2020義大利 A'Design Award 獲獎作品名單已經出爐了！鐵獎中篇

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜ A'Design Award】

A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。

2020A' Design Award的賽果已公布，所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的鐵獎作品！

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 得比空間設計

獲獎作品 東風新古典

明亮雅致的時尚新古典，以米白色為主色調，點綴些許帶輕奢典雅的金色，鋪敘華而不奢的居家質感。餐廳主牆以東方韻味的客製紋路與線板交織，搭配西式線條造型鏡面及絢麗水晶燈，映襯出華美時尚的清新風情。臥室在床頭牆面以淡藍綠的萬重山東方圖騰形塑空間調性，並搭配屋主鍾愛的孔雀藍窗簾，與公領域軟件相呼應，流淌優雅韻致。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 得比空間設計

獲獎作品 漫步精品良居

木頭的溫潤搭配粗曠的鐵件，型塑沉穩舒壓的現代精品良居，黑、灰、白色調搭配深褐色木質，巧妙融合空間的深邃格調，並融入休閒風格。將原本是三房的格局轉換成兩房加上開放式多功能書房，使空間豁然開闊，利用百葉窗外灑落進來的光線豐富端景層次，並以隔柵手法讓視覺局部穿透，在保有其獨立性的同時卻也緊密連結空間；細心將材質、色彩靈活整合，築構現代簡約的質感居家。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 由非設計

獲獎作品 自然‧梅山

豐沛自然環境圍繞下的40年老屋，予以新使命，成為現代忙碌人們的防空洞。透過俐落的混凝土線條、溫潤木質傢俱，鮮明的軟件配合，以鋒芒但有溫柔的效果呈現。即便在有限的預算下，仍大動作更動原樓梯位置，使建築前、後動線都更加透明且具流通性，讓在旅客在此都能沉浸在樸質無華的自然；建築側邊建立外擴落地窗，區塊的生命力獲得良好的復甦，使人們在這環境中得到自然的饋贈。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 質覺製作

獲獎作品 線構之間

外出旅行，具有慵懶文青風情的設計旅店，深深擄獲屋主夫妻對住房的追求，僅僅13坪的樓中樓，在精研空間比例後，巧妙以框形量體規整為一，不受小坪數制約，營造帶有設計感、機能一應俱全的細膩居家美學。全室以白、綠、灰譜出如草原般清新柔和的空間調性，並利用落地窗及「透光不透影」的長虹玻璃納入充沛採光，滿足居家安心獨立的無憂享受。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 逸喬室內設計

獲獎作品 親親‧吾家

本案為超過25年屋齡的老宅，設計上首先將空間的線面抽離既定的框架，解構虛實的區域界限。玄關區仿石紋地磚搭配內嵌魚缸的櫃體設計，共同以完美比例分割作立面旨趣的衍生。客廳中的主牆面運用特殊漆規劃出門拱形式，串聯玄關入口及電視主牆，帶來拉闊自然、大器意象。再透過客、餐廳、廚房的同一軸線規劃，以開放的格局整合區域，更透過顏色、材質的表現，譜出空間的端景。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 JJ Design

獲獎作品 鶯桃路透天

本案將現在及未來的需求都納入考量的空間，因應人總是會老的那天，增設了電梯、無障礙平面，保安燈，寬敞的走道，最好的諾言莫過於一起老，卻因空間設計而不煩惱。本案2-4樓為父母與2個兒子的生活空間，空間設計因腳色而各有差異，白色無瑕的大理石基底是父母的生活空間；沉靜的黑色、清水模是次子的理想值；純淨的灰色調是追求極簡的三子的憧憬，一家人可在此相聚，同時亦可保有美好的距離。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 囍世登設計

獲獎作品 木•悠然迴旋

此專案的設計目標是一個被原木環繞，且需呈現現代時尚風貌的熟齡居所，因此我們盡可能簡化空間的造型元素，並以開放式手法規劃公共領域，展現俐落開朗的生活型態；考慮空間主要使用者的個人特質與原木質感，細究材料之間的搭配和色彩比例的呈現，鋪陳出內斂安定卻又不具視覺重量的質感。無論是入口玄關處的格柵屏風、電視主牆、沙發背牆、廊道，以及餐桌、展示櫃等家具，皆透過複合材質的搭接，突顯屋主對特定元素的喜好，並創造出具變化性的空間層次。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 春福建設

獲獎作品 上河

由客廳、餐廳及廚房所組成的開放性公共空間使用了溫和的色調，以白灰色為基底，以綠色植栽、綠色系地毯及沙發作為點綴，搭配簡約利落的分割木質牆面，呈現出簡約自然的現代鄉村風。特殊設計的立體拱形天花板成為了此區的焦點之一，搭配大面積落地窗與外部景觀相呼應，形成明亮寬敞的居家空間。此外，設計師也在空間上運用了高品質的壁紙及強烈的深色調去強調不同臥室空間的自明性。整體空間使用了高品質進口家具與造型燈具，利用不同的擺飾品形成現代精品飯店般的典雅且舒適的生活空間。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 磐石設計

獲獎作品 芙蓉匯

取自蘇軾《和陳述古拒霜花》詩中芙蓉意象，善用獨棟方正的建物優點，以同基座連續拱圈列柱設計，打造花瓣層層展開的外觀，似在天際線最頂層一眼可見綻放中的芙蓉花。而為打造不同性別及年齡需求，促進芳鄰聯絡感情且豐富多元生活為目標的住宅公設，在結合實用性、設計美學與藝術的前提下，完美的藉各類高級材質，虛實軟硬之間建構獨樹一幟的新古典設計語彙。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 磐石設計

獲獎作品 協和紀接待會館

本作品是在既有的建築結構上，以「時尚東方禪」為題打造的接待會館，引入東方園林作為靈感，運用植栽營造一片室內竹林，將綠色景觀帶入室內。同時，為了不讓原屋況的結構影響美觀，設計者將位於中央的結構柱化為視覺主體，打造挑高的垂直線條，並以竹林、格柵等景觀相呼應。二樓的畸零平台則以前景設計創造穿透性的視覺效果，並以草書、荷花池等藝術元素裝飾牆面，進一步延伸現代庭園的印象與禪風意境。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 大也設計

獲獎作品 深色基因

社會結構是一個極為縝密且複雜的有機體，在這其中得以流暢運作仰賴著一個個偉大而渺小的人們，群居生活亦是仰賴著大大小小的社會規範，這些規範教條不論是具體或是無形的都真實的存在著，並時時推動鞭策著人們緊密連結於互動運作，然而這卻也拉遠了人與人之間的距離，導致人們封閉了真實的本心，以「壓抑」的方式面對生活中大大小小的事物。設計者把跳脫既定認知框架、真實自由呈現深層內在自我個性作為目標，試圖挖掘埋在屋主底層最真實的深色基因，以最貼切的空間設計尺度，勾勒出一體兩面的思想與內在個性輪廓。

【國際各大獎項諮詢代辦】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽(02)2509-1598 #15，或 email至registerlmg@gmail.com。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》