2020義大利 A'Design Award 獲獎者名單出爐！銅獎之作(中)

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜ A'Design Award】

A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。

2020A' Design Award的賽果已公布，所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的銅獎作品！

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 澤物設計

獲獎作品 Aesthetic Conflict

衝突向來是和諧的對立面，但是對設計者而言，對立的兩方必然朝向更豐富、更成熟的發展，唯有在二元的思維水平，才不侷限於定勢的風格框架。設計者以「衝突美學」為思考起點，循著理性的空間脈絡，讓視覺、體感隔閡降至最低，又以感性的材質語彙，詮釋出一種真實而不造作的美感精神。公領域採用黑白灰的低彩度鋪陳，摒除裝飾性語彙回歸空間本質，細膩的異材質紋理變化，在燈光晦明晦暗的氛圍營造下，鋪敘出耐人尋味的生活語境。私領域主臥背牆以溫潤的實木皮、壁布形塑放鬆舒適的臥眠氛圍，佐以洗鍊的鍍鈦金屬飾條分割線，涵容當代審美意境。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 登本設計

獲獎作品 少鹽少油的運動空間

塑造一處不分高下的運動環境，回歸都市健身的單純意念。好比「少油少鹽」健康的飲食概念，空間亦單純聚焦於健身運動的本意「健康」，空間表現圍繞在清淡及健康的概念，不刻意強調色彩對比，產生的視覺衝擊，而是選用淺色橡木及淨白色系，以運用鏡子與大片的落地窗為室內帶來豐沛的採光，簡潔明亮、柔和優雅的空間感，讓整座健身房更有活力、更生活化，讓人彷彿去到好朋友家般自在。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 登本設計

獲獎作品 合 Combine

辦公空間代表的是工作者彼此合作的場域，「合」意義乃在於善用方正格局所帶來的空間規劃優勢，藉由空間樣態的結合，讓一方開放式的辦公室，可以既有餐廳的隨性，又飽含圖書館的知性、專業氛圍。並將空間使用上的複合感受，結合具備功能的區塊整合，以及材質上的組合應用，讓辦公室成為各方高手臥虎藏龍的施展空間，成為各功能齊備，讓空間調性動靜皆宜、能文能武，看似獨立卻又保有彼此連通的互通性。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 極簡室內設計

獲獎作品 靜謐禪意

禪意的精神在於「悟」，藉由清淨淡雅的空間生活，追求內心的寧靜，在簡單樸實的美感生活中提升悟性。將自然融入空間設計，從簡樸沉靜的灰色清水模與溫潤木開始，營造簡潔舒適、無垢無壓的日式氛圍，創造出桃花源般的空明淨潔、閑淡悠遠日式宅居。素雅質樸的禪風，充滿以內斂沉穩的手法，選用搭配木質與石材，與人融合創造出一處心靈與生活的真實風景。成為一處禪意如詩，讓心靈沉澱下來的純粹空間。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 極簡室內設計

獲獎作品 日光綠暖

本案屋主長年旅居國外，嚮往飯店的精緻美好的居住體驗，設計者遂以「實用機能」與「美感生活」為核心，打造出低調內斂又富有人文韻味的住宅空間。公領域採用大面開窗，靜納窗外綠意風光與美景，並降地場域隔閡，譜寫恣意流暢的動線，塑造出開放空間的流動效果。設計者透過精準的邏輯思考，摒除過多的裝飾性語彙回歸空間本質，裸裎材質的原始色彩，佐以黑白灰調性及簡潔線條，形塑沉靜優雅的空間語境。私領域延續公共空間的調性，利用深淺交錯的材質、濃淡合宜的色彩，敘寫溫馨雅致的臥眠氛圍。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 由非設計

獲獎作品 真誠‧美境

此案的以專業的條件式分析屋主真正的需求，並在有預算限制下進行，公共品質與室內環境的最大優化。空間與環境的對話，可以透過重新描繪而達到無愛的溝通，本案為30年別墅型社區，為至於社區末座，公共空間品質低落困擾屋主良久，故以更該出入口的方式，進出門不再難行。大刀闊斧打破封閉的牆面，增建露臺，增加空間的更多可能，人與空間及人跟人之間產生更多彈性與生活層次。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 寬象空間設計

獲獎作品 貓語

本案為一對年輕夫妻與貓咪共同生活的空間，屋主期望藉由舒適自在的居家環境，凝聚彼此間的情感，紀錄下美好幸福的生活點滴。設計者從寵物的行為、夫妻的作息及相處模式作為出發點，以去蕪存菁的設計筆觸，梳理出軒敞寬裕的格局脈絡，讓貓咪有足夠的活動空間之外，亦能與主人和平共處。此外，設計者採用沉著雅致的深灰色鋪述，覆以清簡和暖的橡木及留白設計，詮釋男女屋主的性格；同時透過色彩濃淡層次、光源律動、材質紋理的相襯，強調整體的輕重比例與平衡美感，藉此從表象深入心理感知，深刻勾勒出寫情寫意的生活輪廓。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 福空間製所

獲獎作品 家的重定義

設計師打破原格局配置，改變了原本客廳的方位，採用複合式開放性的設計，重新定義了住宅空間。客廳及餐廳整合成寬敞的複合空間，同時保留足夠的彈性活動空間，書桌與吧檯的結合，增加了人與人之間交流互動的機會。公共空間採白灰色調為基底，以溫和的色調及燈光搭配淺色木質營造溫暖感，用簡約的量體及綫條分割實現了低調時尚的氛圍。利用進口塗料打造出別致自然的紋路，讓灰色墻面不過於單調。有別於公共空間，主臥則是以較爲深的黑灰色調搭配木質及簡約的家具，呈現出現代高貴的格調。此作品減少了走道空間，不僅有效地放大公共空間，更增加了實用機能空間。作品整體風格呈現都會現代風，無需過多的裝飾，打造出舒適且耐久的居家空間。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 漢瑪室內設計

獲獎作品 質韻‧時光人文

年輕設計師們憑藉著溫暖的設計初心，與對設計及藝術創作的喜愛與熱忱，以幾何量體框架的外觀，古樸色調與新舊質感交織於空間內，輔以木皮、大理石、文化石、黑鐵、鐵件鋼架等質感元素，與大面玻璃素材引入的綠意襯托，兼容人文暖意與俐落個性，為自家辦公室擘劃出串聯夢想與實踐的意象。並且在室內盡可能保留大量活動空間，搭佐壁畫師特別繪製的端景牆與藝術收藏，空間縈繞如藝廊般的舒心感受。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 有村藝術

獲獎作品 海將軍的頭冠

臺灣是一座四面環海的美麗島嶼，過去四百多年的沿海地景變化、被殖民歷史和產業經濟發展，皆與「海洋」環環相扣，本創作透過民間傳統信仰――海神媽祖――轉化而來的「海將軍」為創作發想，象徵其為了解救被人類破壞的環境，犧牲軀體並留下頭冠警惕人類愛惜土地的意義。頭冠造型以地方特色養殖魚類「龍膽石斑」為發想，呈現臺灣多元族群特色和各被殖民時期的基因，並結合臺灣廟宇色彩和海洋元素進行創作。例如：主體紅色系是華人福氣的象徵；「山型紋」是臺灣原住民的視覺印象，藍、綠、橘象徵「大氣、海洋、陸地」；白色愛心代表沿海區域出現的白海豚；船舵造型的魚眼象徵南島語系族群的航海精神。

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