泰權殿

身兼產品設計師、老闆，也是本案辦公室設計者兼業主的多元身份，在設計本案時，直接依照自身直接、大氣且極具個人特色之作風，親手打造了「泰權」這個古色古香，外部彷彿中國古代宮殿般的辦公室。用了兩萬六千片金箔黏貼表面打造的黃金走廊，搭配訂製榫卯與中國特色門，將風格具象化且推廣至極。簡約純白的內部辦公空間，調和了極端的銳利，以內斂的細部裝修遙相呼應博大精深的中國文化情懷。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 知宇設計

獲獎作品 國券

原有基地位於高樓層，擁有極為開闊的視野與採光條件；加上工作組織隨時須面臨調度部署的特殊性，因此僅隔出三處必要的密閉式隔間，其餘辦公座位則全採開放格局配置。為方便部門之間密集的討論與交流，運用開放式獨立桌系統、附有滑輪的佈告欄白板及可移動的中島會議桌等靈活家具配置，用以支持其強調開放溝通和協作，以及鼓勵創新、創造的工作文化。同時藉由明度、彩度低的高對比色彩組合色彩，以及圖像壁紙的搭配，形塑「身處數位科技叢林的熱情活力」之主題。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 知宇設計

獲獎作品 暖調工業風辦公室

本案擁有可欣賞綠蔭景觀的視野條件，但原有空間卻是一個傳統封閉式的辦公場所，無論是座位配置、使用方式或動線均已不符合當前客戶所需。於是我們將中央腹地打開，採取開放式座位設計並搭配中島討論區，發揮最大坪效，以良好適應需經常靈活調度的業務和組織；同時大幅提升室內採光，形塑流動穿透的視效。為呈現沈穩內斂又富有活力的場域意象，全室以木地板作為主視覺，配搭各式異材質及偏黃的燈光照明，展現令人驚豔的空間張力，並符合客戶本身由傳統品牌起家並成功發展數位業務的企業精神。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 你你設計

獲獎作品 甲山林天墅

本案為位於汐止的毛胚屋住宅設計案，為滿足屋主夫妻風格迥異、及家中小孩與寵物需求，設計者利用大理石材與碳化鋼刷木材，在細部輪廓搭配鑲嵌燈條或銅條等異材質的結合，打造角落區塊功能性發達，同時古典與現代兼具的室內風格語彙。善用魚肚白、龍鳳石、潑墨山水等石材，因應不同區域搭配不同的拼接工法，加上整體一致少見的深黑色系，打造品味雅痞風格住宅的最佳典範。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 築士設計

獲獎作品 湛藍

本案根據屋主對人生的規畫及生活的想望為藍圖，整體空間以成熟的藍色調與內斂的清水模為主調，輔以深色木質家具，打造一處充滿品味質感的單身居所。不同於一般常見的明亮居家風格，作品中所呈現的loft樣貌更顯屋主黃金單身的個人魅力，尤其基地座落於象徵青壯且充滿活力的台北都會區，絕佳的地理位置更透過空間的設計構劃展現屋主穩重細膩的個人特質。此作結合了人的心理面貌與地理性格，藉由專屬的個人格調，理性且溫暖地展開空間對話。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 樂湁設計

獲獎作品 沐光氛圍

引入窗外自然和煦的陽光，此案以乾淨的白色為主調，輔以溫潤的木材質、富自然紋理的大理石與精緻的裝飾，藉由優雅的空間樣貌訴說居住者的品味層次。設計者在此案中跳脫了傳統的思維模式，以系統櫃收齊了牆面畸零空間，選擇將鞋櫃移至大門左側的廊道上，並在此規劃臥榻區域，藉由鏤空設計延伸視覺效果；此外，開放式的餐廚區、明亮舒適的臥房、沉穩靜謐的書房氛圍，再再顯現家的寬敞舒適與高雅格調，展現純粹質感的生活態度。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 宇藝設計

獲獎作品 層續･交織

簡潔的設計融入記憶與收藏，彰顯生活的情感點滴，轉化而為溫馨的場域。線條，分列、橫亙、依序在場域中，隨著光影的演譯，營造空間層次的衍生。穿透的設計使空氣、光線流動於室內，無阻隔的視感讓玄關、客廳、餐廳、工作室區域之間，各自區分且連結的空間體驗。材質與色彩的運用將軸線的二端分屬豐富及簡鍊，空間中介大樑橫亙，依此橫向植入寬幅金屬板天花，形成橫向廊道創造視覺焦點。遊移中，粗曠與細緻、溫潤與冷冽、極簡與豐富的交織，在場域轉換中，創造各自不同的風景，為這溫馨的宅邸譜上最美麗的音樂篇章。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 觀鼎設計

獲獎作品 優雅的日常

全室以屋主嚮往有如「精品飯店」般的居住感受為主要設計核心概念，將飯店的空間元素在依循基地既有條件的基礎下加以轉化，並融入各個機能場域中，為全家人打造優雅的日常生活場景。從玄關轉進左側的客廳、書房至餐廚等公共空間，採全開放式格局為規劃，充分發揮採光優勢，也讓屋主能隨時關注到兩名雙胞胎幼兒的動態。客廳運用壁爐造型電視櫃體打造主牆視覺焦點；因應餐廚區域擁有大面開窗，遂以「日光廚房」為靈感設計；玄關右側通往私領域的動線上，透過採用不規則線條分割呈現的展示收納量體，搭配掛畫軌道，形塑藝術廊道氛圍。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 詹浦琳設計師

獲獎作品 涵韻

設計手法與技術日漸革新，人們對於住宅的追求也越來越廣泛，不僅追求尊貴舒適的居住體驗，永續環保也成為設計考量的一環。此建案坐擁寬敞建地，以「精緻奢華」為基調，打造高奢雅致的節能住宅。沉穩的木系空間融入白、灰、黑等大方色系，搭配高級石材、金屬擺飾、皮革沙發與大幅藝術畫作，形塑出高貴典雅的空間調性。灑落室內的光源順著大片落地窗延伸，每寸空間都能感受到光影流動，明亮又寬廣自在。空氣流通也讓空間清新涼爽，搭配安全無毒、防焰阻熱的環保建材與斜屋頂設計，落實永續節能的同時也昇華居家質感與風格，感受到最極致的舒適機能，憑藉設計師的創意投入及施工堅持，從線條、建材、精品，處處流露設計師與屋主高端的時尚品味。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 大琚設計

獲獎作品 兼融‧精粹

在坪數有限且格局盡量不做更動的前提下，保有基地的採光與視野優勢，構築出最佳的視覺感及流暢的生活動線。因應男屋主喜歡空間具有鮮明的感受與豐富度、女主人偏愛簡約優雅的風格訴求，從公領域到私領域皆以俐落線條、簡潔用色架構穩定質感，再透過不同肌理的材質鋪陳各個場域，形成仿若精品般豐富細緻的空間表情，同時體現優雅而內斂的質感。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 夢工場設計

獲獎作品 中山富御

坐落於台北市中心，本案以經典的設計傢俱，打造這處充滿人文藝術氣息的居家環境。在這充滿溫度與時尚感的家居空間中，設計師以柔中帶剛的設計感、隨處可以找到的隱藏式收納機能，為屋主形塑兼具東方古典氣息與現代感的舒適空間。貼心將屋主從世界各地羅蒐而來的收藏納入考量規劃，為多年來收藏的古董家具找到適當位置，使屋主的收藏與整體的空間相呼應，隨著季節的轉變調整擺設，為此居所注入經典風貌。

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