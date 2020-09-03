2020 美國Muse Design Awards 得獎快報！金獎作品一

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Living 圖片提供｜Muse Design Awards 】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得金獎的台灣作品！

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 丹象空間設計

獲獎作品 優雅如貓

本案創作主軸來自平日陪伴屋主的可愛貓咪，運用貓獨具的優雅氣質、喜歡窩在任何舒適地方及協調的肢體動作等特質為發想，訂定整體設計方針。空間佈局上的分區及動線安排，則是因應了屋主喜愛閱讀、音樂、藝術欣賞、泡茶等休閒活動，並藉由色彩、材質、家具圍塑出各區氛圍，而整體視覺亦是流暢一致的，讓居住者的生活也能如貓一般優雅且隨處皆可憩息。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 喜竟空間整合

獲獎作品 White Palace

地上美麗的事物，是天上國度的倒影，在地上最有價值的事物，就是按照天堂打造出來的作品。將工作室幻化成創意發想的環境，設計者以整面如同流動中的航海圖畫作、女王頭白色雕像、環型大門、華麗座椅、石桌、展示架書櫃等擺飾，形塑如同天堂宮殿般美侖美奐的環境。四扇環型大門正如天上國度的入口，從踏入White Palace的那一刻起，即能感受到一場尋寶冒險即將展開！

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 巧軒設計

獲獎作品 混搭美學

作為業主理想中的工作室，設計者運用不同元素打造一處兼具美觀與實用性質的工作環境。將工業風格、古典風格與峇里島風分別安置於這棟樓的三層不同空間中，帶來活潑又專業的創作空間。於1樓入門處，設計者特地以原木、鐵件、穀倉門等素材打造如咖啡廳的般的場景，著實令踏入此空間的人們心情大幅放鬆；2樓的接待區改以古典風格，在水晶燈飾、雕花家具、線板等的裝飾下，為顧客打造尊榮的場景，再往上走到5樓的休憩空間，設計者以峇里島風格，例如木質調的材質、手工編織沙發、植物牆等元素，帶來悠緩減壓的環境氛圍。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 寬象空間設計

獲獎作品 日安

本案設計者考量屋主自由工作者的職業、興趣及家庭，以「彈性設計」建構「與時俱進」的生活場域。設計者以橫向的空間尺度，鋪展出流暢開闊的生活動線、完善的收納機能；以縱向的時間軸，透過靈活設計滿足現在與未來的需求。此外，本案擁有難得一見的露台，設計者以此為媒介，，串聯人與自然的和諧關係，增加屋主與客戶的互動交流。空間精準掌握格局比例，以柔和的圓弧線條語彙，勾勒天花、主牆及橫樑，，象徵家庭圓融之意。在風格色調上，採用重視自然的「法式殖民風格」，以純淨素雅的白色為基底，架構出一席和諧的視覺美感。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 寬象空間設計

獲獎作品 貓語

本案為一對年輕夫妻與貓咪共同生活的空間，屋主期望藉由舒適自在的居家環境，凝聚彼此間的情感，紀錄下美好幸福的生活點滴。設計者從寵物的行為、夫妻的作息及相處模式作為出發點，以去蕪存菁的設計筆觸，梳理出軒敞寬裕的格局脈絡，讓貓咪有足夠的活動空間之外，亦能與主人和平共處。此外，設計者採用沉著雅致的深灰色鋪述，覆以清簡和暖的橡木及留白設計，詮釋男女屋主的性格；同時透過色彩濃淡層次、光源律動、材質紋理的相襯，強調整體的輕重比例與平衡美感，藉此從表象深入心理感知，深刻勾勒出寫情寫意的生活輪廓。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 囍世登設計

獲獎作品 木•悠然迴旋

此專案的設計目標是一個被原木環繞，且需呈現現代時尚風貌的熟齡居所，因此我們盡可能簡化空間的造型元素，並以開放式手法規劃公共領域，展現俐落開朗的生活型態；考慮空間主要使用者的個人特質與原木質感，細究材料之間的搭配和色彩比例的呈現，鋪陳出內斂安定卻又不具視覺重量的質感。無論是入口玄關處的格柵屏風、電視主牆、沙發背牆、廊道，以及餐桌、展示櫃等家具，皆透過複合材質的搭接，突顯屋主對特定元素的喜好，並創造出具變化性的空間層次。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 囍世登設計

獲獎作品 沐光寓所

這個作品體現了建築規劃和室內設計搭配的重要性，也展現了一個狹窄空間裡舒適宜人的狀態。其使用設定囊括了現階段的獨身生活，到未來數年間可能結婚、育兒的小家庭型態等各種機能需求；兼之考量到基地的特殊性，為提供可眺望街區風景的視角及充沛採光，因此將樓高五米的五樓規劃為屋主日常活動的主要樓層，三、四樓則是包含獨立衛浴、陽台、書桌及吧檯桌的精緻套房。我們在此一微型空間藉由大比例的設計元素展現寬闊景深，並仔細斟酌材質與顏色的運用，於界定不同功能區域時又能形成視覺上的串連。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者　 逸喬設計

