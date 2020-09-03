2020 美國Muse Design Awards 得獎快報！金獎作品一

【撰文編輯｜Living 圖片提供｜Muse Design Awards 】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得金獎的台灣作品！

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 丹象空間設計

獲獎作品 優雅如貓

本案創作主軸來自平日陪伴屋主的可愛貓咪，運用貓獨具的優雅氣質、喜歡窩在任何舒適地方及協調的肢體動作等特質為發想，訂定整體設計方針。空間佈局上的分區及動線安排，則是因應了屋主喜愛閱讀、音樂、藝術欣賞、泡茶等休閒活動，並藉由色彩、材質、家具圍塑出各區氛圍，而整體視覺亦是流暢一致的，讓居住者的生活也能如貓一般優雅且隨處皆可憩息。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 喜竟空間整合

獲獎作品 White Palace

地上美麗的事物，是天上國度的倒影，在地上最有價值的事物，就是按照天堂打造出來的作品。將工作室幻化成創意發想的環境，設計者以整面如同流動中的航海圖畫作、女王頭白色雕像、環型大門、華麗座椅、石桌、展示架書櫃等擺飾，形塑如同天堂宮殿般美侖美奐的環境。四扇環型大門正如天上國度的入口，從踏入White Palace的那一刻起，即能感受到一場尋寶冒險即將展開！

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 巧軒設計

獲獎作品 混搭美學

作為業主理想中的工作室，設計者運用不同元素打造一處兼具美觀與實用性質的工作環境。將工業風格、古典風格與峇里島風分別安置於這棟樓的三層不同空間中，帶來活潑又專業的創作空間。於1樓入門處，設計者特地以原木、鐵件、穀倉門等素材打造如咖啡廳的般的場景，著實令踏入此空間的人們心情大幅放鬆；2樓的接待區改以古典風格，在水晶燈飾、雕花家具、線板等的裝飾下，為顧客打造尊榮的場景，再往上走到5樓的休憩空間，設計者以峇里島風格，例如木質調的材質、手工編織沙發、植物牆等元素，帶來悠緩減壓的環境氛圍。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 寬象空間設計

獲獎作品 日安

本案設計者考量屋主自由工作者的職業、興趣及家庭，以「彈性設計」建構「與時俱進」的生活場域。設計者以橫向的空間尺度，鋪展出流暢開闊的生活動線、完善的收納機能；以縱向的時間軸，透過靈活設計滿足現在與未來的需求。此外，本案擁有難得一見的露台，設計者以此為媒介，，串聯人與自然的和諧關係，增加屋主與客戶的互動交流。空間精準掌握格局比例，以柔和的圓弧線條語彙，勾勒天花、主牆及橫樑，，象徵家庭圓融之意。在風格色調上，採用重視自然的「法式殖民風格」，以純淨素雅的白色為基底，架構出一席和諧的視覺美感。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 寬象空間設計

獲獎作品 貓語

本案為一對年輕夫妻與貓咪共同生活的空間，屋主期望藉由舒適自在的居家環境，凝聚彼此間的情感，紀錄下美好幸福的生活點滴。設計者從寵物的行為、夫妻的作息及相處模式作為出發點，以去蕪存菁的設計筆觸，梳理出軒敞寬裕的格局脈絡，讓貓咪有足夠的活動空間之外，亦能與主人和平共處。此外，設計者採用沉著雅致的深灰色鋪述，覆以清簡和暖的橡木及留白設計，詮釋男女屋主的性格；同時透過色彩濃淡層次、光源律動、材質紋理的相襯，強調整體的輕重比例與平衡美感，藉此從表象深入心理感知，深刻勾勒出寫情寫意的生活輪廓。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 囍世登設計

獲獎作品 木•悠然迴旋

此專案的設計目標是一個被原木環繞，且需呈現現代時尚風貌的熟齡居所，因此我們盡可能簡化空間的造型元素，並以開放式手法規劃公共領域，展現俐落開朗的生活型態；考慮空間主要使用者的個人特質與原木質感，細究材料之間的搭配和色彩比例的呈現，鋪陳出內斂安定卻又不具視覺重量的質感。無論是入口玄關處的格柵屏風、電視主牆、沙發背牆、廊道，以及餐桌、展示櫃等家具，皆透過複合材質的搭接，突顯屋主對特定元素的喜好，並創造出具變化性的空間層次。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 囍世登設計

獲獎作品 沐光寓所

這個作品體現了建築規劃和室內設計搭配的重要性，也展現了一個狹窄空間裡舒適宜人的狀態。其使用設定囊括了現階段的獨身生活，到未來數年間可能結婚、育兒的小家庭型態等各種機能需求；兼之考量到基地的特殊性，為提供可眺望街區風景的視角及充沛採光，因此將樓高五米的五樓規劃為屋主日常活動的主要樓層，三、四樓則是包含獨立衛浴、陽台、書桌及吧檯桌的精緻套房。我們在此一微型空間藉由大比例的設計元素展現寬闊景深，並仔細斟酌材質與顏色的運用，於界定不同功能區域時又能形成視覺上的串連。

2020 MUSE設計獎 金獎

獲獎者 逸喬設計

獲獎作品 形與色的美學協奏

全案雖以屋主嚮往的大膽、強烈元素形塑空間主題，但考慮到長久置身住宅應有的安定感受，因此我們精研每一個形狀、顏色的比例，在變化中追求穩定、在不對稱的混搭手法裡展現協調美感。公共空間裡採用不同層次的灰階色調，鋪敘寧靜沉穩的氣息，同時突顯深藍色調的濃烈醇厚。深藍色的主牆與圍繞牆線的長型燈帶，發揮引導視覺與動線的效果；隱藏於立面的門片設計、具穿透視感的半高沙發背牆，以及通往臥室、刻意將比例放大的圓形把手，皆為居家延伸出溫潤及豐富的生活意趣。

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