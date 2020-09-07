2020 美國Muse Design Awards 得獎快報！金獎作品四

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜Muse Design Award】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得金獎的作品！

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 苡希設計

獲獎作品 永恆

設計師重新整合了原房型的空間配置，設計上巧妙地運用了色彩、垂直分割、木皮及漆料打造出層次感，運用造型化解原本的壓迫感。經由耐久性的設計與考量，不僅讓業主及小孩有更舒適的居住環境，更塑造了時尚典雅的生活空間。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 大琚設計

獲獎作品 兼融‧精粹

在坪數有限且格局盡量不做更動的前提下，保有基地的採光與視野優勢，構築出最佳的視覺感及流暢的生活動線。因應男屋主喜歡空間具有鮮明的感受與豐富度、女主人偏愛簡約優雅的風格訴求，從公領域到私領域皆以俐落線條、簡潔用色架構穩定質感，再透過不同肌理的材質鋪陳各個場域，形成仿若精品般豐富細緻的空間表情，同時體現優雅而內斂的質感。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 築士設計

獲獎作品 湛藍

本案根據屋主對人生的規畫及生活的想望為藍圖，整體空間以成熟的藍色調與內斂的清水模為主調，輔以深色木質家具，打造一處充滿品味質感的單身居所。不同於一般常見的明亮居家風格，作品中所呈現的loft樣貌更顯屋主黃金單身的個人魅力，尤其基地座落於象徵青壯且充滿活力的台北都會區，絕佳的地理位置更透過空間的設計構劃展現屋主穩重細膩的個人特質。此作結合了人的心理面貌與地理性格，藉由專屬的個人格調，理性且溫暖地展開空間對話。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 築士設計

獲獎作品 秘方

在業主希望能夠傳遞優質餐飲文化的期望下，設計者以尊重當地環境景觀的理念與現代簡潔的設計手法，為此打造出明亮通透用餐環境。設計核心除了試圖將此作的空間融入區域中的街景地貌外，施工過程中所運用到的材質亦帶有傳承意涵，設計者從業主父母傳給業主的收藏中不斷地挖掘適合拿來運用的材質，以老物再利用的方式打造獨一無二的空間質感，而寬敞靈活的用餐環境更提供不同聚會所需的條件，增加場地的機能性。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 樂湁設計

獲獎作品 沐光氛圍

引入窗外自然和煦的陽光，此案以乾淨的白色為主調，輔以溫潤的木材質、富自然紋理的大理石與精緻的裝飾，藉由優雅的空間樣貌訴說居住者的品味層次。設計者在此案中跳脫了傳統的思維模式，以系統櫃收齊了牆面畸零空間，選擇將鞋櫃移至大門左側的廊道上，並在此規劃臥榻區域，藉由鏤空設計延伸視覺效果；此外，開放式的餐廚區、明亮舒適的臥房、沉穩靜謐的書房氛圍，再再顯現家的寬敞舒適與高雅格調，展現純粹質感的生活態度。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 昱辰有限公司

獲獎作品 玩轉東方新古典

作為屋主夢想中的住宅，設計者以輕奢華的居家風格，打造一處兼具美觀與實用性的生活環境。整體風格以新古典混搭東方元素，特別訂製的家具、隱藏門的運用，讓家有著多元的面貌，而屋內舉目所及更是各式各樣的圖騰設計，在不同的幾何圖形、色彩，與屋主的收藏搭配下，形塑出獨一無二的華麗氛圍，提供屋主舒適雅緻的生活空間。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 聖歐空間廚具

獲獎作品 謐·境

當建築被水光與綠意環繞，設計不再是為了妝點空間，而是順應環境安排動線，最大程度展現環境本身的美好，將自然的質樸況味融入生活中。大片的落地窗景，完整呈現室外庭園景觀，只需簡約俐落的線條輪廓與莫蘭迪色系架構，任陽光迤邐在各處角落，投射在井然有序的陳列之間，並隨著時間推移，變幻交織光影的圖案，描摹出屬於美好時光的紋理；同時透過鏡面投射，巧妙地借景入室，在光與影的間隙中，為空間質感做出最純粹的表述。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 成仕間裝飾設計

獲獎作品 樂清中梁柏悅灣示範區臨時售樓展廳

全案以當代新奢主義水岸低密美學呈現，巧妙解構原本空間侷限後，再重構淋漓盡致的自然意蘊與動線機能。圓形半隔斷的大理石屏風，，以超脫塵俗的造景坐鎮玄關，迎接每個入門的賓客。水晶元素的使用增強了通透感，通過明、暗與半透明的疊加，塑造超越詞彙的共感磁場。山、海、雲三者圖像凝練於場域精神之中，表達了層巒疊嶂的自然景象，為室內刻畫最具詩意的現代筆觸。深入內部空間，線條在空間內全方位地構建，自成一格縮小世界的世外桃源。

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