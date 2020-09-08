2020義大利 A'Design Award 獲獎者名單出爐！銅獎之作(下)

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜ A'Design Award】

A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。

2020A' Design Award的賽果已公布，所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的銅獎作品！

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 磐石設計

獲獎作品 長虹設計

本案是位於新北市林口區住宅大樓的接待會館，整體設計結構先進且富含人文素養。首先外觀為解決陽光直射的缺點，引用了自然元素中簡單且緊密的六角型陣列變化。一樓迎賓大廳以米洞石、柚木、木格柵等天然材質，打造舒服且現代的藝術氣息。作為洽談用途的二樓空間，則以金屬與玻璃等材質，搭配木塊元素營造獨立的區域感。豐富的建築內涵宏觀來看是一個機能性完整的個體，細細解剖其空間脈絡卻又彷彿親臨一個精彩的藝術展間，豐富的令人目不暇給。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 大沃設計

獲獎作品 雲影心谷

本案是一位於大陸浙江南部的民宿，此處地理環境相當特別-由於山的緣故，常常可見到雲從北方穿過山林從南邊而下。設計師期許為這棟建築保留景觀層面的獨特性，與其建築原貌，因此從景觀、建築到室內設計，一手包辦。外觀的黃土牆靠村內老人一磚一瓦徒手搬運，才以20%的新與80%的舊，呈現新貌。內部空間則以峇厘島式輕鬆生活的精神重建，以白色為基調呼應雲的色彩，，強化人與自然的因素，讓遊客來此不只打卡，而是在心上留下於此的生活記憶。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 卡比斯設計

獲獎作品 重生

因屋主非常喜歡古玩、舊物，並希冀在重新規劃此處時能夠減少資源浪費，於是設計團隊以簡鍊的設計語彙與輕工業粗礦的風格為基調，重新加以改造。此案特意保留了屋內原有的櫃體加以美化，並且藉由實木素材、軌道燈、屋主收藏品等營造充滿人文氣息的家居空間。而為了創造復古的意境，設計者在材料的選擇上，特意運用較多的特殊有機塗料，為空間觸感帶來仿舊斑駁的感受；低調內斂的色度、自然與間接光源的互相搭配、物件的重新運用，則訴說著設計在社會生態上的另一種創造價值。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 根本空間

獲獎作品 清淨所居

讓人感到最放鬆，並且是凝聚愛和能量的場域。依照屋主喜好設計風格以簡約溫馨為主軸，整體色調使用淺色系，搭配原木及粗糙石面磚等素材，以原始觸感來體現溫暖的質感。在40-45坪的五層樓的透天建築的空間設計中，也根據家庭成員的喜好，「根本空間」也打造屬於每個人專屬的私領域空間，同時運用擺飾、家具的巧思，以及配合硬體及空間規劃連結家人彼此的情感互動。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 你你設計

獲獎作品 天藍

位於台中的住宅設計案天藍，符合業主需求以簡約、輕奢的工業風格，打造室內個性鮮明又具有強大收納功能的居家空間。設計者運用富有木質紋理的甘蔗板與風格原始的水泥板，佐土耳其藍與細部鐵件，增添空間粗獷硬派的設計語彙。在功能上，高效整合的餐廚空間與最大收納效益化的主臥室，都是設計者為業主量身打造的生活化機能置入，利用設計的巧妙在有限的空間下創造無限可能。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 築士設計

獲獎作品 秘方

在業主希望能夠傳遞優質餐飲文化的期望下，設計者以尊重當地環境景觀的理念與現代簡潔的設計手法，為此打造出明亮通透用餐環境。設計核心除了試圖將此作的空間融入區域中的街景地貌外，施工過程中所運用到的材質亦帶有傳承意涵，設計者從業主父母傳給業主的收藏中不斷地挖掘適合拿來運用的材質，以老物再利用的方式打造獨一無二的空間質感，而寬敞靈活的用餐環境更提供不同聚會所需的條件，增加場地的機能性。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 宇藝設計

獲獎作品 雲流山水

美麗的山川景致，吸引著人們的目光。移除分戶牆將二個空間合而為一，將二邊的窗戶連接形成整面大面積開窗，讓屋內納入大量採光及戶外風景。格局設計將空間規劃二端為私領域空間，中間場域則為公領域空間，使每經過一個空間都可以看到美麗的風景。線條、幾何等元素組構場域而成，而為了讓空間有重心及豐富的感受，以黑雲石串起這視覺焦點。曲線蜿蜒的黑雲石面，除了給人流動的感受之外，亦和窗外的山水景致相互呼應，讓遠方的山景似乎也納入空間場域形成山水意象，使人處於空間之中，如同身處大自然般的舒適愜意。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 琮祐設計

獲獎作品 純粹自然

原屋是一棟屋齡超過30年的傳統老舊建築，由於基地位在台灣南部的恆春半島，加上屋主從事以原住民特色為主的手工藝品創作，在改造上遂以代表當地原民文化的建築結構、反映環境特色為主展開重整與設計。空間風格採用石板屋型式，搭配開窗、挑高設計及天井，並融入大量綠植栽，打造友善環境與人體的生態建築。全棟建材皆以原始為要，擺飾與部分家具取自回收及廢棄木料製成，為老空間再創生命力的同時亦避免過度的資源浪費，實踐減廢、節能環保的目標。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 和境設計

獲獎作品 當代境域

西方現代線條俐落的極簡風，冷凝新潮，卻失去了人文懷舊的溫度；而東方古典風格，雖引人回到心嚮往之的美好往昔，卻過於凝滯沉重。如何從古今薈萃文化底蘊，使其綿延，又將西方現代都市的年輕活力注入居所，以藝術精品搭配出優雅低調的時尚住宅，透過線條的形塑，紮實飽滿的風格內蘊，東西交會的經典相映成趣。透過結構布局、材質選配、型塑視覺端景，設計師在中國古典風格與西方現代都會語彙擺渡漫盪，當代城市風格直指西方現代設計美學與中國古典歷史文化的敘事參照，循著不同層次的材質取捨，以一種當代的凝視，探看當今室內設計的維度，並開啟自身對於傳統文化的反身思考。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 永續建築

獲獎作品 The next 40 years office

這是坐落台灣台中特有美軍宿舍群的一棟兩層樓建築，原本40餘年屋齡的老舊住宅經活化後成為建築師事務所的辦公空間。設計者善用其位於街廓轉角的特性，透過將實體圍牆拆除、局部改為格柵圍籬、增闢陽光露台及嵌入原石階梯等規劃，將過去封閉的庭院對外開放，打破私宅強烈的地域性特徵，多層次植物樣態得以與鄰里共享；保有建物舊有外觀和天際線高度的同時，為因應空間需求而擴充的建築量體，以仿山壁造型且與植物共生的表現呈現於都市巷弄，並且退讓出友善街道的尺寸。

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