2020 美國Muse Design Awards 得獎捷報！金獎作品三

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜Muse Design Award】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得金獎的作品！

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 竣穩實業

獲獎作品 泰權殿

身兼產品設計師、老闆，也是本案辦公室設計者兼業主的多元身份，在設計本案時，直接依照自身直接、大氣且極具個人特色之作風，親手打造了「泰權」這個古色古香，外部彷彿中國古代宮殿般的辦公室。用了兩萬六千片金箔黏貼表面打造的黃金走廊，搭配訂製榫卯與中國特色門，將風格具象化且推廣至極。簡約純白的內部辦公空間，調和了極端的銳利，以內斂的細部裝修遙相呼應博大精深的中國文化情懷。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 知宇設計

獲獎作品 暖調工業風辦公室

本案擁有可欣賞綠蔭景觀的視野條件，但原有空間卻是一個傳統封閉式的辦公場所，無論是座位配置、使用方式或動線均已不符合當前客戶所需。於是我們將中央腹地打開，採取開放式座位設計並搭配中島討論區，發揮最大坪效，以良好適應需經常靈活調度的業務和組織；同時大幅提升室內採光，形塑流動穿透的視效。為呈現沈穩內斂又富有活力的場域意象，全室以木地板作為主視覺，配搭各式異材質及偏黃的燈光照明，展現令人驚豔的空間張力，並符合客戶本身由傳統品牌起家並成功發展數位業務的企業精神。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 大沃設計

獲獎作品 秀山

以「Living in the park」為設計精神，設計者融入了大量的自然休閒元素於本案，打造一個既輕鬆開放又不失正式感的房屋販售接待中心。輕量的鐵皮屋頂與線條直接的金屬支架，搭起空間的輪廓，面向北方公園的立面以整片玻璃的方式，開啟絕佳的視覺效果。並以多元的綠化手法，由外而內，將公園景色、戶外造景、室內垂直綠化，層層寫入空間的設計語彙，打破傳統對接待中心嚴肅封閉的想像。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 你你設計

獲獎作品 天藍

位於台中的住宅設計案天藍，符合業主需求以簡約、輕奢的工業風格，打造室內個性鮮明又具有強大收納功能的居家空間。設計者運用富有木質紋理的甘蔗板與風格原始的水泥板，佐土耳其藍與細部鐵件，增添空間粗獷硬派的設計語彙。在功能上，高效整合的餐廚空間與最大收納效益化的主臥室，都是設計者為業主量身打造的生活化機能置入，利用設計的巧妙在有限的空間下創造無限可能。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 你你設計 獲獎者 你你設計

獲獎作品 甲山林

本案為位於汐止的毛胚屋住宅設計案，為滿足屋主夫妻風格迥異、及家中小孩與寵物需求，設計者利用大理石材與碳化鋼刷木材，在細部輪廓搭配鑲嵌燈條或銅條等異材質的結合，打造角落區塊功能性發達，同時古典與現代兼具的室內風格語彙。善用魚肚白、龍鳳石、潑墨山水等石材，因應不同區域搭配不同的拼接工法，加上整體一致少見的深黑色系，打造品味雅痞風格住宅的最佳典範。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 卡比斯設計

獲獎作品 重生

因屋主非常喜歡古玩、舊物，並希冀在重新規劃此處時能夠減少資源浪費，於是設計團隊以簡鍊的設計語彙與輕工業粗礦的風格為基調，重新加以改造。此案特意保留了屋內原有的櫃體加以美化，並且藉由實木素材、軌道燈、屋主收藏品等營造充滿人文氣息的家居空間。而為了創造復古的意境，設計者在材料的選擇上，特意運用較多的特殊有機塗料，為空間觸感帶來仿舊斑駁的感受；低調內斂的色度、自然與間接光源的互相搭配、物件的重新運用，則訴說著設計在社會生態上的另一種創造價值。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 匯川製作

獲獎作品 雋永藝匯

全案設計概念：將藝術融於生活，一方面顯現居住者的生活品味，另一方面也充實了整體視覺美感，為原本絕佳的地理環境再添優雅的生活樣貌。窗外的自然景緻與大理石牆面所營造出的自然意象，豐富了家的面貌，而循序漸進的空間規畫，從玄關、客聽、餐廳、廚房、閱讀區域，乃至臥室的布局，不只因為藝術品而讓此宅充滿了家的溫度，也透過精緻細膩空間鋪陳形塑流暢舒適的環境，充足展現當代生活風格。

【國際各大獎項諮詢代辦】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽(02)2509-1598 #15，或 email至registerlmg@gmail.com。