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2020 美國Muse Design Awards 得獎快報！金獎作品四

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜Muse Design Award】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得金獎的作品！

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 苡希設計

獲獎作品 永恆

設計師重新整合了原房型的空間配置，設計上巧妙地運用了色彩、垂直分割、木皮及漆料打造出層次感，運用造型化解原本的壓迫感。經由耐久性的設計與考量，不僅讓業主及小孩有更舒適的居住環境，更塑造了時尚典雅的生活空間。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 大琚設計

獲獎作品 兼融‧精粹

在坪數有限且格局盡量不做更動的前提下，保有基地的採光與視野優勢，構築出最佳的視覺感及流暢的生活動線。因應男屋主喜歡空間具有鮮明的感受與豐富度、女主人偏愛簡約優雅的風格訴求，從公領域到私領域皆以俐落線條、簡潔用色架構穩定質感，再透過不同肌理的材質鋪陳各個場域，形成仿若精品般豐富細緻的空間表情，同時體現優雅而內斂的質感。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 築士設計

獲獎作品 湛藍

本案根據屋主對人生的規畫及生活的想望為藍圖，整體空間以成熟的藍色調與內斂的清水模為主調，輔以深色木質家具，打造一處充滿品味質感的單身居所。不同於一般常見的明亮居家風格，作品中所呈現的loft樣貌更顯屋主黃金單身的個人魅力，尤其基地座落於象徵青壯且充滿活力的台北都會區，絕佳的地理位置更透過空間的設計構劃展現屋主穩重細膩的個人特質。此作結合了人的心理面貌與地理性格，藉由專屬的個人格調，理性且溫暖地展開空間對話。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 築士設計

獲獎作品 秘方

在業主希望能夠傳遞優質餐飲文化的期望下，設計者以尊重當地環境景觀的理念與現代簡潔的設計手法，為此打造出明亮通透用餐環境。設計核心除了試圖將此作的空間融入區域中的街景地貌外，施工過程中所運用到的材質亦帶有傳承意涵，設計者從業主父母傳給業主的收藏中不斷地挖掘適合拿來運用的材質，以老物再利用的方式打造獨一無二的空間質感，而寬敞靈活的用餐環境更提供不同聚會所需的條件，增加場地的機能性。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 樂湁設計

獲獎作品 沐光氛圍

引入窗外自然和煦的陽光，此案以乾淨的白色為主調，輔以溫潤的木材質、富自然紋理的大理石與精緻的裝飾，藉由優雅的空間樣貌訴說居住者的品味層次。設計者在此案中跳脫了傳統的思維模式，以系統櫃收齊了牆面畸零空間，選擇將鞋櫃移至大門左側的廊道上，並在此規劃臥榻區域，藉由鏤空設計延伸視覺效果；此外，開放式的餐廚區、明亮舒適的臥房、沉穩靜謐的書房氛圍，再再顯現家的寬敞舒適與高雅格調，展現純粹質感的生活態度。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 昱辰有限公司

獲獎作品 玩轉東方新古典

作為屋主夢想中的住宅，設計者以輕奢華的居家風格，打造一處兼具美觀與實用性的生活環境。整體風格以新古典混搭東方元素，特別訂製的家具、隱藏門的運用，讓家有著多元的面貌，而屋內舉目所及更是各式各樣的圖騰設計，在不同的幾何圖形、色彩，與屋主的收藏搭配下，形塑出獨一無二的華麗氛圍，提供屋主舒適雅緻的生活空間。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 聖歐空間廚具

獲獎作品 謐·境

當建築被水光與綠意環繞，設計不再是為了妝點空間，而是順應環境安排動線，最大程度展現環境本身的美好，將自然的質樸況味融入生活中。大片的落地窗景，完整呈現室外庭園景觀，只需簡約俐落的線條輪廓與莫蘭迪色系架構，任陽光迤邐在各處角落，投射在井然有序的陳列之間，並隨著時間推移，變幻交織光影的圖案，描摹出屬於美好時光的紋理；同時透過鏡面投射，巧妙地借景入室，在光與影的間隙中，為空間質感做出最純粹的表述。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 成仕間裝飾設計

獲獎作品 樂清中梁柏悅灣示範區臨時售樓展廳

全案以當代新奢主義水岸低密美學呈現，巧妙解構原本空間侷限後，再重構淋漓盡致的自然意蘊與動線機能。圓形半隔斷的大理石屏風，，以超脫塵俗的造景坐鎮玄關，迎接每個入門的賓客。水晶元素的使用增強了通透感，通過明、暗與半透明的疊加，塑造超越詞彙的共感磁場。山、海、雲三者圖像凝練於場域精神之中，表達了層巒疊嶂的自然景象，為室內刻畫最具詩意的現代筆觸。深入內部空間，線條在空間內全方位地構建，自成一格縮小世界的世外桃源。

【國際各大獎項諮詢代辦】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽(02)2509-1598 #15，或 email至registerlmg@gmail.com。

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2020義大利 A'Design Award 獲獎者公布！銀獎下篇

2020 A' Design Award的賽果已公布，所有作品經過來自設計界的媒體人士及專業評審嚴格的篩選與檢視後，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，繼上次介紹過一波銀獎優秀作品後，台灣還有眾多傑出設計獲得銀獎殊榮，現在就一起接著看下去吧！

2020 德國 Brisbane Design Awards 結果出爐！金獎作品

在澳洲布里斯本舉辦的設計獎項Brisbane Design Awards，是由全球知名創意社群DRIVENxDESIGN發起的重大設計獎項之一，徵件內容涵蓋了廣闊的設計領域——從建築、數位到室內設計、產品和服務設計，80多個專業類別，提供廣泛的市場認可，以嘉許設計師的創造力及勇氣。在眾多創新且多元化的參賽作品中，台灣的設計充分發揮，一舉榮獲今年的金獎，現在就一同來看看得獎作品！

2020 美國Muse Design Awards 得獎者！ 鉑金獎

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得鉑金獎的作品！

2020義大利 A'Design Award 獲獎者公布！銀獎上篇

義大利A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，2020 A' Design Award的賽果已公佈，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的銀獎作品！

2020義大利 A'Design Award 公布賽果！

義大利A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。2020A' Design Award的賽果已公布，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的金獎作品！

2020 巴黎DNA設計獎 │《海將軍的頭冠》

DNA巴黎設計獎（DNA Paris Design Awards）是對國際建築師和設計師的表彰，他們通過實用、美觀和創新的設計，改善人們的日常生活。。2020年的比賽結果出爐，在眾多的參賽作品中，台灣優秀的設計從中脫穎而出，獲得提名及得獎的殊榮，以下就由LMG編輯團隊分享今年卓越的獲獎作品！

2020 德國紅點設計概念獎│水下推進器

紅點設計大獎由德國設計協會Design Zentrum NRW於1955年創辦，與著名的iF設計大獎齊名，有「工業設計界的奧斯卡」之稱，始終是全球工業設計的風向標之一。其得獎作品使用的紅點標誌更廣受國際認可，被視為優秀產品的代名詞。今年紅點的設計概念競賽總共吸引來自52個國家4170件的參賽作品，由全球知名評審團專家小組在這些高質量的作品中挑選出最終得獎作品，現在就一起來看看今年的得獎作品!

2020 巴黎DNA設計獎 │《雲影心谷》

2020年巴黎DNA設計獎結果出爐，在眾多的參賽作品中，台灣優秀的設計從中脫穎而出，獲得提名及得獎的殊榮，以下就由LMG編輯團隊分享今年卓越的獲獎作品！

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