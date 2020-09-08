【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜ A'Design Award】

2020義大利 A'Design Award 獲獎作品名單已經出爐了！鐵獎上篇

A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。

2020A' Design Award的賽果已公布，所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的鐵獎作品！

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 紅林設計

獲獎作品 翡麗

設計者以提供空間使用者「生活意境」的角度出發，突破一般台灣對於住宅格局的既定印象，將客餐廳、廚房中島區、書房/起居室構成一個開放而連貫的核心生活場域，提升人們於室內環境裡的互動性。整體採流暢的回字型動線構成，並透過隱藏式設計達成收納機能、化解視覺繁瑣，提供更具生活感且符合使用尺度的設計，打造不同世代都能共享的舒適生活空間。設計風格上以現代輕古典為主軸，透過簡化的線條元素、對稱美學和精緻材質的融入展現，既與屋主的品味相互契合，也呼應了整體建築的外觀與門廳設計。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 丹象空間設計

獲獎作品 亮堂堂的家

本案設計主軸乃皆因「人」而起，基於屋主一家互動緊密且享受慢活步調的生活特質，以及其對自在悠閒的嚮往，同時考量基地所在優勢，運用開放式的空間概念展開規劃。在主要的生活核心場域裡，引用具視覺藝術性的金屬框架及穿透感的造型取代實牆做為隔屏，界定空間氛圍的同時，也打造出極度明亮寬敞且流暢的居家環境。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 丹象空間設計

獲獎作品 優雅如貓

本案創作主軸來自平日陪伴屋主的可愛貓咪，運用貓獨具的優雅氣質、喜歡窩在任何舒適地方及協調的肢體動作等特質為發想，訂定整體設計方針。空間佈局上的分區及動線安排，則是因應了屋主喜愛閱讀、音樂、藝術欣賞、泡茶等休閒活動，並藉由色彩、材質、家具圍塑出各區氛圍，而整體視覺亦是流暢一致的，讓居住者的生活也能如貓一般優雅且隨處皆可憩息。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 丹象空間設計

獲獎作品 破曉之光

育有兩子的女屋主終於在胼手胝足、日夜努力後，擁有了自己的第一間房，猶如清晨第一道陽光劃破天際帶來光明般，成為這一家人全新轉變的開始。除了符合需求之外，設計者也以雋永質感體現此屋對於居住者的意義，並透過空間色彩明度及亮度的遞進，寓意破曉之光。和一般住家空間不同，因屋主好客且有展示興趣收藏的需求，因此無論是格局、行進動線或整體視覺表現上，便以招待會所融合居住機能的概念規畫。透過無主牆的作法虛化空間界線，形塑出一個處處舒適的場域。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 黑晶室內設計

獲獎作品 享樂生活

在屋主喜愛的硬朗工業風格中，挹注符合主人鮮明特質的趣味創意，為繁忙緊湊的都市生活激發出熱情與活力，是全案的設計主軸。於順應空間特性下以合理的格局規劃，運用經典的工業元素、材料與懷舊家具，實現足量收納、動線流暢舒適的居家所需，每個細節均滿足了家庭應備的各種功能。衛浴間擬真的復古電梯拉門造型、可隨時更換內容的照片牆設計，展現了會心一笑的幽默及令人玩味的生活態度，亦傳達出屬於工業風自由不羈的精神。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 輝業按摩椅

獲獎作品 Run X

Run X以「帶給人們更健康的生活為目標」設計，希望讓運動能融入每個家庭之中，無分男女老幼、不受場地限制，都能透過安全而有效的健身器材鍛鍊體能。因此在外觀上，藉由更輕量化的設計、如賽車般流暢的線條和數位點陣LED顯示屏幕，賦予平板跑步機更時尚的品味與美感；為降低運轉時的噪音，更採用了無刷馬達以減少碳刷摩擦，同時還能達到降低耗電量、延長馬達壽命、效率更高的的目的。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 權相設計

獲獎作品 自然原味

能夠猶如身處大自然般悠閒放鬆、奔放無拘，是屋主最期待的居家樣貌。因此設計者以不過度加工的自然材質為主角，並呈現最大尺度的空間感，為居住者建構自在原始的鄉間印象。透過格局微調將公共空間打開，發揮基地優勢，納入更豐富的光與景；而運用45度斜角設計化解空間轉折所造成的坪效浪費，更別具巧思。於大量木質圍塑的休閒調性裡，復融入屋主偏愛的裸天花、原始感建材等Loft風格元素，打造出舒適靜謐又能感受到活力的生活場域。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 域建設計

獲獎作品 逸邸清玩

居家，不僅是一個提供安歇的所在，除了滿足初步的實用機能之外，更是一個表達自我品味與喜好的空間，甚至是呈現屋主生活理念的地方，成為一個人精神世界的支撐。將藝術與空間串聯，如何因地制宜，突破基地條件與環境限制，為藝術品創造出人與空間的互動性。藝術品，不僅僅是在博物館或美術館朝聖的廟堂之地，高不可攀，而是內化成生活的一部分，透過挹入空間的藝術收藏，熠熠生輝的藝術品，為居家空間演繹出獨有的人文氣息，成為能夠汲取藝術能量的場域，流露主人的高端品味，也代表真切享受生活的品質與格調。

獲獎者 集藝設計

獲獎作品 曼哈頓微光

空間以大面積的灰階中性色調，賦予空間更為自然寬闊的氛圍。美式都會時尚風格，透過大量混搭，將古典復古的沙發椅、搭配現代、優雅俐落材質的混搭使用。結合前後露臺的使用，將公領域的客廳、餐廳、廚房，形塑成過道的一部份。為維持空間敞闊的流通感，將一個人的單身生活場域通盤考慮，以開闊的空間，打破多餘的隔牆，營造出低調的貴氣奢華感，與充滿活力的時尚氛圍。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 安得成設計

獲獎作品 墨研

簡練現代的風格適合講究品味的文化人。以黑色為基底的空間既顯新潮大器，更滿載藝廊的細膩感。空間中不規矩的客廳沙發、無定型式電視牆的非典型配置，使黑白灰在燈箱與鐵件的選材下格外新穎獨眾，帶有兩千年後共同工作空間(Coworking Space)般創新、自在愜意的風格，特長型8人餐桌、配備完整的全套式更衣空間，皆使人如置身輕奢宅邸。

2020 A'Design Award室內空間設計類 鐵獎作品

獲獎者 張育祥設計師

獲獎作品 安謐之境

由於基地正對高雄都會及海港景觀，擁有豐富開窗，具備得天獨厚的視角；加上屋主因工作關係需長期奔波世界各地，訴求一個能安頓身心的居宅。因此設計者刻意簡化室內空間元素、材質與線條，以純粹、簡約的氣質定調，大量採用低反射性、低彩度色系的材料，於室內運用有如水墨紋理的石材及溫潤的木質建材鋪陳，不僅為內部環境與外部自然做了最強而有力的串連，也建構出具現代質感又不失人文氣息的空間。

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