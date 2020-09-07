2020 美國Muse Design Awards 得獎快報！金獎作品二

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜Muse Design Award】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得金獎的作品！

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 春福建設

獲獎作品 現代森林美學

設計師將整體的空間設計定調為現代的森林美學，以符合以年輕科技產業專業人士為主的客群喜好。大廳採用不規則的立面及天花分割，呈現出樹林的意象，利用德式簡約風格及採光落地窗與外部自然景觀結合。櫃檯設計方面以不規則切面量體作為造型，搭配白色大理石紋路與壁面材質相呼應。不同大小的石形沙發椅，排列在大廳落地窗前，與外部景觀形成自然禪意的畫面。整體公設強調功能性和實用性，追求簡潔及容易保養，落實持久耐用性。最終設計成果成功將森林的語彙運用現代感的方式轉化呈現，利用精準的施工將客制化裁切的材質拼貼出分割不規則、利落的牆面，搭配不過於繁雜的軟裝，呈現出簡約、典雅時尚且寬敞的空間。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 春福建設

獲獎作品 簡約自然沁心之居

由客廳、餐廳及廚房所組成的開放性公共空間使用了溫和的色調，以白灰色為基底，以綠色植栽、綠色系地毯及沙發作為點綴，搭配簡約利落的分割木質牆面，呈現出簡約自然的現代鄉村風。特殊設計的立體拱形天花板成為了此區的焦點之一，搭配大面積落地窗與外部景觀相呼應，形成明亮寬敞的居家空間。此外，設計師也在空間上運用了高品質的壁紙及強烈的深色調去強調不同臥室空間的自明性。整體空間使用了高品質進口家具與造型燈具，利用不同的擺飾品形成現代精品飯店般的典雅且舒適的生活空間。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 磐石設計

獲獎作品 芙蓉匯

取自蘇軾《和陳述古拒霜花》詩中芙蓉意象，善用獨棟方正的建物優點，以同基座連續拱圈列柱設計，打造花瓣層層展開的外觀，似在天際線最頂層一眼可見綻放中的芙蓉花。而為打造不同性別及年齡需求，促進芳鄰聯絡感情且豐富多元生活為目標的住宅公設，在結合實用性、設計美學與藝術的前提下，完美的藉各類高級材質，虛實軟硬之間建構獨樹一幟的新古典設計語彙。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 磐石設計

獲獎作品 長虹天際

本案是位於新北市林口區住宅大樓的接待會館，整體設計結構先進且富含人文素養。首先外觀為解決陽光直射的缺點，引用了自然元素中簡單且緊密的六角型陣列變化。一樓迎賓大廳以米洞石、柚木、木格柵等天然材質，打造舒服且現代的藝術氣息。作為洽談用途的二樓空間，則以金屬與玻璃等材質，搭配木塊元素營造獨立的區域感。豐富的建築內涵宏觀來看是一個機能性完整的個體，細細解剖其空間脈絡卻又彷彿親臨一個精彩的藝術展間，豐富的令人目不暇給。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 觀鼎設計

獲獎作品 隱綠光•森林

屋主長年經商，希望新家離塵不離城且能保有安全隱私性，訴求公共空間的尺度和質感能滿足他經常款待賓客的需求；加上三代同堂的家庭組成，生活舒適性也是本次設計的重要考量。設計團隊除了運用開闊而通透的形式重塑空間，增加一樓公領域腹地、放大視覺感之外，亦將樑柱結構或轉換為場域間的隱形界限，或延伸設計出實用櫃體；同時仔細忖度材質與顏色的配置，且以優雅線條建構主要立面，搭配玄關處特別訂製的家徽圖騰地坪，以及最大限度地引進室外景觀，在在皆呼應「奢華而寧靜的家」之設計核心。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 觀鼎設計

獲獎作品 優雅的日常

全室以屋主嚮往有如「精品飯店」般的居住感受為主要設計核心概念，將飯店的空間元素在依循基地既有條件的基礎下加以轉化，並融入各個機能場域中，為全家人打造優雅的日常生活場景。從玄關轉進左側的客廳、書房至餐廚等公共空間，採全開放式格局為規劃，充分發揮採光優勢，也讓屋主能隨時關注到兩名雙胞胎幼兒的動態。客廳運用壁爐造型電視櫃體打造主牆視覺焦點；因應餐廚區域擁有大面開窗，遂以「日光廚房」為靈感設計；玄關右側通往私領域的動線上，透過採用不規則線條分割呈現的展示收納量體，搭配掛畫軌道，形塑藝術廊道氛圍。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 福空間製所

獲獎作品 家的重定義

設計師打破原格局配置，改變了原本客廳的方位，採用複合式開放性的設計，重新定義了住宅空間。客廳及餐廳整合成寬敞的複合空間，同時保留足夠的彈性活動空間，書桌與吧檯的結合，增加了人與人之間交流互動的機會。公共空間採白灰色調為基底，以溫和的色調及燈光搭配淺色木質營造溫暖感，用簡約的量體及綫條分割實現了低調時尚的氛圍。利用進口塗料打造出別致自然的紋路，讓灰色墻面不過於單調。有別於公共空間，主臥則是以較爲深的黑灰色調搭配木質及簡約的家具，呈現出現代高貴的格調。此作品減少了走道空間，不僅有效地放大公共空間，更增加了實用機能空間。作品整體風格呈現都會現代風，無需過多的裝飾，打造出舒適且耐久的居家空間。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 知宇設計

獲獎作品 國券

原有基地位於高樓層，擁有極為開闊的視野與採光條件；加上工作組織隨時須面臨調度部署的特殊性，因此僅隔出三處必要的密閉式隔間，其餘辦公座位則全採開放格局配置。為方便部門之間密集的討論與交流，運用開放式獨立桌系統、附有滑輪的佈告欄白板及可移動的中島會議桌等靈活家具配置，用以支持其強調開放溝通和協作，以及鼓勵創新、創造的工作文化。同時藉由明度、彩度低的高對比色彩組合色彩，以及圖像壁紙的搭配，形塑「身處數位科技叢林的熱情活力」之主題。

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