獲獎作品 形與色的美學協奏

全案雖以屋主嚮往的大膽、強烈元素形塑空間主題，但考慮到長久置身住宅應有的安定感受，因此我們精研每一個形狀、顏色的比例，在變化中追求穩定、在不對稱的混搭手法裡展現協調美感。公共空間裡採用不同層次的灰階色調，鋪敘寧靜沉穩的氣息，同時突顯深藍色調的濃烈醇厚。深藍色的主牆與圍繞牆線的長型燈帶，發揮引導視覺與動線的效果；隱藏於立面的門片設計、具穿透視感的半高沙發背牆，以及通往臥室、刻意將比例放大的圓形把手，皆為居家延伸出溫潤及豐富的生活意趣。

【國際各大獎項諮詢代辦】

協助報名全球各大室內設計獎項，包含德國紅點、德國iF、義大利A'Design Award、日本Good Design Award、美國IDA 國際設計大獎等，詳情請洽（02）2509－1598 #15，或email至registerlmg@gmail.com。

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在澳洲布里斯本舉辦的設計獎項Brisbane Design Awards，是由全球知名創意社群DRIVENxDESIGN發起的重大設計獎項之一，徵件內容涵蓋了廣闊的設計領域——從建築、數位到室內設計、產品和服務設計，80多個專業類別，提供廣泛的市場認可，以嘉許設計師的創造力及勇氣。在眾多創新且多元化的參賽作品中，台灣的設計充分發揮，一舉榮獲今年的金獎，現在就一同來看看得獎作品！

2020 美國Muse Design Awards 得獎者！ 鉑金獎

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2020義大利 A'Design Award 獲獎者公布！銀獎上篇

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2020義大利 A'Design Award 公布賽果！

義大利A' Design Award旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事是世界上規模最大、最具影響力之一，其項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，在四大類別下包括100個細項與特殊的「意外設計獎」（UNEXPECTED DESIGN AWARD），凡是具突破性的新型產品均有獲得表彰的機會。2020A' Design Award的賽果已公布，全球共有來自107個國家2094件作品獲得各領域的獎項，其中包含了多件來自於台灣的優秀設計，現在就一起來看看今年度的金獎作品！

2020 巴黎DNA設計獎 │《海將軍的頭冠》

DNA巴黎設計獎（DNA Paris Design Awards）是對國際建築師和設計師的表彰，他們通過實用、美觀和創新的設計，改善人們的日常生活。。2020年的比賽結果出爐，在眾多的參賽作品中，台灣優秀的設計從中脫穎而出，獲得提名及得獎的殊榮，以下就由LMG編輯團隊分享今年卓越的獲獎作品！

2020 德國紅點設計概念獎│水下推進器

紅點設計大獎由德國設計協會Design Zentrum NRW於1955年創辦，與著名的iF設計大獎齊名，有「工業設計界的奧斯卡」之稱，始終是全球工業設計的風向標之一。其得獎作品使用的紅點標誌更廣受國際認可，被視為優秀產品的代名詞。今年紅點的設計概念競賽總共吸引來自52個國家4170件的參賽作品，由全球知名評審團專家小組在這些高質量的作品中挑選出最終得獎作品，現在就一起來看看今年的得獎作品!

2020 巴黎DNA設計獎 │《雲影心谷》

2020年巴黎DNA設計獎結果出爐，在眾多的參賽作品中，台灣優秀的設計從中脫穎而出，獲得提名及得獎的殊榮，以下就由LMG編輯團隊分享今年卓越的獲獎作品！

2020 德國紅點設計概念獎 │ 攜行架

EAZZY2即是專為裝載自行車所設計的產品，可容納2輛自行車，並著眼於操作的安全與便利性，讓使用者輕鬆省力地將自行車架設於汽車上，輸運至欲到達的戶外區域。

益生寵愛

友善毛小孩的商業空間相繼出現，此案根據業主的品牌理念與商品特色，特別以時下流行的拍照打卡文化、具巧思的商品展示、活潑的色彩搭配、寬敞的室內與戶外區域，打造出舒適愜意的寵物會館。設計核心除了試圖藉由開放式的大門拉近社區鄰里間的情感，晴玥設計黃俊勳總監更保留建築物原先的歷史價值，將此宅原有的特色與材質加以運用，融合了臺灣傳統文化與現代生活面貌，迎來獨一無二的全新商業空間。

曙光成家

潔白、簡單的空間裡，晨光灑落，在室內交錯成影，生活的輪廓逐漸清晰。在本案不大的坪數裡，雖然一眼望去就可以收覽全室，但材質的用心搭配可以延續情感溫度，親人貼切的設計可以促進互動，小宅獨有的親密和歸屬感，就在咫尺之間的無盡感受。

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