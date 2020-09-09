2020義大利 A'Design Award 獲獎者名單出爐！銅獎之作(上)

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜ A'Design Award】

A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。

2020A' Design Award的賽果已公布，所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的銅獎作品！

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 翔騏空間設計

獲獎作品 白金夫人

這是為已退休屋主量身打造的銀髮居家環境，如同作品名「白金夫人」，曼妙優雅的姿態、怡然自得的心境，是空間欲呈現的樣貌，也是居者個性特質、對未來生活期待的反映。設計者以「舒適有品味、減齡的安心宅」概念，就屋主的各項需求一一拆解，在順應空間特性下，選擇符合環保、健康的材質建構，並運用現代美學手法將各種預防設施化為無形，導入高雅而具新鮮感的視覺，滿足「安居」之餘同時擁抱「樂活」人生，並成為不同世代的親友、子女最愛造訪的相聚空間，使長者活出幸福晚年。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 也寬室內設計

獲獎作品 名伶

這是一對新婚夫妻開展人生另一階段的房子，作品從「名伶」概念為發想，展現屋主時尚、優雅的生活態度；並利用顏色、線條與材質，鋪敘出柔中帶剛的空間個性。如同一打開家門隨即映入眼簾的整體印象，本案透過優雅而簡化的線板元素、天然大理石材質，以及黑白對比色系、點綴金屬色澤的居家場景，反映出屋主兩人的喜好，同時賦予俐落且賞心悅目的感官體驗。在設計者妥善的格局配置下，男女主人各自的收藏品都能有專屬且風格各異的展示、收納空間，將兩人品味完美融入生活中，在今後攜手共築的日子裡仍能適度保有彼此的生活習性與喜愛，成為心靈嚮往的居所。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 品設計

獲獎作品 光的空間

該項目以畫廊為設計概念，故整體空間以純淨的白色為主軸，突顯家具與藝術品的存在價值。然而，在強調視覺延展與連續性的同時，藉由精密的結構測量與光影的介入，提升空間轉折的立體感，避免量體趨於平淡，並帶領觀者靜靜地體驗自然光影與時間、空間交織而成的日常生活。化繁為簡，靜謐卻又充滿張力。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 品設計

獲獎作品 陰陽對稱之美

該項目是設計師對於氾濫的西方工業設計與東方傳統美學的反思。它保存了傳統中國文化的精神，同時揉合現代人的審美觀，重新賦予傳統文化新的生命力。有別於過往中式偏好的紅木色調，淺色木紋為整體空間增添了一抹優雅。玄關、客廳、餐廳、廊道，皆以一個點或一條線為中心，展開絕對精準的對稱結構，呈現中國文化裡陰陽平衡的對稱美學。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 璞居設計

獲獎作品 鎏金墨韻

本案以一幅屋主喜好的繪畫作為設計主軸，將交疊的金墨兩色延伸至空間中，巨幅畫作上深具東方韻味的靈動姿態，和筆直的空間線條巧妙構成視覺上的平衡，成為全室一大亮點。由於居住者囊括三個不同世代，格局上便利用分層概念配置，讓每一個家庭成員都能在開放、穿透性高的公領域共享生活樂趣，回到私領域後又能各擁隱私，在充分運用既有空間條件下創造出最大的舒適度。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 意斯空間設計

獲獎作品 植影

此作品之設計乃因地、因人而致宜，在屋主期待有新穎使用經驗與視覺美學，以及圍塑休閒情境的訴求下，設計師以柔和的淺米色系與溫潤木質打底，佐以植栽綠景，點出自然、恬靜的生活主題；復於個別的機能區域之中，結合各種不同形體的家具、櫃體、造景飾品及植物，搭佐與之配合的照明規劃描繪多采多姿的光影輪廓，為純粹極簡的居家環境締造豐富而具有想像的空間畫面，讓身處都市叢林的居住者在屋中每個角落皆有景可賞。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 彗星設計

獲獎作品 Glück Cafe & Select Shop

源自德文的Glück， 包含幸運、幸福的美意。這座在河岸旁，以藝術設計與咖啡、在地小農農產的複合式空間，形塑成回歸自然與貼近土地的藍灰色場域。透過設計的力量，從空間到地方，結合在地小農健康食材於餐飲的概念、推動藝術與人際的交流、提倡居家與設計的連結，藉由周遭社群與歷史紋理共同醞釀出「地方」的意義，讓人們對生活風格、美學經濟提出更深刻的定位與理解，如圓一般，巡迴往復，回歸到自然與人文和諧共融的主題，整體設計所要傳達人與自然共生的意涵。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 聯特設計

獲獎作品 黑白絮語

基地擁有三面採光的優異條件，因此我們將略偏長方形的空間賦予開放格局，俾使全家人和親友共享的區域能有最佳光照、通風條件，並減少人工照明與空調的使用。風格創作主軸來自屋主喜愛的白色系、石材及簡約、時尚元素，在主要的公領域裡選用潔白的大理石薄板鋪陳電視牆及壁面，並延伸至電梯牆面，與原有的深黑大理石形成反差；因地面石材已呈現反光效果，牆面遂搭配霧面石材，所有櫃體門板採用高度消光的陶瓷門板，建構明淨的空間色調。滿足豐富收納需求的量體及儲藏室門片，亦皆融於立面之中，共塑簡約輕盈的現代生活型態。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 集藝設計

獲獎作品 藏藝華邸

當藝術品有其在家中的位置，便自然地流露出韻采流光，如何將藝術品恰如其分，按照主人的個性喜好展示在居家空間中，讓整體的空間氛圍除了大氣磅礡的空間設計，更蘊含了主人的文化品味。思考藝術品與空間的適切性，以簡約凝鍊地現代設計手法，適當地將型態各異的設計名品涵納於一方宅邸之中，讓屋主在城市的塵擾喧囂中，能有一處滌淨身心的溫暖空間，一處得以自由舒展的桃花源境。

2020 A'Design Award室內空間設計類 銅獎作品

獲獎者 集藝設計

獲獎作品 瓷林美藝

處於視覺舒適且富有設計感的辦公室環境，不但能增加工作效率，同時將空間使用從展示和辦公的場域，進一步轉化成藝術空間般的存在。在半開放式的工作空間之中，區隔出各自專屬工作的區域。空間大量運用玻璃帷幕的穿透性，讓光自然穿透，搭配白色作為空間主軸，使用灰色、黑色等裝飾，創造出光線輕盈明亮的工作空間，並將光線照明、陳列收納井然有序，以幾何線性建構，突顯極簡俐落的設計語彙，放大空間感之外，讓空間更具穿透性。

【國際各大獎項諮詢代辦】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽(02)2509-1598 #15，或 email至registerlmg@gmail.com。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.129》